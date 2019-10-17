Google即時語音轉文字服務Live Caption將開放更多Android手機使用
今年在Google I/O 2019期間推出的Live Caption即時轉換文字功能，除了率先應用在Pixel 4系列手機，Google稍早也確定將在今年底讓此項功能進駐到Pixel 3及Pixel 3a系列手機。
除此之外，Google也確認Live Caption功能將會在未來幾個月陸續開放給其他OEM廠商使用，但目前對應語言依然僅限英文為主，其他語言則預計要在更晚時候才會加入。
如何使用金幣灌溉新聞
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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
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中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
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- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
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- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
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- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
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即便在Made by Google發表會上展現即時且準確的語音轉數位文字效果，Google依然說明實際識別可能仍會有不準確情況，而本身也會持續讓識別精準度持續提昇。
使用方式很簡單，只要將按下手機音量鍵，並且點選跳出控制選單底下的字幕圖示，就能啟用Live Caption功能。
同時，此項功能並不需要額外連線，甚至在運作過程也不會佔用任何網路流量，並且可跨App、服務等形式使用。
在此之前，Google此項功能原本是針對聽障人士打造，透過聲音識別方式將自然對話內容，或是影片中的對話內容即時轉換為文字內容，讓使用者能直接透過閱讀方式理解內容，甚至也能將Google Maps的逐步導航以語音方式呈現。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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