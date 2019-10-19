動手玩／Pixel 4系列手機的諸多功能探索 以及銀河星空是怎麼拍出來的？

先前在發表會及訪談中談論不少Pixel 4系列手機相關功能與設計，筆者在會後也實際花了一些時間感受實機主打功能，例如藉由Soli技術識別的浮空手勢應用，以及這次再次強化的人工智慧應用相機表現，其他部分則包含此次正式應用的Live Caption即時語音轉文字功能，或是藉由個人安全選項提供的車禍偵測功能等。

Pixel 4 XL 分享 facebook

先前已經說明不少實機細節，例如此次兩款手機差異僅在於機身尺寸大小、重量及電池容量，使用者僅需選擇合適大小即可，其餘包含處理器在內硬體規格、相機功能都是一樣，此次內容就會比較聚焦在Pixel 4系列手機主打功能。

Soli技術只能用來識別浮空手勢嗎？

當然不只，透過英飛凌提供晶片設計，藉由雷達原理進行識別的Soli技術除了識別不同手勢動作，還能進一步輔助判斷使用者臉譜細節，藉此比對身分，甚至可以判斷使用者是否準備使用手機，進而預先比對身分、完成手機解鎖動作，讓使用者拿起手機時，僅需用手指滑開螢幕就能使用，無需花費時間等待手機解鎖。

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藉由Soli技術打造的Motion Sense應用，可以識別使用者使用手機行為，進而對應自動點亮手機螢幕，並且協助偵測使用者臉譜資訊，另外也能透過浮空手勢操作手機功能 分享 facebook

而Soli技術在此次介紹中，自然是強調浮空手勢的應用，例如可以在雙手很髒的情況下，透過手勢揮動切換手機音樂播放內容，或是在賴床時透過手勢直接關閉鬧鐘，讓使用者無需直接拿起手機操作，其他應用則包含與遊戲內容的操作互動，例如在《Pokémon》應用內容裡與皮卡丘在內寶可夢揮手互動。

Soli技術的應用，最早的想法是用在各類物聯網裝置，甚至可在沒觸控螢幕情況下提供直覺的人機互動效果，甚至可對應更小型裝置使用，而依照Google先前的說法，更透露Soli技術可以識別到細微的手指動作，同時也能分辨人臉細微差異，因此即使要應用在人臉表情辨識、空中的手指動作也並非難事，就看接下來Google向開發者提供設計應用資源後，是否能創造更多不同應用。

以目前Google的想法，顯然是希望藉由先在Pixel 4系列手機進行測試，一方面確認使用者實際感受體驗，另一方面也觀察開發者能藉由Soli技術打造什麼樣的創新應用，或許未來才會進一步開放OEM廠商用於旗下手機產品，甚至應用在更多硬體設備。

因為此次在前鏡頭模組搭載Soli技術應用，使得這次的Pixel 4系列手機均維持一致的螢幕形式設計，而未區分平行或瀏海造型設計形式，同時也因為空間因素讓此次視訊鏡頭僅容納一組，並未像Pixel 3系列可透過前置雙鏡頭設計對應更廣的自拍效果，但Google表示新款鏡頭的廣角設計也達90度，已經可以滿足多數自拍或視訊使用需求。

導入更多人工智慧應用的相機功能

在去年推出的Pixel 3系列手機中，Google已經證明透過人工技術加持，就能讓單顆鏡頭實現超高解析度變焦，以及極致夜景拍攝效果，甚至也能有效處理HDR拍攝影像表現。

Pixel 4 XL此次採用主鏡頭分別為1220萬畫素的廣角鏡頭，並且新增一組1600萬畫素的2倍遠焦鏡頭，但未加上市場預期的超廣角鏡頭 分享 facebook

而在此次Pixel 4系列手機中，則是額外增加一組1600萬畫素的2倍遠焦鏡頭，配合1220萬畫素的廣角鏡頭實現更高變焦拍攝效果，同時也進一步強化景深人像、HDR+拍攝效果，甚至可以即時調整拍攝時的影像亮度與動態對比表現。

其他改變部分，則包含可透過下拉選單直接調整拍攝動態照片、啟動計時器或閃光燈，以及調整拍攝比例，甚至在以視訊鏡頭自拍時，還能選擇是否進行美顏 (但錄影模式時不可選擇)，另外也會藉由常拍臉孔功能記錄最佳拍攝畫面。

Pixel 4 XL與Pixel 3超高解析度數位變焦效果對比：

Pixel 4 XL－無變焦 Pixel 3－無變焦 Pixel 4 XL－8倍變焦 Pixel 3－5倍變焦

Pixel 4 XL隨手拍：

至於在去年就已經推出的極致夜景拍攝效果中，更添加可拍攝銀河繁星的驚人效果，甚至未來Google更計畫透過軟體更新持續加強相機拍攝表現，例如目標可在極致夜景中，減少諸如月亮等明亮物件邊緣過曝情況。

