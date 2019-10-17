親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Google新品發表
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

歐盟與英國宣布達成脫歐協議 等待英國會表決

Google錄音App幫你即時聽打 還能念單字找出錄音檔

2019-10-17 16:59INSIDE

「Recorder」除了能夠即時打出逐字稿，還能夠以語音做搜尋，想要尋找錄音檔裡的一個單字、一句話都可以

Credit: Google
Credit: Google
分享

Google 在紐約盛大舉行的 Pixel 4 新機發表會上，一同發表了這款編輯本身非常期待的「Recorder」應用程式，目前是 Pixel 4 才能使用的限定 app！

Google Recorder 有什麼功能？

參考官方釋出的 YouTube 影片，「Recorder」除了能夠即時打出逐字稿，還能夠以語音做搜尋，想要尋找錄音檔裡的一個單字、一句話都可以，這款 app 直接幫你找到並將時間軸轉到的那個字句出現的時間點，讓你可以也「用聽的」去回顧那個演講段落。

因為運用 AI 人工智慧技術產生的逐字稿很完整，連音效如拍手聲也會紀錄下來，使用者就能利用這跟電視字幕一樣超完整的文字稿，搭配聲音記錄尋找音檔裡的特定段落。例如我要尋找中場休息前那場演講的結尾，就可以先找到拍手聲，然後再往前一點就馬上找到囉。

Google 在發表會上也現場展示「Recorder」對發表會的內容即時聽打，結果顯示正確率相當地高！

Google Recorder 有什麼特別的？

市面上其他語音逐字稿軟體都做不到的，就是這一切都能在不用連網的狀態下完成，這麼複雜的功能居然不需要傳送到雲端伺服器去處理 ⋯⋯因為這次， Google 把新的語言處理模組輕量化到可在手機上執行，簡直就是黑科技。

影片的結尾寫著「新品種錄音 app ，只在 Pixel 4」（ A new kind of recorder. Only on Pixel 4），YouTube 上獲得近 600 讚、近 40 則回覆的留言說，「結尾的『只在 Pixel 4 』真是戳心啊。」（That "Only on Pixel 4" bit at the end stabbed me in the heart :( ）

想當然爾，目前「Recorder」只支援英文，但 Google 表示正在開發其他語言。

不過好消息是，因為「Recorder」應用程式的安裝檔在國外已經被流出，根據安裝檔的程式碼來看，此 app 是能夠在 Andriod Pie 以上版本 Android 手機安裝運作的，所以只是看 Google 要維持 Pixel 4 獨家使用多久而已，將來是很可能會放在 Play Store 供其他安卓手機使用的，敬請期待囉。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

