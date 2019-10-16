動眼看／用上許多人工智慧技術的Pixel 4 這次連銀河都拍得到

雖說搭載雷達系統識別浮空手勢，並且用於強化人臉識別效果的Soli技術，是這次Pixel 4系列手機主打特色之一，但顯然用上諸多人工智慧技術的即時錄音轉換文字在內功能，以及在相機拍攝效果，才是Pixel 4系列手機真正賣點。

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此次Pixel 4系列手機外觀設計部分，相較今年眾多Android手機產品，其實並不覺得特別突出，尤其是顯示佔比並不算高的螢幕設計，但隱藏在樸實外觀之下，卻隱藏不少新設計。

目前為Pixel 4獨佔的Soli技術

首先是Soli技術的應用，雖然因為整合Soli感測元件佔用空間，造成螢幕上方邊框無法以瀏海形式縮減，但是換來的是更快速的臉部識別效率與精準度，同時也能對應浮空手勢識別效果。除此之外，手機更能透過Soli技術預先感知使用者是否準備拿起手機操作，未來Google也會向開發者提供Soli技術應用資源，藉此打造更多支援相關應用的服務內容。

現階段Soli技術還是會由Pixel 4系列手機獨佔使用，Google Pixel全球產品總經理Nanda Ramachandran在受訪時表示，目前暫時還沒有對外開放OEM廠商導入使用的計畫，或許也是希望先透過Pixel 4觀察使用者實際體驗反饋，並且等待開發者是否能透過此項技術打造更多趣味應用。

配合Pixel Neural Core加速各類人工智慧運算

而此次藉由Google自行打造的Pixel Neural Core獨立運算晶片，則是能進一步加速手機端的人工智慧運算效率，例如提昇Google Assistannt反應時間、用於增加新款錄音器的語音轉文字辨識效率，或者是應用在相機中的影像運算需求。

由於結合硬體與軟體端的應用，使得Pixel 4系列手機許多功能均為獨佔使用居多，類似情況也曾發生在Pixel 3系列。

例如此次新版Google Assistant數位助理服務，由於採用混合語言模型，並且透過雲端協同運算，因此目前甚至僅限在美國境內使用，即便是在台灣地區銷售的Pixel 4系列手機也無法使用相同版本服務，更遑論此次大幅提昇人工智慧技術應用的相機功能，幾乎有不少功能僅在Pixel 4系列手機提供使用，無法直接開放其他OEM廠商使用。

更令人訝異的人工智慧拍攝功能

相機功能部分，則是強調搭載1220萬畫素廣角鏡頭，以及1600萬畫素的2倍遠焦鏡頭，搭配先前就有、藉由人工智慧運算的高解析度變焦技術，即可實現8倍「清晰」的望遠拍攝效果。而之所以未跟進採用可拍攝更大影像範圍的超廣角鏡頭，Nanda Ramachandran表示目前整體使用需求依然是以遠焦拍攝需求居多，但某種程度或許也是為了展示Google在人工智慧技術應用成果。

至於相比Pixel 3，此次在Pixel 4僅採用單一800萬畫素視訊鏡頭設計，Nanda Ramachandran則說明由於鏡頭拍攝角度達90度規格，基本上已經能對應絕大多數的廣角拍攝需求，不像先前是透過兩組鏡頭拍攝合成單一廣角範圍畫面，而另一方面則是為了放置Soli技術使用感測元件。

在相機功能方面，則是加強HDR+拍攝效果，以及更精準的人像模式，甚至能對應捕捉寵物毛髮邊緣，或是全身範圍的淺景深人像效果，另外也支援在拍攝過程即時調整曝光與對比，藉此讓使用者能動態調整拍攝不同風格影像。

這次在Pixel 4的夜間拍攝表現部分，Google更是進一步整合大量人工智慧運算方式，不僅讓使用者能在低光夜景環境可以拍出銀河繁星效果，甚至也能進一步去除夜間拍攝拉高亮度伴隨產生的雜訊。而在白平衡部分也會透過機器學習方式進行自動校正，讓使用者在各類光源環境下都能拍出正確白平衡表現。

同時，Google更表示未來將會進一步強化人工智慧技術應用，讓手機的相機拍攝表現可以更加突出，例如未來目標可讓使用者在極暗夜景拍攝清晰環境影像，並且維持天上月亮清晰影像表現，而不致於造成邊緣過曝。

台灣再度成為首發市場之一

包含Pixel 4與Pixel 4 XL都採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，並且配置6GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，顏色則採用「就是黑 (Just Black)」、「非常白 (Clearly White)」，以及「如此橘 (Oh So Orange)」三款配色，其中「就是黑」款式將採用鋼琴烤漆亮面，而「非常白」與「如此橘」則採用霧面材質，但邊框則有厚重的塑膠質感。

兩款手機分別採用5.7吋OLED螢幕與6.3吋OLED螢幕，同樣都支援90Hz畫面更新率設計的Smooth Display螢幕規格，電池容量則分別為2800mAh與3700mAh，並且都支援18W快充。

新版Google Assistant應用部分，則是加入拿起手機、擠壓機身兩側就能喚醒，並且直接提問互動功能，無需額外透過「Hey,Google」或「Ok,Google」字詞預先喚醒Google Assistant (但基本上還是可以透過關鍵字，或是點按Google圖示喚醒)，同時使用者也能透過Titan M晶片確保隱私安全，或是進一步刪除過去曾經記錄聲音互動內容。

價格方面，Pixel 4系列將會以799美元起跳價格於美國在內市場推出，預計10月24日上市，同時此次也確定在美國境內與主要電信業者合作資費方案，而台灣地區也確定與台灣大哥大合作資費方案，同時單機建議售價分別為新台幣24600元與29550元，同樣會在10月24日推出。

眾多配件同步推出

在此次Made by Google發表會上，Google不僅展示本身製作的Pixel 4系列保護殼配件，同時也展示合作廠商打造對應Pixel 4的周邊配件，其中包含保護殼、轉接鏡頭、遊戲手把、強固型保護殼，另外也包含小型無線相片印表機、無線充電板等。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》