那麼，Google這次是怎麼辦到的？

在此次相機設計中，Google並未讓1600萬畫素的2倍遠焦鏡頭作為可獨立使用設計，而是作為輔助性質使用。意味使用者在操作過程中，並不會看見切換特定鏡頭的選項，兩組鏡頭在使用者啟用相機功能過程中，就會同時作動記錄各類影像資訊，而1600萬畫素的2倍遠焦鏡頭將會作為輔助補正使用為主。

在這樣的設計中，使用者基本上還是透過1220萬畫素的廣角鏡頭完成所有拍攝，在遠距離變焦拍攝情況中，則是會透過1600萬畫素的2倍遠焦鏡頭拍攝更多影像資訊，同時配合人工智慧技術補正數位變焦時形成格放、雜訊情況，進而實現清晰的8倍數位變焦拍攝效果。

除了應用在遠距離拍攝，第二組鏡頭也同樣應用在人像模式拍攝，讓人像模式拍攝效果能進一步套用在全身範圍，甚至也能更精準地捕捉頭髮邊緣，或是密集的動物毛髮。另外，針對夜間景象拍攝部分也能透過第二組鏡頭補正更多影像資訊，甚至可以透過深度學習方式正確去除影像雜訊，同時保留夜間星空光芒細節。

這次Pixel 4系列手機是如何拍出銀河繁星的驚人效果？

相比華為拍攝月面的作法，Google在Pixel 4系列手機藉由長時曝光與大量人工智慧演算，藉此拍出銀河繁星的驚人夜景。

從相關拍攝條件來看，手機必須處於極度暗處環境，同時也必須配合腳架才能順利啟用天體拍攝模式，並且透過約2分鐘多以上的長時間曝光 (依照環境光源而定)，其中過程也包含藉頭兩組鏡頭捕捉影像資訊，搭配人工智慧運算而成。

當處於低光環境，並且將手機放置在穩定平面，或是架上腳架，即可在夜視拍攝模式啟動天體攝影功能 分享 facebook

依照光源環境差異，系統會自動判斷長短不等的拍攝等待時間，其中包含捕捉不同亮度下的影像邊緣，以及微調拍攝過程中的光影改變差異 分享 facebook

而此項功能也會開放Pixel 3系列，以及Pixel 3a系列手機使用，但基本上可能還會有實際拍攝結果細節表現差異。

如同天體拍攝模式並非僅能應用在低光環境使用，天體拍攝模式也能用於捕捉極暗環境的物體，例如關上燈的室內，但啟用條件一樣必須滿足在更暗的拍攝環境，同時手機必須維持在固定於腳架，或放置桌面等平穩情況才會啟動，否則就會在手持等情況下判斷切換成夜視拍攝模式。

至於在天體拍攝模式下會有不同曝光等候時間計算情況，如先前所提會依照當時拍攝環境光源而定，例如系統判斷所處環境為全黑且無細微光源影響的話，就會相對縮減等候時間，但如果處於伸手不見五指的野外環境，但仍有些微星光改變的話，相對就會讓系統花費更長時間進行計算。

相機比較：

這次透過Pixel 4 XL、Pixel 3、iPhone 11 Pro Max、P20 Pro、Galaxy Note 10與Xperia 1進行試拍比較，由於時間作業上較趕，因此就幾個紐約街景、帝國大廈高空夜景、雀兒喜市場屋頂街景，以及幾個台灣隨手拍攝景象。

Pixel 4 XL Pixel 3 iPhone 11 Pro Max P20 Pro Galaxy Note 10 Xperia 1

新版Google Assistant功能暫時以美國地區為主

在此次更新中，Google也宣布推出新版Google Assistant，主要採用全新混合語言模型設計，同時搭配Google雲端協同運算資源，讓新版Google Assistant可以更快反應，同時也能藉由接續對話功能快速識別使用者操作需求，甚至也與更多應用服務串接。

目前在美國地區啟動的Google Assistant，喚醒時的互動介面與台灣地區使用版本不同 分享 facebook

另外，配合擠壓Pixel 4系列手機機身兩側也能快速喚醒Google Assistant，但使用者依然可以透過點按圖示，或是透過「Ok,Google」、「Hey,Google」關鍵詞進行喚醒，讓使用者能針對不同情境使用Google Assistant服務功能。

但因為各地區服務整合差異，如同目前可接替使用者接聽電話，並且進行對話互動的Duplex功能，新版Google Assistant同樣僅先在美國地區推行，台灣地區的使用情況依然會比照現有形式，暫時還不會換上全新互動介面，而後續更新就看Google實際推行進度，但預期在NEST Mini也準備進入台灣市場銷售的情況來看，或許未來更新速度也會有所提昇。

不過，台灣地區使用者基本上還是可以透過擠壓機身兩側快速喚醒Google Assistant，另外諸如Live Caption即時語音轉換文字功能等設計，基本上都沒有差異。

Live Caption功能可以用來作什麼？

運用本身人工智慧及過往累積語音識別技術打造的Live Caption，原本是針對協助聽障能夠「看懂」影片內容，或是其他以聲音傳達內容所打造工具，分別可應用在YouTube、錄音器等服務內容，目前除了成為Android 10正式應用功能，並且率先開放Pixel 4系列手機使用，日後也會陸續開放Pixel 3、Pixel 3a系列手機使用，未來更準備開放所有Android 10手機使用。

