耶誕夜空汙「紅害」 西半部逾半淪陷

台中市區昨天空氣品質差，市區霧濛濛，圖為西區。 記者陳秋雲／攝影 分享 facebook

昨耶誕夜天空霧茫茫，西半部有超過一半的空氣品質測站達「紅害」，不僅中南部，連北部上午也一度「見紅」，有學者指昨是入冬以來空氣最糟糕的一天，環團還諷「聖誕老公公可能也會迷路」。髒空氣沒這麼快散去，環保署提醒，受境內、外汙染交雜，今明兩天空品都不好。

環保署監資處長張順欽說，今明雲嘉南、高屏恐還會到紅害程度，北部、竹苗、中部橘色警戒、宜蘭普通、花東良好；離島地區的金門、馬祖也有紅害，澎湖則橘色警戒。

張順欽說，昨海面上有幾個渦流，產生汙染物南北傳輸現象，昨下午東北季風增強後，擴散條件短暫變好，但緊接著又有冷氣團來襲，境外汙染物南下使得空品又變糟。

根據環保署空品監測網資料顯示，昨全台一度超過一半測站達到對所有人有害的紅色等級，就連空氣相較好的北部，昨上午也有七、八個站達到紅害，到下午也還有十三站「發橘」。台中更是一早就霧濛濛，不少台中市民，還打電話到市府一九九九專線罵台中火力發電廠，要求市府不能坐視。

台中市環保局長白智榮說，市府啟動應變措施，通知台電在系統供電安全無虞下，昨天凌晨離峰時段就啟動環保降載；高雄市環保局科長黃家俊說，已要求全市前廿大工廠降載減排，另因汽機車排放汙染物不易擴散，呼籲民眾盡量搭大眾交通工具；台北市環保局科長楊梅華說，要求台電協和及林口電廠配合降載，兩電廠分別降載五成、一成。

台北象山觀景台，台北盆地一片霧茫茫的景象。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

中研院研究員陳伶志昨於臉書「PM2.5開放資料：社群協同分析平台」表示，昨恐是入冬以來空氣最糟糕的一天，提醒民眾減少不必要的外出，待在室內也一定要開空氣清淨機，家中有幼兒老人或敏感族群的，更要提高「戰備」做好防護。環團則呼籲民眾最好不要參加戶外耶誕活動。

不少民眾昨湧入百貨公司、電影院躲空汙。原本打算帶孩子到戶外走走的台中林先生說，空氣聞起來「沙沙的」，全家最後決定還是逛賣場就好；與朋友逛街的鄭小姐說，雖已戴上活性碳口罩防護，但眼睛還是一直發癢。