從規格上來看 Google Pixel 4並不是一款旗艦手機

路透社 分享 facebook

外界矚目的 Google Pixel 4 終於在日前正式發表，雖然說整場發表會的過程相當冷靜，而且活像是網路爆料清單的確認大會，但我們仍看見 Google 盡力推出一隻令人相當驚豔的手機。只不過，如果單純從規格面來看，Google Pixel 4 似乎不能被列入 2019 年的旗艦型手機之列。

缺少超廣角鏡頭，Google 有自己的堅持

雖然已經不太能確定「超廣角鏡頭」這個潮流究竟是由誰所帶起，但很顯然具備廣泛拍攝情境的手機攝影，擁有超廣角功能在今年成了很重要的一環。換個方式說，會拿手機拍照的消費者，大多都是「圖個方便」，鮮少去思考構圖、平衡等藝術呈現的考量。然而，追加的超廣角鏡頭，確實能符合絕大多數使用者，想要把許多景、物、人所包進來的需求，他們甚至不太在意照片邊緣會變形的光學必然問題。

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在 Apple 今年推出的 iPhone 11 上，配備了「廣角」與「超廣角」兩個鏡頭，但 Google Pixel 4 卻選擇用兩顆「長焦鏡頭」來進行對抗，顯示出了完全不同的思路。不搭配超廣角功能的原因，Google 的說法是「長焦鏡頭更符合一般人的使用習慣」，這其實並沒有說錯，畢竟想將遠方的景物拍清楚，「放大」是最直覺的做法。但是，Google 本身已經有著很好的 Super Res Zoom 技術，就連單鏡頭的 Pixel 3 都能用演算法還原變焦後模糊的細節，這對於多數消費者來說，已經很足夠了，那為 Google 什麼不乾脆搭配超廣角鏡頭，給予消費者更多拍攝方式的選擇呢？

或許，在鏡頭採購的成本上，若是 Pixel 4 配備了超廣角鏡頭，將在利潤上失去優勢，無法與今年被稱為最超值的手機 iPhone 11 互相抗衡，在去年 Pixel 3 上市定價遭到質疑的情況下，Google 是有可能在新手機的成本與售價上做出取捨，就如同 Pixel 4 的前鏡頭也縮水成定焦鏡，而且廣度同步收窄相同。

對於消費者而言，雖然缺少了超廣角鏡頭，但依然能夠利用 Pixel 4 強大的夜拍、變焦與 Google HDR+ 等功能，在多數情況下獲得一張賞心悅目的照片。然而，考量到旗艦手機通常可使用 2 至 3 年的狀況來看，沒有超廣角功能將使得 Pixel 4 在與未來手機的競爭中，甚至是消費者的體驗情境中造成劣勢。

毫米波 Soli 雷達成亮點，但指紋辨識遭到割捨

今年發表的 Google Pixel 4 上，最讓人驚喜的功能莫過於 Project Soli 毫米波雷達的產品實作，這對於近兩年來「死氣沉沉」的手機產業界而言，確實是一大創新與進步。但就如同科技界的任何「新功能」一樣，這塊小雷達也將面對的艱鉅的考驗。

首先，任何硬體若沒有好的軟體與功能進行搭配，那它終究會被淘汰。Google Pixel 4 的 Motion Sense 操作，根據官方說法，目前僅能用在部分手機內建功能與 Google 自家的 App 當中，更別提第三方 App 短時間將無法提供支援，這就使得雷達的實用性大打折扣。

即便未來 Google 能夠為 Project Soli 在短時間建立起完整的應用程式生態系，也不確定開發者是否能夠「堅持下去」，畢竟 Android 手機們是個「鬆散的整體」，正常的開發者並不會特地只為了一隻手機，花費大把時間客製化自己的 App，還是得考量與其他手機的相容性與成本。此外，Google 對於 Project Soli 那塊精密的雷達，是否抱持著足夠開放、希望大家使用的態度，以及其他手機製造商們願不願意採用，也都是必須考慮的關鍵。

曾經，我們都認為 iPhone 6S 上的 3D Touch 會成為在此之後所有 Apple 產品的「標配」，可惜即便是蘋果如此封閉、緊密的社群，仍舊沒多少開發者善用了 3D Touch 這項功能，最後導致的結果，就是在今年需要硬體支援 3D Touch 全面遭到淘汰。

Project Soli 毫米波雷達在手機中佔據的空間，迫使 Google Pixel 4 必須割捨掉指紋辨識，全面與 iPhone 看齊採用臉部辨識解鎖，雖然說其速度、可靠性還是令人滿意，但對於某些堅持指紋辨識功能的族群（如筆者），還是覺得相當可惜。

