抗空汙 台中電動汽機車免費停車

2017-12-26 00:32 聯合報 記者李京昇、魏翊庭、蔡孟妤、修瑞瑩、張世杰 聯合報 記者 洪敬浤



昨天全台空氣品質淪陷，北部地區也一片霧濛濛，街上出現許多戴著口罩的民眾。 記者程宜華／攝影 分享 facebook

為對抗空汙，台中市政府端出「綠色交通計畫」，除了明年將公告壅塞路段或區域，後續將禁止行駛柴油公車外，也將比中央提早五年達成公車全面電動化目標，一般電動汽機車則可免費停車，以削減移動汙染源。

這幾天因境內外空氣汙染物交雜，全台空氣品質很糟，昨全台一度全在橘色等級(對敏感族群不良)以上，連東部也淪陷，高屏更幾乎一片紅通通，達對所有族群不良的紅色等級。環保署說，周四前中南部空品都可能有紅害。

行政院日前剛提出抗空汙行動方案，其中關鍵是汽機車電動車化，並宣示二○三○年公車全面電動化。中市交通局長王義川昨說，台中一千四百輛公車中有七十輛是電動公車，因爭取到中央補助，加上政策引導，預計二○二五年台中就可達標。

王義川說，交通部同意給三年預算，除補助購買電動車三點五億元，還有老舊電池汰換補助二七四○萬元，設置充電站補助一九八四萬元，市府另會指定公車黃金路線專供電動公車營運，加上電動公車的營運補助是柴油車的一點四倍，吸引業者汰換，預計每年可汰換百分之五柴油公車。

王義川說，移動汙染源占PM2.5總量三分之一，明年交通局將公告交通壅塞路段或區域，如中清路或西屯逢甲商圈等；二○二一年起公告路段內禁行柴油公車。市府也鼓勵市民換購電動汽機車，並申請專用的免費停車證，在各公有停車格免費停車及充電。

高雄市交通局說，會先推動電動汽車共享系統，明年五月上路，方便用路人租借。台南市交通局長林炎成說，會評估是否跟進台中免費停車的作法。桃市交通局主秘熊啟中說，兩年多前就在停車需求較高路段，畫設電動機車專屬停車格，未來會增加格數。