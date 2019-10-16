動眼看／配戴相當舒適，同時具備常距離連結的新款Pixel Buds

Google此次推出的新款Pixel Buds，基本上維持原本名稱，但改以真無線耳機形式設計，算是跟上目前市場一片真無線耳機產品的潮流，同時也針對聆聽需求提昇音質表現，以及環境聲降噪效果。而為了配戴使用上的安全，Pixel Buds還是維持保留部分環境聲音，讓使用者在配戴過程仍可察覺環境聲響，避免過度專注在聆聽耳機聲音，而忽略周遭情況。

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相比其他廠商推出的真無線耳機產品，Google打造的新款Pixel Buds相對低調許多，配戴在耳朵上並不會顯得突兀，同時配合耳塞與軟質支架也能讓耳機在耳朵上穩穩固定，並且維持一定配戴舒適感。

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而聲音部分則可藉由耳塞密閉達成不錯的音質表現，但由於現場無法提供試聽，因此也比較難以確認實際聆聽感受。不過整體配戴感覺相當輕盈，同時Google也強調在室外最遠能在一座美式足球場距離內維持穩定連接，在室內更可在間隔三個房間情況下，依然保有清晰聆聽效果。

電力部分則可對應5小時連續使用，搭配充電攜行盒更可讓電力維持達24小時，本身則支援環境聲降噪，以及透過波束成形技術加強的收音通話效果，甚至藉由全新Adaptive Sound技術更可在安靜環境移至嘈雜聲音環境時，讓耳機音量可以自動調整適當表現，而無需自行手動調整。

至於充電攜行盒則是採用相當圓潤外型設計，同時也透過磁吸方式固定左右耳機，本身充電則是透過USB-C連接埠供電。

耳機功能方面，除了能直接喚醒Google Assistant數位助理服務，同樣也能像過往的Pixel Buds支援即時語言翻譯功能。而使用者透過新款Pixel Buds以口說輸入的聲音內容，都能藉由Titan晶片確保隱私安全。

Google預計要在2020年春季才會正式推出此款耳機配件，建議售價則是179美元，而台灣市場目前並未有引進計畫，配色則推出黑、白、綠、橘四款配色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》