小手機所以搭配小電池，還算合理？

說實在話，到 2019 年還能看見 2800 mAh 這種電量數字，Pixel 4 確實是讓人「驚嚇」，即便它的螢幕偏小僅有 5.7 吋。「電池」是智慧型手機領域進步最慢的技術，畢竟其擁有太多物理限制，導致改善電量問題並非一蹴可幾，所以各大廠商紛紛往硬體快充、軟體省電的方向進行研發。

不可否認，相較於過去的手機處理器，Pixel 4 採用的 7 奈米製程 Snapdragon 855 確實是相當省電，但同樣不可否認的是，現代人使用手機的頻率大幅提升，功能與情境更是極度複雜，2800 mAh 的電量是否能支撐一天的使用，非常令人質疑。

體積大一點的 Pixel 4 XL 也沒好上多少，3700 mAh 的電池容量勉強算是「及格」，或許 Google 真的有辦法將系統「神調教」到符合一整天的使用需求，但其他應用程式，如拍照、錄影、玩遊戲、看影片等，幾乎無可避免會消耗掉可觀的電量。若你想購買 Pixel 4 系列手機，或許得先惦量一下自己平常的使用情境，否則快充行動電源最好先準備好。

或許是唯一的旗艦規格：90 Hz 更新率螢幕

當前市面的手機中，用上 90 Hz 更新率螢幕的產品並不在多數，有趣的是 Google Pixel 4 居然用上了。更高的更新率代表著更好的視覺體驗，這是理所當然，但為什麼感覺東省一點（6 GB 記憶體）、西省一點（沒 USB-C 轉 3.5mm 連接線），甚至還拿掉原始照片無限雲端儲存空間的 Pixel 4，會用上旗艦螢幕規格呢？

這僅是筆者個人的推論。Google 一直以來都想為 Android 系統洗刷「不夠流暢」的罪名，確實，過去的 Android 相對於 iOS，即便用上了最高階的硬體，直觀體驗上就是讓人覺得「卡卡的」，當然這涉及到許多因素，例如轉場動畫的間隔時間、記憶體的消耗與多工機制等。

但是，Android 最近幾個版本，無論 8、9 甚至於 10，Google 已經將 Android 最佳化到十分堪用的境界，至少就近三年的旗艦手機而言，「卡頓」兩個字已經鮮少在 Android 用戶間流傳，但這跟 90 Hz 螢幕的關係是什麼呢？答案很明白的寫在了 Pixel 4 的規格上，那就是「流暢顯示」。

高更新率螢幕搭配 Android 10 的改進，無論在轉場特效、多工切換甚至於遊戲情境，都能帶給使用者「系統變得更流暢」的整體感覺，這是一種很微妙卻很直觀的進步。筆者認為，Pixel 系列產品一直以來都是 Google 宣傳 Android 系統的載具，甚至能說是 Google「覺得」Android 系統應該如何「被使用」的範本，既然 Android 確實變得比以前更好、更流暢，那他自然要大力推銷。

就如同放棄 Android 的甜點命名全面改用數字一般，90 Hz 螢幕是 Google 想讓消費者感覺到 Android 不同以往的小小堅持與用心。

總歸一句話：我該買 Google Pixel 4 嗎？

筆者認為，如果你有考慮入手 Google Pixel 4 成為自己的主要手機的話，那最好先全面考量並觀察自己使用手機的各種情境。

基本上，如果你是個專注於取景，善用變焦功能的手機攝影者，而且有夜間、高難度場景的拍攝需求，Google Pixel 4 確實是個很不錯的選擇，畢竟 Pixel Neural Core 硬體 AI 運算帶來的優勢，其他手機無法比擬。

其次，輕、中度的手機使用者，希望有簡潔的介面、穩定的更新，甚至能享受懸浮手勢操作帶來的一點創新感，Google Pixel 4 同樣符合你的需求。

最後，對於小手機有特別偏好，或者與 Google 有著強烈的品牌認同，Pixel 4 肯定就是不二選擇，即便是 Pixel 4 XL 也僅有 6.3 吋、193 公克，絕對能體驗到「麻雀雖小、五臟俱全」的可愛之處。

至於以遊戲為主、重度手機使用者和喜歡用超廣角功能「快速搞定」攝影需求的消費者，或者覺得未來 2 至 3 年應該會用到各式鏡頭焦段的人，Google Pixel 4 顯然就不會在考量名單中，甚至於根本無法成為真正定義下的「旗艦」。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》