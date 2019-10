動眼看/用上許多人工智慧技術的Pixel 4 這次連銀河都拍得到

雖說搭載雷達系統識別浮空手勢,並且用於強化人臉識別效果的Soli技術,是這次Pixel 4系列手機主打特色之一,但顯然用上諸多人工智慧技術的即時錄音轉換文字在內功能,以及在相機拍攝效果,才是Pixel 4系列手機真正賣點。

此次Pixel 4系列手機外觀設計部分,相較今年眾多Android手機產品,其實並不覺得特別突出,尤其是顯示佔比並不算高的螢幕設計,但隱藏在樸實外觀之下,卻隱藏不少新設計。

目前為Pixel 4獨佔的Soli技術

首先是Soli技術的應用,雖然因為整合Soli感測元件佔用空間,造成螢幕上方邊框無法以瀏海形式縮減,但是換來的是更快速的臉部識別效率與精準度,同時也能對應浮空手勢識別效果。除此之外,手機更能透過Soli技術預先感知使用者是否準備拿起手機操作,未來Google也會向開發者提供Soli技術應用資源,藉此打造更多支援相關應用的服務內容。

現階段Soli技術還是會由Pixel 4系列手機獨佔使用,Google Pixel全球產品總經理Nanda Ramachandran在受訪時表示,目前暫時還沒有對外開放OEM廠商導入使用的計畫,或許也是希望先透過Pixel 4觀察使用者實際體驗反饋,並且等待開發者是否能透過此項技術打造更多趣味應用。

配合Pixel Neural Core加速各類人工智慧運算

而此次藉由Google自行打造的Pixel Neural Core獨立運算晶片,則是能進一步加速手機端的人工智慧運算效率,例如提昇Google Assistannt反應時間、用於增加新款錄音器的語音轉文字辨識效率,或者是應用在相機中的影像運算需求。

由於結合硬體與軟體端的應用,使得Pixel 4系列手機許多功能均為獨佔使用居多,類似情況也曾發生在Pixel 3系列。

例如此次新版Google Assistant數位助理服務,由於採用混合語言模型,並且透過雲端協同運算,因此目前甚至僅限在美國境內使用,即便是在台灣地區銷售的Pixel 4系列手機也無法使用相同版本服務,更遑論此次大幅提昇人工智慧技術應用的相機功能,幾乎有不少功能僅在Pixel 4系列手機提供使用,無法直接開放其他OEM廠商使用。

更令人訝異的人工智慧拍攝功能

相機功能部分,則是強調搭載1220萬畫素廣角鏡頭,以及1600萬畫素的2倍遠焦鏡頭,搭配先前就有、藉由人工智慧運算的高解析度變焦技術,即可實現8倍「清晰」的望遠拍攝效果。而之所以未跟進採用可拍攝更大影像範圍的超廣角鏡頭,Nanda Ramachandran表示目前整體使用需求依然是以遠焦拍攝需求居多,但某種程度或許也是為了展示Google在人工智慧技術應用成果。

至於相比Pixel 3,此次在Pixel 4僅採用單一800萬畫素視訊鏡頭設計,Nanda Ramachandran則說明由於鏡頭拍攝角度達90度規格,基本上已經能對應絕大多數的廣角拍攝需求,不像先前是透過兩組鏡頭拍攝合成單一廣角範圍畫面,而另一方面則是為了放置Soli技術使用感測元件。

在相機功能方面,則是加強HDR+拍攝效果,以及更精準的人像模式,甚至能對應捕捉寵物毛髮邊緣,或是全身範圍的淺景深人像效果,另外也支援在拍攝過程即時調整曝光與對比,藉此讓使用者能動態調整拍攝不同風格影像。

這次在Pixel 4的夜間拍攝表現部分,Google更是進一步整合大量人工智慧運算方式,不僅讓使用者能在低光夜景環境可以拍出銀河繁星效果,甚至也能進一步去除夜間拍攝拉高亮度伴隨產生的雜訊。而在白平衡部分也會透過機器學習方式進行自動校正,讓使用者在各類光源環境下都能拍出正確白平衡表現。

同時,Google更表示未來將會進一步強化人工智慧技術應用,讓手機的相機拍攝表現可以更加突出,例如未來目標可讓使用者在極暗夜景拍攝清晰環境影像,並且維持天上月亮清晰影像表現,而不致於造成邊緣過曝。

台灣再度成為首發市場之一

包含Pixel 4與Pixel 4 XL都採用Qualcomm Snapdragon 855處理器,並且配置6GB記憶體,以及64GB或128GB儲存容量,顏色則採用「就是黑 (Just Black)」、「非常白 (Clearly White)」,以及「如此橘 (Oh So Orange)」三款配色,其中「就是黑」款式將採用鋼琴烤漆亮面,而「非常白」與「如此橘」則採用霧面材質,但邊框則有厚重的塑膠質感。

兩款手機分別採用5.7吋OLED螢幕與6.3吋OLED螢幕,同樣都支援90Hz畫面更新率設計的Smooth Display螢幕規格,電池容量則分別為2800mAh與3700mAh,並且都支援18W快充。

新版Google Assistant應用部分,則是加入拿起手機、擠壓機身兩側就能喚醒,並且直接提問互動功能,無需額外透過「Hey,Google」或「Ok,Google」字詞預先喚醒Google Assistant (但基本上還是可以透過關鍵字,或是點按Google圖示喚醒),同時使用者也能透過Titan M晶片確保隱私安全,或是進一步刪除過去曾經記錄聲音互動內容。

價格方面,Pixel 4系列將會以799美元起跳價格於美國在內市場推出,預計10月24日上市,同時此次也確定在美國境內與主要電信業者合作資費方案,而台灣地區也確定與台灣大哥大合作資費方案,同時單機建議售價分別為新台幣24600元與29550元,同樣會在10月24日推出。

眾多配件同步推出

在此次Made by Google發表會上,Google不僅展示本身製作的Pixel 4系列保護殼配件,同時也展示合作廠商打造對應Pixel 4的周邊配件,其中包含保護殼、轉接鏡頭、遊戲手把、強固型保護殼,另外也包含小型無線相片印表機、無線充電板等。

