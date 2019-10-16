親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Google新品發表
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

官方證實LINE Pay掛了！用戶尷尬：後面一排人在等我結帳

動眼看／扮演智慧家庭建置關鍵的NEST Mini與NEST WiFi

2019-10-16 15:22楊又肇

換上全新名稱的NEST Mini，是NEST團隊繼NEST Hub之後，再次推出的新款智慧喇叭產品，定位上確實延續原本Google Home Mini的設計，但在相同機身外觀技術上進行強化。而NEST WiFi自然是延續原本Google WiFi基礎，不僅讓Wi-Fi設定、連接變得更加簡單，同時也結合Google Assistant對應更多應用模式。

分享

NEST Mini：

根據Google Nest產品技術總監Ben Brown說明，NEST團隊加入Google硬體部門之後，將會結合更多Google內部資源打造方便使用的產品，而將產品名稱更改為NEST，則是為了進一步統合產品識別。

就原本智慧喇叭在內產品，目前依然會以Google Home為中心，先前推出的NEST Hub與NEST Hub Max則是鎖定結合螢幕使用需求，而此次推出的NEST Mini雖然與Google Home Mini有著相似外觀，但兩者仍會被視為不同獨立產品，尤其NEST Mini不僅提供更好音質表現，更可透過底部增加的掛孔設計固定在牆上使用。

不過，跟Google Home Mini一樣，NEST Mini也同樣作為家中佈署於多數房間使用的喇叭設備，可搭配一組作為控制中心的Google Home，或是NEST Hub使用。而藉由超音波技術輔助，NEST Mini也能像NEST Hub能自動判斷使用者是否在附近，進而自動顯示當前音量指示燈號，甚至也能主動避開噪音，讓輸出聲音可以更容易被聽見。

硬體部分則是藉由運算效能提昇的處理器，對應高達每秒1兆位元 (TeraOPS)等級的邊緣運算效能，讓Google Assistant數位助理反應速度可提高3-10倍左右，另外也能支援音樂接續播放功能，如果家中同時架設多組NEST Mini，就能在下一台NEST Mini接續輸出前一台所播放音樂內容。

配色則採用粉筆白 (Chalk)、木炭黑 (Charcoal)、珊瑚橘 (Coral)，以及全新天空藍 (Sky)，機身材質均採用回收塑膠製作，而電源連接部分也從原本micro USB更改為圓形插孔設計，同時也在收音部分額外增加一組遠距麥克風，藉此提昇收音品質。

同時就NEST本身產品支援蘋果提出HomeKit連接規範情況，Ben Brown表示目前NEST團隊加入Google硬體部門之後，將會持續努力支援更多物聯網連接規範，但現階段還沒有讓所有支援連接規範裝置可以彼此互通，同時NEST Mini或NEST Hub也尚未加入支援HomeKit。

至於未來是否考慮與更多物聯網裝置連接規範合作，例如小米近年來持續擴展的米家物聯網生態體系，Ben Brown則說明會嘗試任何的可能性，只是現階段並沒有太多細節可以透露。

另外，Ben Brown也強調隱私依然是Google相當重視部分，因此NEST打造產品也會依循相同理念，讓使用者能自行決定個人隱私內容如何被使用，同時也能決定是否刪除保留在裝置上的個人數據。而對於此次應用在Pixel 4的Soli技術是否也有機會用在NEST旗下產品，Ben Brown僅表示此項技術經能帶來更多操作互動可能性，但未透露更具體消息。

NEST WiFi：

此次同步更新的NEST WiFi，雖然是接續先前推出的Google WiFi打造產品，卻同樣沒有取代關係，兩款產品依然會個別在市場維持銷售，而產品定位依然是讓網路連接變得更加簡單、方便。

在新款NEST WiFi中，更區分作為主機使用的NEST WiFi router，以及用於延伸無線網路覆蓋範圍的NEST WiFi point，其中新款NEST WiFi即可提供最高2倍連接速度，並且提昇25%覆蓋範圍表現，而透過一組NEST WiFi router與NEST WiFi point的組合，即可對應85%室內連接覆蓋範圍。

