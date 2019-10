Google硬體全家桶大更新!槽點簡直和亮點一樣多

Google Pixel 4。 歐新社 分享 facebook

一年一度的 Google 硬體新品發布會結束了。

一切都沒有什麼懸念,畢竟除了具體的硬體配置之外,幾乎全部的新品外觀、形態和功能在發布會之前兩個月內都已洩露。但是,你Google就是你Google,從機器學習加速芯片、到神經網絡技術的語音轉文字、還有超聲波感知技術……新產品裡還是有不少讓人驚喜的小細節。

VVIP 會員限定! 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚,當您看到優質新聞,即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章,且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完,亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助,中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完,同等有一次抽 獎機會,分30天把金幣發完,同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途;活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。

協助獎:U利點數 200 元, 500 位

灌溉獎:現金獎 5000 元,共 20 位

成長獎:iPhone 11 (64G),共 2 位 活動結束後,將由系統抽出得獎者,於 11/30 前公佈得獎名單,並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高! × i 提醒:您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高!

在吐槽發布會之前,我們先來看一下Google全家桶又有哪些更新。

發布會由現 Google 硬體業務負責人、原摩托羅拉移動總裁里克·奧斯特洛 (Rick Osterloh) 主講。在他首先宣布了雲遊戲服務 Stadia 將於 11 月 19 日正式上線。

然後,奧斯特洛宣布了這次發布會的第一款新產品—— Google 的純無線藍牙耳機,Pixel Buds 第二代。

Pixel Buds 第二代摒棄了前代Pixel Buds 兩個獨立耳機中間牽線的設計,總算是展現出了追趕同類產品蘋果AirPods、Powerbeats Pro、索尼WF-1000XM3 和前幾天剛發布的微軟Surface Buds 的意思。

佩戴時,Pixel Buds 第二代的外觀和前代沒什麼不同,仍然會露出一個圓形的、頗具辨識度的圓形機身,在右耳上支持點擊和劃動觸控。矽膠耳翼幫助將耳機固定住,和前代從耳機線延長出來的「奇妙」設計(下圖右)相比,更接近主流藍牙耳機的設計了。

在分體、入耳式耳機上做主動降噪的確比較難,但 Google 還是稍微加入了一些新意:

在 Pixel Buds 第二代上,耳機下方開了一個口 (spatial vent,見下圖), 讓足夠量的環境聲音可以進入音腔。這樣的設計是為了確保佩戴者對周圍環境保持必要的聽覺感知,同時消除很多入耳式耳機佩戴時的阻塞感、異物感。

同時,Pixel Buds 第二代內置了 Google 研發的機器學習加速芯片。它能夠使得很多新功能和體驗變為可能,但目前已知的只有一個「自適應音量」(adaptive volume) 功能。

原理是耳機從前述的開口分析環境噪音的大小,從而智能調整音量——前提是耳機必須配對 Android 手機。

耳機充滿的續航為 5 小時,加上充電盒能夠達到 24 小時,足夠大部分人在兩、三天內的使用。充電盒(下圖右)的設計也跟 AirPods(下圖左)等同類產品更接近。

Google 宣稱藍牙連接的性能比前代強了很多,室內隔三個房間、室外一個橄欖球場也可以保持連接,且不影響續航。

另一個稍顯有趣,但同時存在隱私風險的功能,在於耳機可以通過佩戴者顎骨的震動感知到用戶在說話,從而立即打開語音識別/Google Assistant 功能。

就在我以為這場發布會漸入佳境的時候,一段 Google 播放的宣傳視頻把我拉回了現實:

視頻裡,佩戴者將這對藍牙耳機形容成了「浮在腦袋裡的小電腦」 (floating computer in your head)——在我印象裡 Google 沒出現過如此誇張和失焦的營銷文案。

這款售價 179 美元的耳機,雖然看起來和同類產品的設計、功能、體驗接近了,實際上它根本沒有追趕上自己的對手。

上述提到的所有功能,即便參加了發布會的人也無法感受到,因為Google 在現場演示的全都是無法打開、不能正常工作「耳塞」……

而且,Pixel Buds 第二代在美國聯邦通訊委員會以及其他上市的地區有關機構並未過審。它的發售日期暫未確定,Google 宣稱要到明年春季。

從啥時候起,Google 也喜歡玩「PPT+期貨」產品這一套了呢?

