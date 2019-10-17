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發表會上沒講：Pixel 4不再附上有線耳機、取消完整尺寸相片備存與VR支援

2019-10-17 09:03楊又肇

除了公布諸多新品消息，在此次於紐約舉辦的Made by Google發表會上，Google其實也有一些未在台上公布消息。

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不再於盒裝內提供有線耳機配件

如同許多手機廠商作法，Google在此次推出的Pixel 4系列手機也不再提供有線耳機配件，使用者必須自行購買。

會這樣安排，一方面是因為此次同步推出以真無線耳機形式呈現的全新Pixel Buds，另一方面也是因應絕大多數使用者不太會使用原廠盒裝附贈的有線耳機配件，反而是以額外選購的耳機配件使用需多，因此為了避免造成不必要的「浪費」，因此才會在盒裝內取消提供有線耳機。

但實際上目前越來越多廠商開始跟進取消提供耳機配件的作法，Google並非第一個採用這樣作法的廠商。

不過，使用者如果要透過耳機使用即時翻譯功能的話，Google去年開始就已經開放諸多支援Google Assistant的耳機使用，只要先將Google、翻譯App更新至最新版本，並且配合使用支援Google Assistant的耳機即可。

Google Photos不再提供完整尺寸的相片同步備存服務

或許是為了精簡線上儲存容量，Google從先前就取消讓搭載原生Android的手機可免費使用Google Photos同步備存完整尺寸相片功能，同時今年推出的Pixel 3a系列也未提供此項服務，而這次推出的Pixel 4系列也不再提供。

相比最早推出的Pixel手機還提供無任何限制的全尺寸相片同步備存儲存服務，Google在後來推出的Pixel 2與Pixel 3系列其實還是有提供此項服務，只是額外加上一年免費使用的限制。

同時在諸多手機都已經開始加入512GB、1TB規模儲存容量規格之後，Google依然在Pixel 4系列僅提供最高128GB儲存容量，並且說明使用者依然能透過Google Photos以1080P規格同步備存手機照片，顯然希望使用者能額外付費購買更多線上儲存空間

確定取消Daydream View虛擬實境頭戴裝置

隨著第一款Pixel手機一同亮相的Daydream View虛擬實境頭戴裝置，在去年未有任何更新消息之後，到了此次推出的Pixel 4系列終於確定不再做任何更新。

原因在於透過手機運作的虛擬實境使用體驗，在整個市場的接受度不高，雖然能以相當簡單方式讓使用者進入虛擬實境環境，但不同手機設計表現效能差異，以及必須額外攜帶一組觀看配件也不算便利的情況下，最終還是無法獲得多數使用者支持。

因此最後Google決定在此次推出的Pixel 4系列取消支援Daydream VR平台，同時也不再對外銷售Daydream View虛擬實境頭戴裝置。不過，基本上還是會維持Daydream VR平台運作，同時相關應用服務也會繼續保留，讓目前仍使用Daydream VR相關服務的使用者仍可正常體驗。

除此之外，Google也說明並非因此捨棄虛擬實境應用發展，但現階段應該會將更多發展資源集中在ARCore在內擴增實境應用技術。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

GooglePixel耳機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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