而在NEST WiFi point的設計裡，更直接整合Google Assistant功能，同時也搭載喇叭擴音功能，因此可視為具備無線網路訊號延伸功能的NEST Mini，讓使用者能藉此省去額外購買NEST Mini的建置費用。

與NEST Mini一樣，NEST WiFi也採用回收材質打造機身，本身也以時尚造型設計呈現外觀，擺放在居家環境也不致於顯得突兀。

僅NEST Mini會在台灣上市

建議售價方面，NEST Mini將以49美元價格銷售，預計在10月22日正式推出，預計在美國在內23個國家地區上市，台灣地區也會跟進在今年底推出，並且加入支援繁體中文互動的Google Assistant數位助理服務，台灣售價則是新台幣1785元。不過，搭配攝影機採按月訂閱使用的NEST Aware服務，目前並沒有計畫在台灣地區提供使用。

包含NEST WiFi router與NEST WiFi point的組合建議售價為269美元，而額外增加一組NEST WiFi point的組合則會以349美元價格銷售，預計在11月4日正式推出，同時會在包含美國等8個國家市場推出，但可惜並不包含台灣市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NESTGoogle智慧喇叭

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

Pixel 4系列升級雙鏡頭 新一代夜視功能可以拍出銀河

2019-10-16 03:17

台灣大獨家開賣Google Pixel 4 今起開放預約

2019-10-16 11:28

Google新手機Pixel 4自帶雷達 用手勢就能操作某些功能

2019-10-16 08:44

動眼看／配戴相當舒適，同時具備常距離連結的新款Pixel Buds

2019-10-16 15:24

動眼看／採回收金屬打造Pixelbook Go，價格相對親民、更加實用

2019-10-16 15:23

台灣大獨家開賣Pixel 4、3a系列 新機首波加碼送原廠殼

2019-10-16 13:52

跟蘋果AirPods拼了！Google推出Pixel Buds真無線耳機

2019-10-16 11:34

新版Google Assistant加入混合語言模型 變得更加聰明、反應更快

2019-10-16 10:20

Pixel 4將於台灣首發上市 NEST Mini智慧喇叭將首次登台

2019-10-16 10:11

Google承諾投資1億5千萬美元 支援產品產地導入再生能源

2019-10-16 09:59

動眼看／用上許多人工智慧技術的Pixel 4 這次連銀河都拍得到

2019-10-16 09:27

Pixel 4加入全新手勢識別、更多人工智慧技術應用 相機功能更強悍

2019-10-16 09:17

智慧喇叭NEST Mini、NEST WiFi同步揭曉 使用者更容易建造智慧家庭

2019-10-16 09:15

以回收金屬打造、強調更輕便且穩固使用的Pixelbook Go揭曉

2019-10-16 09:11

新款Pixel Buds換上真無線耳機設計 對應數位助理服務、支援環境降噪

2019-10-16 09:00

Google雲端串流服務Stadia 將於11/19正式上線

2019-10-16 08:58

Google發表會新品大爆發 Pixel 4系列台灣即刻預購

2019-10-16 01:22

Pixel 4降臨！星空夜拍更強大 售價還比上一代便宜

2019-10-16 01:07

支援掛在牆上使用 新款NEST Mini外型幾與Google Home Mini相同

2019-10-15 15:07

消息指稱Google Pixel 4發表之後 Pixel 3就會立即宣布停產

2019-10-15 09:46

預測／即將在紐約展開的Made by Google發表會 除了Pixel 4還有什麼？

2019-10-15 09:38

Google發表會還沒來 Pixelbook Go實機照及試用影片已曝光

2019-10-12 17:37

Google可能著手提擬Android遊戲手機設計認證

2019-10-11 08:14

