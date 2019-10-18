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《小丑》：這個吃人社會，就是精神疾病製造商

Pixel 4 XL、Note 10+、iPhone 11 Pro旗艦機 六種拍照情境對比！

2019-10-18 17:40T客邦

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Google 發表 Pixel 4 之後 2019 年的年度旗艦機可說是全部到位，除了先前在發表會後現場的 Pixel 4 XL 開箱和重點整理之外，我們也從台灣帶了三星推出的 Galaxy Note 10+ 以及 iPhone 11 Pro 來紐約，三款旗艦機一起進行六種拍攝場景的實拍對比。

以下所有測試照片皆為直出無修圖（僅縮圖拼起來），拍攝方式皆為手持拍攝，模式大多都是採用自動模式，若有特殊設定會在該測試段落中說明。

照片排序左至右皆為 Google Pixel 4 XL、Samsung Galaxy Note10+、iPhone 11 Pro。

情境 1：一般日拍

在一般白天拍照環境下，三款手機拍攝起來的風格略有差異，Google Pixel 4 XL 的 HDR+ 表現優異，因此照片暗部看起來也滿清楚的，不過也因為亮暗部比較平衡，因此照片看起來稍平一點點，比較沒有立體感；Samsung Galaxy Note 10+ 則是三者之中最明亮且鮮豔的，特別是陽光照在建築物上的反射，光點最為明顯；iPhone 11 Pro 呈現的是比較自然的風格，雖然也有智慧型 HDR，不過亮暗部的調整比較沒有 Pixel 4 XL 來的大。

▲ 照片排序左至右為 Google Pixel 4 XL、Samsung Galaxy Note10+、iPhone 11 Pro。

情境 2：長焦拍攝

Pixel 4 XL 首度搭載了長焦雙鏡頭，搭配上 Google 演算法，強調可拍出非常清晰的望遠照片，因此我們比較三款手機在主鏡頭拍攝、2x 望遠拍攝以及 8x 望遠拍攝的拍攝成果，並擷取 8x 望遠照片中的局部細節進行比較。

為什麼只取到 8x 望遠而沒有取 10x 望遠拍攝結果呢？因為 Pixel 4 XL 僅提供 1x 至 8x 變焦，為了統一拍攝條件，因此雖然 Note 10+ 和 iPhone 11 Pro 皆有 10x 變焦，仍以 8x 變焦為準。同樣的，由於 Pixel 4 XL 未配備廣角鏡，因此我們就沒有進行廣角鏡測試。

從比較結果可以看到，三款手機在望遠端的表現都還滿不錯的，畫面上遠方告示牌上的電話號碼皆清楚可見，如果要論三者中細節保留最多的，則是由 Google Pixel 4 XL 略為勝出。

▲ 照片排序左至右為 Google Pixel 4 XL、Samsung Galaxy Note10+、iPhone 11 Pro。由上而下分別為 1x、2x、8x、局部裁切。

情境 3：前鏡頭人像拍攝

前鏡頭拍攝部分，由於三款手機前鏡頭焦段略有差異，拍攝時盡量維持手跟頭距離固定讓各位讀者參考前鏡頭的廣角效果，。

在一般模式拍照下，Pixel 4 XL 為視角 90 度的超廣角前鏡頭，因此在同樣拍攝距離下可以納入較廣的背景，對於多人合照還滿實用的；Galaxy Note 10+ 拍出來的人像膚色最為白皙粉嫩，且具備美肌效果，皮膚的毛孔和細紋放大也看不到；iPhone 11 Pro 拍起來最為寫實，膚色白平衡稍黃一些，毛孔細紋和酒窩也都保留著。

在人像或肖像模式拍攝下，三款手機對於背景模糊的處理瑕疵不盡相同，從裁切放大圖可以看出來，Pixel 4 XL 在頭髮和背景交界處稍有破綻，Galaxy Note 10+ 則是髮絲紋路不夠清楚，iPhone 11 Pro 在頭髮和背景交界處邊緣處理不夠平整。

▲ 照片排序左至右為 Google Pixel 4 XL、Samsung Galaxy Note10+、iPhone 11 Pro。由上而下分別為一般模式、肖像/景深模式、肖像/景深模式局部裁切。

情境 4：耀光

在正對光源拍攝時，不論是 Pixel 4 XL、Galaxy Note 10＋ 或是 iPhone 11 Pro 皆有耀光情形產生，可以看到下圖天空出現了左邊兩顆路燈的耀光光點，此外，如果看光暈狀況的話，Pixel 4 XL 和 iPhone 11 Pro 對於路燈光暈處理都還不錯，Note 10+ 則是暈的比另外兩款稍大一些些。

▲ 照片排序上至下為 Google Pixel 4 XL、Samsung Galaxy Note10+、iPhone 11 Pro。

情境 5：一般夜拍

在一般夜間街頭拍攝，三款手機不用啟動夜景或夜視拍攝功能就能將景物拍得清楚，不過白平衡表現略為不同，Google Pixel 4 XL 略微冷調一點，iPhone 11 Pro 則是略帶暖調，Note 10+ 介於兩者之間。

▲ 照片排序上至下為 Google Pixel 4 XL、Samsung Galaxy Note10+、iPhone 11 Pro。

情境 6：超低光源夜拍

在超低光源下（只留下一小點光源）拍攝時，Google Pixel 4 XL 拍出來的照片白平衡相當準確，白色的包裝盒、白色的飲料杯和漢堡包裝皆忠實呈現，三星的 Galaxy Note 10+ 雖然也可拍得出清晰照片，不過白平衡過於偏黃綠色，iPhone 11 Pro 夜景模式下拍出來的照片則是略為偏紅 ，不過亮度是三者最亮的。

▲ 照片排序上至下為 Google Pixel 4 XL、Samsung Galaxy Note10+、iPhone 11 Pro。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 11 ProNote 10Pixel夜拍

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