即時字幕背後其實使用不少Google服務技術，同時也預期能應用在諸多服務項目，例如將Google Maps的語音導航轉換為文字，讓聽障使用者也能體驗導航便利 分享 facebook

而將聲音內容轉換為數位文字，進而可將內容加上標籤、進行分類，對於Google而言則可記錄更多可量化內容，未來將能進一步應用在更精準的口語化人機互動，或是讓人工智慧應用更加聰明。

就Google說明，此項功能初期可能還是會有識別正確度的落差，但強調未來將會隨著時間發展而精進，同時也會接續加入支援英語之外的語言。同時，如同目前在Google Assistant等服務的隱私政策，Google也強調使用者隨時可以將Live Caption功能關閉，同時也能將記錄內容隨時移除。

車禍偵測是如何作動？

此次在發表會上同樣沒有太多著墨的車禍偵測功能，其實就是藉由手機內建感測元件識別使用者是否發生車禍，其中包含識別使用者當前所在位置、因碰撞產生衝擊力道，以及判斷是否有玻璃、金屬等碎裂聲音，藉此判斷使用者是否發生車禍意外。

透過手機內建感測元件識別的車禍偵測功能，目前暫時僅限美國為主地區使用，原因在於語言及在地警報系統上未完成建置 分享 facebook

不過，Google表示目前此項功能基於緊急通報系統建置進度，因此暫時僅先在美國地區提供使用，並且僅先支援英語為主的語言 (作為緊急通報使用)，主要在於緊急通報過程中會透過手機自動撥打電話通知當地警察，並且將所在位置提供給警方，另外則是會在車禍發生後，讓手機自動顯示緊急聯絡人，或是透過震動、發出最大警報聲，確認使用者是否處於需要協助狀態。

而Google也說明此項功能並非處於車輛內才能啟用，原則上只要手機判斷使用者處於遭大力撞擊情況，即便不是處於車禍狀態都有可能觸發此項功能，因此還會額外加上環境聲音識別條件，避免產生不必要的誤判。

未來是否可能會在台灣等地區推行？目前暫時還沒有具體回應，但依照Google過往服務建置情況，多半都是要配合在地服務串接，因此就看Google在這部份的努力吧！

媲美蘋果Face ID的人臉辨識效果？

依照Google先前公布，此次在Pixel 4系列手機搭載的視訊鏡頭模組中，除了搭載f/2.0光圈、90度拍攝角度的前置視訊鏡頭，還額外搭載一組紅外線補光發射器、紅外線點陣投射器，另外也配置兩組解鎖用的紅外線鏡頭作為輔助，並且配置Soli技術應用晶片，另外也搭載環境光源與趨近感應器，以及聲音聽筒，因此在螢幕上方佔用一定面積。

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而透過Soli技術應用，即可在使用者趨近時自動將手機螢幕點亮，並且透過精準的紅外線進行人臉識別，藉此讓使用者能更快完成解鎖。同時，Google也強調藉由Pixel 4系列內建的Titan M晶片確保隱私數據安全，讓使用者能安心使用人臉識別解鎖功能，或是透過臉部識別方式完成行動支付交易。

不過，由於Pixel 4系列手機所搭載人臉識別也會同時記錄使用者閉眼時的臉譜，因此即便在眼睛閉上的情況也能正常解鎖，導致有可能會在使用者睡覺時，被人偷偷用臉將手機解鎖。甚至，Google也提醒長相相似的雙胞胎，或是外觀相近的親人也可能讓系統產生誤判。

目前Google也針對此情況說明將會進一步作改善，但也強調無論是哪一種手機防護措施，最好的作法還是避免手機離開自己的視線範圍，同時也建議加上多重上鎖防護機制。

小結

Pixel 4系列手機相比先前推出版本，基本上已經簡化至僅需挑選機身大小及電池容量設計，並且在手機應用功能加上諸多人工智慧設計，而外觀部分則盡可能維持簡單設計，讓使用者無需在不同規格差異上做挑選。

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而各項應用功能也大量整合旗下服務應用，並且透過人工智慧與軟、硬體整合加持，讓各項功能變得更容易操作，甚至在眾人經常使用的相機功能中，更讓使用者透過更簡單方式就能拍攝令人訝異的影像結果，不僅改變傳統相機設計思維，同時也改變手機相機拍攝極限。

雖然未如預期加入超廣角鏡頭，但或許是基於認為超廣角鏡頭設計並沒有太大技術展現空間，同時現階段仍可透過全景拍攝模式滿足使用需求，因此Google這次在相機設計反而傾向創造更進階的超高解析變焦拍攝效果，並且提昇原本相機拍攝功能。

從Pixel 4系列手機強調將會透過後續軟體升級加入更多應用功能，更顯示Google期望強調透過軟體提昇硬體使用體驗的想法，並且說明硬體的使用體驗有更多比例來自軟體技術加持。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》