Google要求合作夥伴在Android 10手機產品「隱藏」非客製化操作手勢設定

2019-10-10 11:20

Google 5G手機 下周亮相

2019-10-10 00:14

日經：Google最快下周發表5G智慧機 領先蘋果

2019-10-09 17:29
看更多

熱門文章

Pixel 4降臨！星空夜拍更強大 售價還比上一代便宜

2019-10-16 01:07

Google發表會新品大爆發 Pixel 4系列台灣即刻預購

2019-10-16 01:22

Pixel 4系列升級雙鏡頭 新一代夜視功能可以拍出銀河

2019-10-16 03:17

官方證實LINE Pay掛了！用戶尷尬：後面一排人在等我結帳

2019-10-16 16:24

想iPhone舊換新嗎？ 1招手機健檢看舊機值不值錢

2019-10-16 13:23

NCC介入調處不成功 北都再陷斷訊危機

2019-10-15 20:41

網傳TeamViewer遭駭客入侵 已安裝使用者注意

2019-10-15 17:08

首創！酷碁攜手教宗全球祈禱網絡 發表智慧玫瑰念珠

2019-10-15 18:06

台灣大獨家開賣Google Pixel 4 今起開放預約

2019-10-16 11:28

Google新手機Pixel 4自帶雷達 用手勢就能操作某些功能

2019-10-16 08:44

動眼看／用上許多人工智慧技術的Pixel 4 這次連銀河都拍得到

2019-10-16 09:27

跟蘋果AirPods拼了！Google推出Pixel Buds真無線耳機

2019-10-16 11:34

宏碁旗下酷碁攜手教宗 推「智慧玫瑰念珠」

2019-10-16 08:44

100,000 Faces「不存在的臉孔」圖庫 適於商業用途

2019-10-15 22:19

中光電智能機器人新一代無人機 AIoT Taiwan 2019登場

2019-10-16 09:28

LINE與台灣檢警調在台 採用全球一致資料調閱模式

2019-10-15 18:20

台灣大獨家開賣Pixel 4、3a系列 新機首波加碼送原廠殼

2019-10-16 13:52

Pixel 4將於台灣首發上市 NEST Mini智慧喇叭將首次登台

2019-10-16 10:11

iOS 13.1.3更新 修正來電無法響鈴振動問題

2019-10-16 15:01

LINE公布透明度報告 台執法機關近半年調閱約136件

2019-10-15 17:24

新版Google Assistant加入混合語言模型 變得更加聰明、反應更快

2019-10-16 10:20

Google雲端串流服務Stadia 將於11/19正式上線

2019-10-16 08:58

智慧喇叭NEST Mini、NEST WiFi同步揭曉 使用者更容易建造智慧家庭

2019-10-16 09:15

中國手機品牌在台交鋒 4鏡頭應戰搶市

2019-10-16 09:47

Pixel 4加入全新手勢識別、更多人工智慧技術應用 相機功能更強悍

2019-10-16 09:17

iPhone Safari傳訊給中國？會計師建議2招防堵

2019-10-16 11:58

新款Pixel Buds換上真無線耳機設計 對應數位助理服務、支援環境降噪

2019-10-16 09:00

Google承諾投資1億5千萬美元 支援產品產地導入再生能源

2019-10-16 09:59

以回收金屬打造、強調更輕便且穩固使用的Pixelbook Go揭曉

2019-10-16 09:11

動眼看／配戴相當舒適，同時具備常距離連結的新款Pixel Buds

2019-10-16 15:24

動眼看／採回收金屬打造Pixelbook Go，價格相對親民、更加實用

2019-10-16 15:23

動眼看／扮演智慧家庭建置關鍵的NEST Mini與NEST WiFi

2019-10-16 15:22

Google Pixel 4在台開賣 台灣大獨家銷售

2019-10-16 16:32

小米宣布 在台推出首款6,400萬畫素手機紅米Note 8 Pro

2019-10-16 16:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top