移動不起來的 Pixelbook Go

在 Pixel Buds 第二代之後,Google 發布的下一款硬體新品在一定程度上延續了「半成品」的感覺。

它就是 Pixelbook Go,一台並無太多新意的 Chromebook,也即運行 Google 開發的 Chrome OS 的筆記本電腦。

去掉了前代 Pixelbook 的 360 度翻折功能和本來也沒有太多人用的平板模式,Pixelbook Go 和你在過去五年裡見過的絕大多數 Chromebook 在形態和功能上沒有任何區別。

雖然Pixelbook Go 內置了Google 的泰坦安全芯片(Titan C Security Chip),在理論上支持更安全的生物識別驗證方式,但它並沒有指紋、人臉和虹膜解鎖的功能,意味著你每次仍需要輸入Google 或本機賬戶的密碼來解鎖電腦(除非你有Pixel 手機,可以在手機上解鎖。)

收起的 Pixelbook Go 厚度為 1.3 厘米,重量約為兩磅 (907克)。這台相對來講非常輕的 Chromebook 電腦,底板採用了波浪形的工業設計,目的是讓用戶更輕鬆地握持,提升移動性。

Pixelbook Go 有黑色 (Just Black) 和 粉色 (Not Pink) 兩種配色,屏幕大小為 13.3 吋。硬體配置從低到高一共有四個版本,其中前三者屏幕分辨率均為 1080p,價格從$649 到 $999;最高配分辨率為 4K,但是目前尚未開放預訂,售價 $1,399。

問題來了:這台被命名為 Pixelbook Go,在官方文案中宣稱主打移動性 (Made to move) 的筆記本電腦……

不支持移動數據

四個配置版本都沒有 LTE 支持,Google 也沒有表示將來有加入 LTE 版本的計劃。有網友立刻編了笑話:

Pixelbook Go,Go 哪去? Go offline 嗎? Go find a coffeeshop. Twitter

改頭換面的智能音箱

在前兩款產品讓發布會達到尷尬程度的頂峰後,下一款產品終於把 Google 名聲稍微帶回了一點。

作為這家公司賣得最好的硬體產品之一,小號智能音箱 Google Home mini 在發布兩年之後終於更新換代了。在此之前,Google 改名部決定將智能家庭類產品全部放到 Nest 的品牌下,因此音箱被命名為 Nest Mini(前代也進行了相應的改名。)

除了接近靛藍的新配色「Sky」之外,和前代產品同為 $49 售價的 Nest Mini 第二代,新亮點主要體現在:

1)內置了 Google 機器學習加速芯片,使得語音識別、搜索等 Google Assistant 功能可以在本地運行。不僅提升識別的速度、體驗,也在很大程度上提升了隱私性,​​因為音箱不再需要把語音數據上傳到服務器;

2)搭配 Google 其他產品使用的額外功能。比如家庭對講機(home intercom),適合住大房子、人比較多,經常需要喊小孩下樓吃飯的用戶;家庭報警,安裝了Nest 攝像頭的用戶,可以在發生異常時在Nest Mini 上收到語音報警;家庭電話(home phone),基於Google Duo 視頻電話服務,可以跟世界任何一個角落使用Nest 智能音箱的用戶撥打免費的網絡電話。

3)很多用戶仍然習慣觸控來調整音箱的音量,而前代產品在這方面做得不是很方便。在 Nest Mini 第二代上做了基於超聲波的近距離感知,當用戶靠近時,機身表面的觸控區域會亮起,方便完成音量增減、更換歌曲的操作。

4)可以掛在牆上。

至於大號的智能音箱 Google Home,Google 在今年有了新的想法,把它變成了一個路由器節點+智能音箱二合一的產品,名叫 Nest Wifi point。

雖然我們這樣介紹這個產品,其實它並非「加了路由器的音箱」,而是「加了音箱的路由器」,產品家族是 Google Wifi 那邊來的。

至於為什麼這樣設計,Google 的解釋是他們認為路由器放在家中更開闊的地方性能更好,但大部分人都會放在犄角旮旯的地方,因此他們決定給路由器加上音箱功能,從而鼓勵人們把它大大方方地擺在檯面上。

