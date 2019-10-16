動眼看／採回收金屬打造Pixelbook Go，價格相對親民、更加實用
相比2017年推出的Pixelbook，此次公布的Pixelbook Go相對顯得精簡，而價格也相對親民許多。
與Pixelbook採90度邊角，以及對應2 in 1使用形式設計不同，Pixelbook Go採用的是傳統筆電造型，同時四個邊角更以圓潤曲線呈現，雖然1.3公分的厚度相對明顯一點，但重量卻壓在0.91公斤上下，搭配機身底部採波浪造型設計，更方便使用者隨手攜帶。
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中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
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- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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而機身材質則強調採用回收金屬製作，但整體質感並不會讓人覺得是回收金屬製作產品，而強調極致靜音的Hush Keys鍵盤設計，則是帶來更輕巧且安靜的敲打使用體驗，而底部觸控板面積也稍微加大一些，讓使用者更容易操作使用。
整體外觀其實有點類似MacBook般的配置，但Pixelbook Go的13.3吋螢幕則是支援觸控，解析度則提供1080P或4K兩種規隔，同時透過單手就能輕易掀開螢幕上蓋，無需額外透過兩手打開。
筆電本身透過USB-C連接充電電源，同時也能直接透過USB-C連接埠使用外接螢幕，搭配外接滑鼠與鍵盤組，即可讓使用者直接將Pixelbook Go當做桌機使用。而作業系統則是採用Chrome OS，強調將會每隔一段時機進行升級。
電力時間部分，Pixelbook Go最長可達12小時連續使用時間，並且能透過USB-C支援快充，可在20分鐘內充入20分鐘左右的使用電力。
硬體規格則提供Intel Core m3、Core i5與Core i7處理器規格，配置8GB或16GB記憶體，儲存元件則採用64GB、128GB或256GB SSD，顏色則分別推出純粹黑、不太粉兩款配色，其中將先以純粹黑款式開放預購，建議售價則從649美元起跳。
不過，跟其他產品一樣，目前Google也暫時尚未準備將Pixelbook Go帶到台灣市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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