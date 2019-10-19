哭哭！谷歌不給Pixel無限備份照片 卻讓iPhone可以
2019-10-19 21:17聯合新聞網 綜合報導
Google過去給自家手機一個福利，就是可以免費無上限在Google雲端相簿備份照片，不過從中階機Pixel 3a已沒有這待遇了，就連Pixel 3、Pixel 4也限制功能免費使用時間，不料最近被大家發現iPhone反而可以，令Pixel用戶感到非常不滿。
蘋果作業系統iOS 11開始，拍照的格式預設為HEIC/HEIF（高效率圖檔格式）空間容量比JPG還小，根據「流動日報」報導，這種高效壓縮能力遠超JPG，是以HEVC / H.265技術進行壓縮，容量可能僅JPG的一半。
於是Google乾脆就不進行壓縮了，因為將「HEIF」壓縮為JPG格式反而更佔空間，該系統漏洞讓果粉們賺到Google相簿免費無上限空間，卻也讓花錢購買Pixel手機的用戶吃虧了。
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