全國首創 嘉縣焚化廠空品淨區揭牌

2017-12-27 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣報導



嘉義縣首創全國第一個焚化廠空氣品質淨區，縣長張花冠帶環保局長顏旭明及空汙防治委員會，在焚化廠入口舉行空品淨區公告牌揭牌儀式。 記者魯永明／攝影 分享 facebook

為加強空汙管制，嘉義縣首創全國第一個焚化廠空氣品質淨區，明年1月1日起，鹿草焚化廠空品淨區全面管制進廠車輛，掛在焚化廠外的空品淨區公告牌昨天由縣長張花冠等人揭牌，預估每年可削減細懸浮微粒（PM2.5）5.8公噸。

少工業仍空汙 張花冠怨倒地也中槍

「嘉義縣少工業、卻空汙受害，連倒在地上也中槍！」張花冠表示，嘉縣汙染源大多來自境外大陸及外縣市，為加強空汙管制，縣府可說做足功課。繼全國第一個阿里山空品淨區後，又多一個全國第一個焚化廠空品淨區；未來將成立更多空品淨區，保障民眾健康。

嘉義縣首創全國第一個焚化廠空氣品質淨區，淨區內管制所有進鹿草焚化廠柴油車，需符合最嚴格第5期排放標準。 記者魯永明／攝影 分享 facebook

明年1月1日起 全面管制進廠車輛

環保局指出，今年9月21日公告「鹿草焚化廠空氣品質淨區柴油車輛管制措施」，經3個月宣導期，鹿草焚化廠是繼阿里山、故宮南院後，成為嘉義縣第3個公告管制的空品淨區。明年1月1日起，未領有達5期標準檢驗核可通行證的柴油車，不得進入鹿草焚化廠區，預估每年可削減細懸浮微粒（PM2.5）達5.8公噸。

嘉義縣首創全國第一個焚化廠空氣品質淨區，焚化廠入口設置空品淨區公告牌。 記者魯永明／攝影 分享 facebook

環保局說，這次空品淨區劃定管制範圍約9.4公頃，管制對象主要是鄉鎮市垃圾車及民間廢棄物清除處理機構車輛。目前進場車輛共400多輛，因各公所垃圾車多已汰換成5期車及加裝濾煙器，影響較小；至於民間業者，公告前約近百輛柴油車不符合規定，經宣導汰換1、2期柴油車及3期車加裝濾煙器補助措施，業者大多配合檢測合格，陸續取得通行證。

減少空汙，嘉義縣清運垃圾柴油車，加裝濾煙器。 圖／嘉義縣環保局提供 分享 facebook

環保局長顏旭明說，嘉縣也正在推動淘汰老舊大型柴油車補助，金額視車齡及車重不同，補助5至40萬元不等；3期大型柴油車加裝濾煙器，補助7至15萬元。