動眼看／扮演智慧家庭建置關鍵的NEST Mini與NEST WiFi
換上全新名稱的NEST Mini，是NEST團隊繼NEST Hub之後，再次推出的新款智慧喇叭產品，定位上確實延續原本Google Home Mini的設計，但在相同機身外觀技術上進行強化。而NEST WiFi自然是延續原本Google WiFi基礎，不僅讓Wi-Fi設定、連接變得更加簡單，同時也結合Google Assistant對應更多應用模式。
NEST Mini：
根據Google Nest產品技術總監Ben Brown說明，NEST團隊加入Google硬體部門之後，將會結合更多Google內部資源打造方便使用的產品，而將產品名稱更改為NEST，則是為了進一步統合產品識別。
就原本智慧喇叭在內產品，目前依然會以Google Home為中心，先前推出的NEST Hub與NEST Hub Max則是鎖定結合螢幕使用需求，而此次推出的NEST Mini雖然與Google Home Mini有著相似外觀，但兩者仍會被視為不同獨立產品，尤其NEST Mini不僅提供更好音質表現，更可透過底部增加的掛孔設計固定在牆上使用。
不過，跟Google Home Mini一樣，NEST Mini也同樣作為家中佈署於多數房間使用的喇叭設備，可搭配一組作為控制中心的Google Home，或是NEST Hub使用。而藉由超音波技術輔助，NEST Mini也能像NEST Hub能自動判斷使用者是否在附近，進而自動顯示當前音量指示燈號，甚至也能主動避開噪音，讓輸出聲音可以更容易被聽見。
硬體部分則是藉由運算效能提昇的處理器，對應高達每秒1兆位元 (TeraOPS)等級的邊緣運算效能，讓Google Assistant數位助理反應速度可提高3-10倍左右，另外也能支援音樂接續播放功能，如果家中同時架設多組NEST Mini，就能在下一台NEST Mini接續輸出前一台所播放音樂內容。
配色則採用粉筆白 (Chalk)、木炭黑 (Charcoal)、珊瑚橘 (Coral)，以及全新天空藍 (Sky)，機身材質均採用回收塑膠製作，而電源連接部分也從原本micro USB更改為圓形插孔設計，同時也在收音部分額外增加一組遠距麥克風，藉此提昇收音品質。
同時就NEST本身產品支援蘋果提出HomeKit連接規範情況，Ben Brown表示目前NEST團隊加入Google硬體部門之後，將會持續努力支援更多物聯網連接規範，但現階段還沒有讓所有支援連接規範裝置可以彼此互通，同時NEST Mini或NEST Hub也尚未加入支援HomeKit。
至於未來是否考慮與更多物聯網裝置連接規範合作，例如小米近年來持續擴展的米家物聯網生態體系，Ben Brown則說明會嘗試任何的可能性，只是現階段並沒有太多細節可以透露。
另外，Ben Brown也強調隱私依然是Google相當重視部分，因此NEST打造產品也會依循相同理念，讓使用者能自行決定個人隱私內容如何被使用，同時也能決定是否刪除保留在裝置上的個人數據。而對於此次應用在Pixel 4的Soli技術是否也有機會用在NEST旗下產品，Ben Brown僅表示此項技術經能帶來更多操作互動可能性，但未透露更具體消息。
NEST WiFi：
此次同步更新的NEST WiFi，雖然是接續先前推出的Google WiFi打造產品，卻同樣沒有取代關係，兩款產品依然會個別在市場維持銷售，而產品定位依然是讓網路連接變得更加簡單、方便。
在新款NEST WiFi中，更區分作為主機使用的NEST WiFi router，以及用於延伸無線網路覆蓋範圍的NEST WiFi point，其中新款NEST WiFi即可提供最高2倍連接速度，並且提昇25%覆蓋範圍表現，而透過一組NEST WiFi router與NEST WiFi point的組合，即可對應85%室內連接覆蓋範圍。
而在NEST WiFi point的設計裡，更直接整合Google Assistant功能，同時也搭載喇叭擴音功能，因此可視為具備無線網路訊號延伸功能的NEST Mini，讓使用者能藉此省去額外購買NEST Mini的建置費用。
與NEST Mini一樣，NEST WiFi也採用回收材質打造機身，本身也以時尚造型設計呈現外觀，擺放在居家環境也不致於顯得突兀。
僅NEST Mini會在台灣上市
建議售價方面，NEST Mini將以49美元價格銷售，預計在10月22日正式推出，預計在美國在內23個國家地區上市，台灣地區也會跟進在今年底推出，並且加入支援繁體中文互動的Google Assistant數位助理服務，台灣售價則是新台幣1785元。不過，搭配攝影機採按月訂閱使用的NEST Aware服務，目前並沒有計畫在台灣地區提供使用。
包含NEST WiFi router與NEST WiFi point的組合建議售價為269美元，而額外增加一組NEST WiFi point的組合則會以349美元價格銷售，預計在11月4日正式推出，同時會在包含美國等8個國家市場推出，但可惜並不包含台灣市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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