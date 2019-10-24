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Google手機首開賣 夜視鏡頭捉星空

2019-10-24 16:35台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

台灣大哥大與Google合作，率先開賣Pixel 4手機。（photo by Y...
台灣大哥大與Google合作，率先開賣Pixel 4手機。（photo by Youtube）
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Pixel手機來台開賣了！24日的Google Pixel 4開賣記者會上，包括Google副總裁彭昱鈞及台灣大總經理林之晨皆出席，談起初次硬體通路合作，林之晨表示：「因為聽到許多手機迷說在台灣買不到Google手機。」還特別亮出自己用Pixel 4拍的照片，表示升級的夜視模式能拍出更清晰的星空。

新機的高解析變焦功能，還搭載800萬畫素視訊鏡頭，並且配置1220 萬畫素廣角鏡頭與1600萬畫素長焦鏡頭的雙鏡頭主相機設計，新增的「Motion Sense」功能則能預知使用者是否準備解鎖手機，甚至能透過手勢揮舞操作音樂播放。

跨領域巨頭合作

Google首次與台灣大哥大合作推出Pixel 4手機，台灣大哥大更成為首家Google硬體通路的夥伴。「常聽到許多Google手機迷表達買不到的意見。」林之晨表示，前幾代的Pixel手機的推出引起全球關注，但台灣之前都沒有第一時間引進，這次積極推動在台灣實體通路販售的合作。

台灣大哥大24日舉辦Google Pixel 4開賣發表會，會中出席的還有Google硬體副總裁彭昱鈞等。林之晨說，台灣大哥大與Google已有5年的合作經驗，像是2015年與Google Play共同推出電信帳單代收服務，讓民眾購買App及遊戲更簡單，台灣大哥大的App程式MyMusic更結合Google助理，讓用戶體驗免動手聲控音樂。

清晰捕捉星空夜色

購入全台第1支Google Pixel 4的林先生也於記者會現身，其選擇的手機顏色為橘色，剛好與台灣大哥大的品牌主視覺相呼應，並獲贈智慧音箱Nest Mini，由彭昱鈞副總裁親自頒贈，眾多的Google手機迷則將現場擠得水洩不通。

林之晨強調：「以前晚上拍的照片都模模糊糊，這次升級後隨手一拍都清晰，完全看不出來是門外漢拍的。」更於現場秀出其所拍的照片，表示Pixel 4以相機拍攝為硬體升級主軸，包括能清晰捕捉星空的夜視模式及高解析度的變焦等。

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