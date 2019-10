Google錄音App幫你即時聽打 還能念單字找出錄音檔

「Recorder」除了能夠即時打出逐字稿,還能夠以語音做搜尋,想要尋找錄音檔裡的一個單字、一句話都可以

Google 在紐約盛大舉行的 Pixel 4 新機發表會上,一同發表了這款編輯本身非常期待的「Recorder」應用程式,目前是 Pixel 4 才能使用的限定 app!

Google Recorder 有什麼功能?

參考官方釋出的 YouTube 影片,「Recorder」除了能夠即時打出逐字稿,還能夠以語音做搜尋,想要尋找錄音檔裡的一個單字、一句話都可以,這款 app 直接幫你找到並將時間軸轉到的那個字句出現的時間點,讓你可以也「用聽的」去回顧那個演講段落。

因為運用 AI 人工智慧技術產生的逐字稿很完整,連音效如拍手聲也會紀錄下來,使用者就能利用這跟電視字幕一樣超完整的文字稿,搭配聲音記錄尋找音檔裡的特定段落。例如我要尋找中場休息前那場演講的結尾,就可以先找到拍手聲,然後再往前一點就馬上找到囉。

Google 在發表會上也現場展示「Recorder」對發表會的內容即時聽打,結果顯示正確率相當地高!

Google Recorder 有什麼特別的?

市面上其他語音逐字稿軟體都做不到的,就是這一切都能在不用連網的狀態下完成,這麼複雜的功能居然不需要傳送到雲端伺服器去處理 ⋯⋯因為這次, Google 把新的語言處理模組輕量化到可在手機上執行,簡直就是黑科技。

影片的結尾寫著「新品種錄音 app ,只在 Pixel 4」( A new kind of recorder. Only on Pixel 4),YouTube 上獲得近 600 讚、近 40 則回覆的留言說,「結尾的『只在 Pixel 4 』真是戳心啊。」(That "Only on Pixel 4" bit at the end stabbed me in the heart :( )

想當然爾,目前「Recorder」只支援英文,但 Google 表示正在開發其他語言。

不過好消息是,因為「Recorder」應用程式的安裝檔在國外已經被流出,根據安裝檔的程式碼來看,此 app 是能夠在 Andriod Pie 以上版本 Android 手機安裝運作的,所以只是看 Google 要維持 Pixel 4 獨家使用多久而已,將來是很可能會放在 Play Store 供其他安卓手機使用的,敬請期待囉。

《本文作者蜜雅,原文刊登於合作媒體INSIDE,聯合新聞網獲授權轉載。》