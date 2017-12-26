空氣品質差 中部以北下午可望改善

2017-12-26 05:00 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



昨聖誕節空品差。在境內與境外空氣汙染物交雜之下，全台的空氣品質持續糟糕，環團批評政府沒有預警機制，環保署表示，將於每日晚間十點增加一次預報。環保署指出，今天冷氣團減弱後，中部以北下午開始會改善，不過，髒空氣往南輸送，再加上雲嘉南的揚塵、大氣擴散條件不佳等因素，初步觀測中南部周四前空氣品質都持續達到紅害。

空氣汙染持續，這波空氣汙染是近3年來最嚴重。空氣汙染物從23日開始於西半部累積，當天晚上各地陸續達到紅害、橘色警戒，一直到廿四日空氣汙染物仍持續，導致當天有高達50測站達到紅害，昨天汙染持續，就連空氣相對好的北部也一度達到所有測站都橘色警戒。

台灣健康空氣行動聯盟成員許心欣表示，23日空氣汙染物就持續累積，可是政府完全沒有任何預警機制，直到24日晚間才發出受境外汙染空氣品質不良等預警，「這時候民眾都已經吸了多久空氣汙染物」，她認為，政府不該在境內空氣汙染嚴重的時候完全消失，等到有境外汙染時，才出來敲鑼打鼓。