如果你心動了,有個情況需要提醒你:Nest Wifi point 並非獨立的路由器,而是作為擴展節點,需要和正牌的 Google 路由器搭配使用。

Nest Wifi Point 可以搭配上一代 Google Wifi,或者今天 Google 發布的(不帶音響功能但是外觀很像的)Nest Wifi 使用。如果你家裡沒有 Google Wifi,單買一個 Nest Wifi point 相當於只買到了一個更貴的智能音箱,沒有太大意義。

因此準確來講,Nest Wifi point 更像是「加了音箱的 Wi-Fi 放大器」。

對於新一代路由器產品,Google 採用了搭售的方式,定價如下:

一個需要考慮的問題是,Nest Wifi 和 Nest Wifi point,都不支持速度更快性能更好的最新標準 Wi-Fi 6,也即 802.11ax。目前市面上在售的 Wi-Fi 6 路由器定價在 $300 上下。

另一個需要注意的是,今天Google 宣布從此以後直接讓Google Home app 接管路由器管理的功能(問題是,Google Home app 本身不是很好用,特別是在添加/配對設備的時候,用過的朋友應該都清楚……)

驚喜終於來了:Pixel 4 手機

在揭曉上面這些毀譽參半的產品之後,Google 至少在手機上沒有讓大家失望。

雖說在外觀方面,浴霸式的鏡頭模組不得不令人想起 iPhone,總的來講,Pixel 4 智能手機的大部分指標(如拍照、屏幕)上還是配得上旗艦的地位。它加入的一些嶄新的功能和獨特的體驗,也給 Android 業界帶來了一絲新意。

5.7 吋的 Pixel 4 和 6.3 吋的 Pixel 4XL,終於在 2019 年結束之前上了今年標配的 90Hz OLED 屏幕(每秒刷新 90 次)。更高的刷新率能夠讓很多用戶界面操作顯得更順滑,一加的新一代手機有採用(之前雷蛇手機還做過120Hz);不過,在不需要的時候,Pixel 4 為了省電會把屏幕自動降頻到通常的60Hz。

雖說屏幕刷新率提升了,Google 在今年仍然沒有採用全面屏的設計。這是因為手機正面頂部需要放置幾個新的傳感器,而Google 希望你能夠理解它的用心。

2015 年,我們在 Google I/O 開發者大會上見到了這家公司正在研發的一個近場極高頻(毫米波頻段)雷達芯片 Project Soli。四年後,它終於首次進入了 Google 的硬體產品:Pixel 4 和 Pixel 4XL;並且獲得了正式的名字:Motion Sense。

在這兩款新手機上,Motion Sense能夠實現幾個新的功能。首先,你可以用 Motion Sense 完成一些在過去需要拿起手機、解鎖、觸控屏幕才可以完成的常見操作,比如切歌、關閉鬧鈴、來點靜音和掛斷等等。

當處於鎖定狀態時,Pixel 4 還可以感知到你的靠近,並點亮屏幕、激活解鎖的流程——沒錯,Pixel 4 終於支持了原生的、數據得到Titan M 安全芯片保護的人臉解鎖功能。

在 Pixel 4 上,Google Assistant 虛擬助手也有了很大的變化。和之前版本相比,當喚醒時,它的用戶界面不會再蓋住當前屏幕;並且,Pixel 4 手機內置專門的神經網絡計算加速器Pixel Neural Core,加上Google 在神經網絡模型縮小化方面的強大能力,使得Google Assistant 可以在本地處理絕大多數的語音指令,絕大部分時候不需要聯網,提升了隱私性。

這個神經網絡加速器,還能夠激活一些之前從未想過的功能。

1)Google 在 Pixel 4 內置了一款新的語音備忘錄 app,可以在錄音的同時進行基於神經網絡的語音轉文字,提供實時速記。目前它僅支持英文,但未來會加入更多主流語種。

2) 用過 Pixel 手機的朋友都知道它的拍照,特別是後期處理能力之強大,但在過去,拍下照片之前是看不到成片效果的。而在 Pixel 4 上,現在可以直接在取景器(屏幕上)實時預覽 HDR+ 後期處理的成片效果Google 將這個功能稱為 Live HDR+。

說到拍照,雖然 Pixel 4 的拍照功能和前代相比沒有跨越式的進步,但提升仍是足夠明顯的。除了 Live HDR+,用戶現在還可以分別調節高光和暗部的曝光。

從單攝進化到雙攝,增加的不是很多用戶期待的超廣角,而是一顆不到兩倍的遠射鏡頭,其實帶來的改變沒有想像的那麼大。

1)在 Pixel 3 上首次加入的 Super Zoom 功能,也即利用拍照時的抖動獲取額外的局部細節,最終合成一張照片——在 Pixel 4 上變成了同時利用兩枚攝像頭獲取數據;

