Pixel 4 XL紐約夜拍實測給你看 閃光燈真的用不到！
Made by Google今天(10/15)在紐約舉辦，詩伊也搶在第一時間拿到橘色的Pixel 4 XL啦！就相機跟處理器規格來說，Pixel 4跟Pixel 4 XL並沒有差別，這兩支手機的差異在於螢幕大小、螢幕規格以及電池容量（還有重量啦！），不過如果可以的話我當然還是選橘色的Pixel 4 XL啊哈哈哈
今天一拿到Pixel 4 XL我就開始狂拍了，初步的相處心得是整個手機的操作都很流暢，尤其加入了Soli晶片之後，臉部解鎖又變更快、而且根本不用手滑開螢幕就可以開始用手機啦！這篇文章會先帶大家看看Pixel 4 XL的拍照表現，其他詳細評測文詩伊之後會再寫，有特別想知道的資訊也可以再跟我們說，就讓我們先來欣賞帝國大廈86跟102樓的壯闊紐約夜景吧！
用Pixel 4 XL夜視功能拍夜景成果真的超亮！而且它的等待曝光時間我覺得相對算少的，只要等運算的圈圈轉完就好了！（想想這棟大樓1930年代就蓋了，其實會有點怕啊...
雖然說能拍銀河，但是在夜視下拍人物，跟純景物比還是會覺得比較黑一點，但是我覺得Google Pixle 4 XL已經發揮目前手機夜拍的極致了
除了有從高空拍下來的夜景之外，我也有拍一些街頭的夜景哦（其實好怕手機從背後被搶走><自己嚇自己第一名是我）細節跟顏色都維持的不錯，不怎麼失真，雖然整體照片亮，但不會以為這些是白天的照片
前鏡頭也能夜拍
前鏡頭雖然這次是一顆800萬畫素鏡頭，但卻也有90度廣角（比去年少一點，但還算夠用），前鏡頭有美顏模式可以開啟，另外也具備夜視模式哦！
我膚質看起來不錯，喜歡這張哈哈哈哈
在夜視模式下自拍，預覽時畫面會有比較多噪點，但是給它0.5秒不到的時間，它會立刻幫你變出一張有淺淺美顏、沒有噪點的夜自拍哦！（但我想還是有點受限於硬體，臉部放大看會覺得略有點模糊的感覺
主鏡頭白天拍照表現
來紐約出差的這兩天，很幸運的都是大晴天哦，我覺得Pixel 4表現還蠻細膩的，光線對比、細節保留都有做到位
另外也可以看一下它們的數位變焦，Pixel 4系列也是採用多張疊圖的方式，讓數位變焦拍下的照片可以呈現更多細節、即使拉近拍攝也不會糊糊的
Pixel 4今年也算是有個主題，就是不開閃光燈就能拍出好的夜景照！我覺得從上面幾張夜拍照中，Google是有做到這件事情的唷，關於Pixel 4其實還有好多東西沒說，但就留在下一篇評測文再一一跟大家分享吧！
《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》
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