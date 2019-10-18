Google證實：Pixel 4臉部解鎖有安全隱患 你要做好準備

Google官方證實，新推出的Pixel 4的人臉解鎖系統存在安全隱患。 歐新社 分享 facebook

PingWest品玩10月18日訊，Google官方已經證實，新推出的Pixel 4的人臉解鎖系統存在安全隱患。即使用戶閉著眼睛，也會被他人解鎖，Google提醒用戶要為不安全的情況做準備。 Google表示，目光不注視手機或是面貌相似的人都可能解鎖手機。

據BBC報導，安全專家表示，這是一個驗證的問題，可能導致未經授權訪問設備的情況出現。相比之下，iPhone的Face ID在解鎖之前會檢測用戶是否睜著眼睛並註視著手機。

15日，Google推出了Pixel 4及Pixel 4XL智能手機，採用全新的Face Unlock臉部解鎖代替指紋解鎖的方式。

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《原文刊登於PingWest 品玩，聯合新聞網獲授權轉載。》