2)人像模式,在此之前 Google 利用一顆攝像頭傳感器上的多個像素點,利用有限的數據合成出一個比較接近真實情況的深度數據,然後軟件添加虛化效果。在 Pixel 4 上同樣是增加了來自第二枚攝像頭的數據,深度信息更準確,虛化效果更接近單反(但仍然不可相提並論;)

3)結合前面提到的功能,暗拍獲得了大升級,現在可以當做天文攝影相機了。

領會這個功能的要點,可以通過下面這張圖:在手機上,暗拍的本質就是長時、多張曝光+智能 HDR。如果是下面的取景,以前的暗拍功能在樹木的部分肯定會過曝,星空則會因為曝光不足而基本看不清楚;現在,進入天文攝影模式後,算法會自動進行平衡。

硬件配置方面,Pixel 4 和Pixel 4XL 共有“純粹黑”、“就是白”和“如此桔” (Oh So Orange) 三種配色,其中黑色背面為鏡面,後兩者霧面;搭載6GB RAM,64或128GB 存儲空間。起步價 $799,最高配的 Pixel 4X 的不含稅美元售價倒是沒有破千。

然而就是這樣一款看起來已經非常完美的手機,仍然有一些不仔細關注就會錯過的缺陷。

比如,因為監管機構對頻段的限制,Motion Sense,以及基於它所實現的功能,在印度完全不可以使用;

再比如,Google 一直以來當做重要賣點的 Google Photos 原尺寸無限量免費備份,在今年沒有了;

最後,讓很多人更不理解的是:無論你選擇哪一款機型、配置,都不會在盒子裡找到耳機或者耳機接頭轉換器……

(利潤率往往就是在這種細枝末節裡摳出來的)

最「乾」尬的產品:發布會本身

其實作為一枚谷粉,矽星人對這一次的 Google 硬體新品發布其實是很失望的。

即使所有新品的具體消息,在此之前都已經通過世界各地的銷售商和科技媒體洩露得一干二淨,但Google 實在應該在發布會上再多花點心思,畢竟全世界還是會有不少粉絲倒著時差看發布會……

在短短一個小時零五分鐘的時間裡,上台的高管們以迅雷不及掩耳的速度講完了四大系列、五款新品。然而在聽了一會兒後,我還是發現了一個無奈的情況:我絲毫感受不到主講人們對所發布的新品有任何的激動感。

需要澄清的是,這些新品並非沒有創新之處和功能體驗的巨大改善。比如在剛才提到的錄音轉文字功能,以及;再比如,新款Nest Home 系列Wi-Fi 路由器融合了智能音箱的功能,能用超聲波感知用戶靠近,點亮機身上的觸控區域作為視覺提示。

自從 2007 年的 iPhone 發布以來,新品發布會已經被科技公司和被它們訓練出來的觀眾,當做成和新品一樣重要的存在。但是,這場Google 2019 年硬體新品發布會,無疑扮演了一個負面參照對象:它完整地把之前所有洩露的內容(無論是Google 作為營銷手段主動放出的,還是因為它根本不知道保密為何物, )用發布會的體裁進行了一次尷尬的、並無新意的複述。

社交網絡上有人開玩笑:Google 連新品發布會的機密信息都保不住,又怎麼相信它能保護用戶的隱私呢?

至於產品本身:在一部分新品上,不需要過分較真,就可以找到本文所提到的那些,令消費者不解的設計甚至缺陷,讓這些產品看起來不是憋出來的大招,更像是和deadline 作戰失敗後倉促趕工出來的半成品。

最後,整場發布會,又「乾」又「尬」。 「乾」的是演講的節奏和方式,「尬」的是已經洩露殆盡,卻仍不得不開這麼一場發布會的事實。

作為 Google 軟硬體產品的重度用戶,我認可並感謝 Google 員工的辛勤工作。但是很遺憾,或許 Google 的高管們,應該重新思考他們做硬體產品的思路和發布新品的方式了。

《原文刊登於PingWest 品玩,聯合新聞網獲授權轉載。》