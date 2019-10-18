訪談／Google希望藉由人工智慧技術打造現代化手機

在此次揭曉的全新Pixel 4系列手機裡，Google再次展示如何以人工智慧技術打造一款現代化的手機，同時藉由Pixel 4系列手機完整結合Google旗下服務。

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此次推出的Pixel 4系列手機僅差別在機身尺寸與電池容量不同，其餘包含處理器、記憶體、儲存容量，乃至於機身配色、鏡頭配置均採用一致規格，因此能讓消費市場更容易針對需求選擇。

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應用在Pixel 4系列手機的Soli技術更像是公開測試項目

而依照Google Pixel全球產品總經理Nanda Ramachandran說明，在Pixel 4系列首度採用以雷達原理為設計的Soli技術，將可帶來全新人機互動體驗，讓使用者能透過浮空手勢對應更多操作功能。

但目前此項設計暫時不會開放其他OEM廠商使用，僅先在Pixel 4系列手機提供，但會向開發者提供相關API資源，讓開發者能運用Soli技術功能創造不同App使用模式，例如在此次Pixel 4系列手機中展示的《Pokémon》應用內容，便可透過浮空手勢與皮卡丘在內寶可夢揮手互動。

因此就筆者看法，Google的想法比較像是先藉由在Pixel 4系列手機搭載此項功能，藉此觀察消費市場實際使用體驗，加上藉由本身推動的開發者生態打造更豐富的Soli技術應用，未來才有可能進一步將此項功能推廣到更多OEM廠商打造產品。

其實包含三星、LG在內廠商，很早就已經將手勢操作應用在旗下手機產品，但最終因為無法順利推動應用需求生態，最終僅能流於曇花一現的特定手機功能。

不過，若此次能藉由Pixel 4系列手機推動Soli技術應用，進而吸引更多開發者關注參與設計，預期將能順利推動更多浮空手勢，或是藉由雷達進行深度識別的應用模式，最終將可順利讓手機產品從觸控、聲控，進一步擴展到手勢、臉部是別的全新人機互動模式。

更多的人工智慧技術展示

在此次推出的Pixel 4手機，更多的重點還是在於人工智慧技術應用，以及軟硬體設計整合的表現。

類似的設計，其實在去年推出的Pixel 3系列就已經相當明顯，甚至在今年上半年推出的Pixel 3a系列，Google更證實雖然取消Pixel Visual Core在內加速硬體設計，並且採用效能相對較低的處理器規格，依然可以實現原本Pixel 3系列的人工智慧技術應用功能，例如極致夜拍效果，只是整體運算速度可能就不比Pixel 3系列，卻能讓整體售價大幅降低，進而吸引更多消費者青睞。

相同市場策略，Nanda Ramachandran表示未來依然會持續推行，意味日後Google依然有可能推出硬體規格簡化、價格更親民的Pixel 4系列手機衍生版本。不過，Nanda Ramachandran並未正面透露未來是否會繼續推行以Pixel 4a命名產品。

跟去年推出的Pixel 3系列比較的話，今年推出的Pixel 4系列有不少功能是基於先前設計進行強化，因此在機身外觀設計採用更簡單風格，除了主相機規格採用方底雙鏡頭配置造型，並且將原本雙層複合表面改為更單純的設計，Pixel 4系列並沒有明顯的特色造型，甚至不像時下手機產品導入更窄邊框，或是更高顯示佔比設計。

更多的重點，則是將人工智慧技術與軟硬體整合效果在Pixel 4系列手機上呈現。

例如，先前在新版Android 10作業系統提供的Live Caption即時字幕轉換功能，在Pixel 4系列手機中的錄音器便能實現將錄音內容即時轉換成數位文字，並且能在後續透過搜尋方式查找，甚至進一步以標籤等方式註記、分類 (註)。

註：目前此功能仍僅先以英語內容為主，中文支援與否似乎還要看Google後續努力成果。

而另一個更明顯的例子，自然就是這次的拍照功能。

除了進一步提昇HDR+、智慧白平衡效果，Google更讓使用者能在拍攝過程直接調整更精準的曝光，以及動態對比效果，配合新款Pixel Neural Core運算晶片進行加速，更讓使用者在拍攝操作過程就能即時預覽調整結果，同時不會產生任何使用延遲。

同時，針對去年在Pixel 3就已經出現的高解析變焦功能，此次更配合新增加的2倍光學變焦鏡頭輔助捕捉更多影像資訊，透過人工智慧補正運算之下，實現高達8倍的高解析變焦效果，讓使用者能拍得更遠。甚至配合第二組鏡頭捕捉更多影像資訊，更能實現遠距離的景深人像拍攝效果，而針對動物毛髮邊緣細節呈現也更加自然。

至於此次在極致夜景拍攝效果提昇部分，更讓使用者能輕易拍出銀河星空景象，甚至更表明未來將透過軟體更新方式，讓使用者能在極黑夜間環境拍攝更自然的月亮景象，而不致於有不正常過曝問題。

為了進一步展現Pixel 4系列手機上的人工智慧拍攝體驗，Google並未提供直接選擇切換使用廣角或2倍長焦鏡頭的選項，而是直接同時啟動兩組鏡頭進行補正運算，實現可維持高解析度呈現的高倍率變焦效果，藉此滿足多數使用者希望能拍得更遠的期望。

之所以未將超廣角鏡頭放進Pixel 4系列手機，一方面或許像Google說明整體使用比例相對不明顯，但有更大可能反而是Google希望聚焦呈現以人工智慧技術打造的拍攝功能表現，同時也能向更多OEM廠商展示不一樣的雙鏡頭應用模式。

暫時還不會太快進入5G連網應用，但已作好準備

依照Nanda Ramachandran的說法，確實距離5G網路應用普及已經越來越近，而Google實際上已經針對5G網路應用作好準備，只是認為目前仍有更多發展空間，因此還不會太快推出5G連網應用產品，今年推出的Pixel 4系列手機也僅先以4G網路應用規格為主。

至於針對此次在發表會開始之前，就有大量Pixel 4系列手機消息曝光，Nanda Ramachandran澄清除了先前公布Pixel 4產品名稱，以及確認將會搭載Soli技術應用等說法，其他內容提前走漏真的不是官方授意的宣傳操作。

[caption id="attachment_113318" align="aligncenter" width="1000"] Google Pixel全球產品總經理Nanda Ramachandran[/caption]

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》