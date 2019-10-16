動眼看／採回收金屬打造Pixelbook Go，價格相對親民、更加實用

相比2017年推出的Pixelbook，此次公布的Pixelbook Go相對顯得精簡，而價格也相對親民許多。

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與Pixelbook採90度邊角，以及對應2 in 1使用形式設計不同，Pixelbook Go採用的是傳統筆電造型，同時四個邊角更以圓潤曲線呈現，雖然1.3公分的厚度相對明顯一點，但重量卻壓在0.91公斤上下，搭配機身底部採波浪造型設計，更方便使用者隨手攜帶。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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而機身材質則強調採用回收金屬製作，但整體質感並不會讓人覺得是回收金屬製作產品，而強調極致靜音的Hush Keys鍵盤設計，則是帶來更輕巧且安靜的敲打使用體驗，而底部觸控板面積也稍微加大一些，讓使用者更容易操作使用。

整體外觀其實有點類似MacBook般的配置，但Pixelbook Go的13.3吋螢幕則是支援觸控，解析度則提供1080P或4K兩種規隔，同時透過單手就能輕易掀開螢幕上蓋，無需額外透過兩手打開。

筆電本身透過USB-C連接充電電源，同時也能直接透過USB-C連接埠使用外接螢幕，搭配外接滑鼠與鍵盤組，即可讓使用者直接將Pixelbook Go當做桌機使用。而作業系統則是採用Chrome OS，強調將會每隔一段時機進行升級。

電力時間部分，Pixelbook Go最長可達12小時連續使用時間，並且能透過USB-C支援快充，可在20分鐘內充入20分鐘左右的使用電力。

硬體規格則提供Intel Core m3、Core i5與Core i7處理器規格，配置8GB或16GB記憶體，儲存元件則採用64GB、128GB或256GB SSD，顏色則分別推出純粹黑、不太粉兩款配色，其中將先以純粹黑款式開放預購，建議售價則從649美元起跳。

不過，跟其他產品一樣，目前Google也暫時尚未準備將Pixelbook Go帶到台灣市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》