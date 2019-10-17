訪談／隨著新品上市 未來NEST將與台灣市場有更深連結

隨著NEST Mini即將在年底前進入台灣市場銷售，意味未來NEST在台灣市場將會有更深發展連結。

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實際上，NEST團隊在台灣進駐許久，只是礙於過去隸屬Googlea母公司Alphabet以下，並且以獨立子公司形式運作，同時也因為相關產品及服務並未在台灣銷售，因此在台灣的聲音相對較少。

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不過，隨著NEST團隊併入Google硬體部門，同時在這次Made by Google發表會更確定新款NEST Mini將於年底進入台灣市場銷售，使得NEST日後在台灣市場將會有更廣泛的發展模式。

預期在台灣推廣更大物聯網與Google Assistant應用

雖然初期僅先以精簡款的NEST Mini引進為主，但至少開啟了Google旗下智慧喇叭終於在台灣市場銷售的大門，隨著支援繁體中文的Google Assistant進駐台灣地區之後，預期整合在NEST Mini內的Google Assistant，將能以更直覺方式讓使用者以聲控方式進行互動。

但從同樣會在台灣上市銷售的Pixel 4所搭載Google Assistant，實際操作功能與美國地區版本會有明顯差異情況來看，屆時在台灣市場銷售的NEST Mini所搭載Google Assistant版本，預期也會有些差異，其中不僅因為支援語言不同，更因為在地服務、使用需求等方面都有差異，使得各地區推行的Google Assistant實際使用體驗不見得一樣。

依照Google Nest產品技術總監Ben Brown的說法，確實目前各地區推行產品與服務會依照實際需求調整，例如此次宣布在美國地區推行的按月訂閱租賃使用的NEST Aware服務，之後並未計畫在台灣提供使用，主因涉及不同地區市場需求、在地法規，或是產品後續服務等因素。

不過，對於使用者隱私安全保護部分，Google則是始終維持可讓使用者自行決定隱私資訊如何被使用，同時也能簡單操作就能刪除原本記錄內容。

而此次確定NEST Mini將會進入台灣市場，更意味接下來將會有更多在地應用服務，例如更多繁體中文化的Google Assistant功能，以及更多在地服務串接，甚至支援更多在地銷售的物聯網應用產品連動，這部份不僅要看Google在「Works with Google Assistant」應用推廣，同時也要看後續NEST團隊在台灣如何與更多廠商合作，讓更多硬體與服務也能配合NEST產品連動使用。

Works with Google Assistant

Google Nest產品技術總監Ben Brown

舉例來說，目前小米已經在台灣推廣不少米家聯網裝置，同時小米也強調目前擁有全球最大規模的物聯網市場生態，未來是否有可能進一步讓Google Assistant、NEST產品與米家產品產生連動，甚至進一步串接支援蘋果HomeKit規範的物聯網裝置，或是持續引進更多NEST產品及服務，就要看NEST團隊接下來的努力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》