GoogleAPP人工智慧

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

發表會上沒講：Pixel 4不再附上有線耳機、取消完整尺寸相片備存與VR支援

2019-10-17 09:03

訪談／隨著新品上市 未來NEST將與台灣市場有更深連結

2019-10-17 09:12

Google即時語音轉文字服務Live Caption將開放更多Android手機使用

2019-10-17 09:03

Pixel 4 XL紐約夜拍實測給你看 閃光燈真的用不到！

2019-10-16 20:45

動眼看／配戴相當舒適，同時具備常距離連結的新款Pixel Buds

2019-10-16 15:24

動眼看／採回收金屬打造Pixelbook Go，價格相對親民、更加實用

2019-10-16 15:23

動眼看／扮演智慧家庭建置關鍵的NEST Mini與NEST WiFi

2019-10-16 15:22

台灣大獨家開賣Pixel 4、3a系列 新機首波加碼送原廠殼

2019-10-16 13:52

跟蘋果AirPods拼了！Google推出Pixel Buds真無線耳機

2019-10-16 11:34

台灣大獨家開賣Google Pixel 4 今起開放預約

2019-10-16 11:28

新版Google Assistant加入混合語言模型 變得更加聰明、反應更快

2019-10-16 10:20

Pixel 4將於台灣首發上市 NEST Mini智慧喇叭將首次登台

2019-10-16 10:11

Google承諾投資1億5千萬美元 支援產品產地導入再生能源

2019-10-16 09:59

動眼看／用上許多人工智慧技術的Pixel 4 這次連銀河都拍得到

2019-10-16 09:27

Pixel 4加入全新手勢識別、更多人工智慧技術應用 相機功能更強悍

2019-10-16 09:17

智慧喇叭NEST Mini、NEST WiFi同步揭曉 使用者更容易建造智慧家庭

2019-10-16 09:15

以回收金屬打造、強調更輕便且穩固使用的Pixelbook Go揭曉

2019-10-16 09:11

新款Pixel Buds換上真無線耳機設計 對應數位助理服務、支援環境降噪

2019-10-16 09:00

Google雲端串流服務Stadia 將於11/19正式上線

2019-10-16 08:58

Google新手機Pixel 4自帶雷達 用手勢就能操作某些功能

2019-10-16 08:44

Pixel 4系列升級雙鏡頭 新一代夜視功能可以拍出銀河

2019-10-16 03:17

Google發表會新品大爆發 Pixel 4系列台灣即刻預購

2019-10-16 01:22

Pixel 4降臨！星空夜拍更強大 售價還比上一代便宜

2019-10-16 01:07

支援掛在牆上使用 新款NEST Mini外型幾與Google Home Mini相同

2019-10-15 15:07

消息指稱Google Pixel 4發表之後 Pixel 3就會立即宣布停產

2019-10-15 09:46

預測／即將在紐約展開的Made by Google發表會 除了Pixel 4還有什麼？

2019-10-15 09:38

Google發表會還沒來 Pixelbook Go實機照及試用影片已曝光

2019-10-12 17:37

Google可能著手提擬Android遊戲手機設計認證

2019-10-11 08:14

Google要求合作夥伴在Android 10手機產品「隱藏」非客製化操作手勢設定

2019-10-10 11:20

Google 5G手機 下周亮相

2019-10-10 00:14

日經：Google最快下周發表5G智慧機 領先蘋果

2019-10-09 17:29
看更多

熱門文章

谷歌地圖搜「土耳其巴特曼」 點開實景圖竟是全裸男自拍

2019-10-16 19:45

當年Foxy軟體有多厲害？七年級網友：下載什麼都會變A片

2019-10-16 18:55

Pixel 4 XL紐約夜拍實測給你看 閃光燈真的用不到！

2019-10-16 20:45

我國旗在港版iPhone被消失 華郵嗆蘋果屈服中國

2019-10-16 22:43

發表會上沒講：Pixel 4不再附上有線耳機、取消完整尺寸相片備存與VR支援

2019-10-17 09:03

更便宜的S855+手機 realme X2 Pro於中國揭曉亮相

2019-10-17 09:25

拒開後門 推特：世界領袖不能凌駕平台規則

2019-10-16 22:37

Google錄音App幫你即時聽打 還能念單字找出錄音檔

2019-10-17 16:59

iPhone 11需求優預期 分析師：避關稅提前拉貨

2019-10-17 10:18

雅虎帳戶被駭 用戶最多獲賠約10981元

2019-10-17 15:49

iPhone瀏覽資料傳騰訊？ 2招自保

2019-10-17 00:22

小米攜手燦坤將銷售通路擴展至台灣花東、離島，紅米Note 8 Pro等新品同步亮相

2019-10-17 08:05

Uber再繼續裁撤350名全球員工 強調透過組織精簡讓績效最佳化

2019-10-17 09:17

足感心！台灣之星資費再創新 搭全國電子熱門家電0元起

2019-10-17 17:23

簡單玩／羅技MX Master 3、MX Keys 更適合辦公使用的滑鼠及鍵盤

2019-10-17 10:17

國防部打造「士官長的抉擇」 這是一款無法做出正確抉擇的遊戲

2019-10-17 18:17

明年將有更多廠商採用高通新款5G連網數據晶片

2019-10-17 09:26

訪談／隨著新品上市 未來NEST將與台灣市場有更深連結

2019-10-17 09:12

Google即時語音轉文字服務Live Caption將開放更多Android手機使用

2019-10-17 09:03

臉書因應台灣總統大選 提3大面向維護公正

2019-10-16 19:05

LINE Pay一卡通當機2小時已修復 官方致歉

2019-10-16 19:05

Razer將光軸鍵盤放進新款15吋遊戲筆電 反應速度更快

2019-10-17 09:29

SHOPLINE啟動Facebook廣告旗艦計畫 擴展店家線上社群行銷資源

2019-10-17 08:01

將瀏覽網站回傳騰訊？蘋果澄清僅做詐騙安全檢查

2019-10-17 08:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top