Google承諾投資1億5千萬美元 支援產品產地導入再生能源

在此次Made by Google發表會裡，Google除了強調旗下產品帶來更大便利、更具智慧且有更高安全特性，更說明將以永續經營理念發展旗下產品，並且承諾額外投資1億5千萬美元，藉此支持硬體產品主要產地能進一步導入再生能源，讓產品本身不僅能以更環保形式生產，甚至就連運輸過程也能符合環保。

分享 facebook

Google強調，即便採用回收材質，並不會在產品外觀有所妥協

依照Google說明，包含Chromecast、支援Stadia使用的控制手把都是採用回收塑膠材質打造，就連此次宣布推出的NEST Mini也採相同生產方式，以一個半公升容量的寶特瓶約可製作兩個NEST Mini所使用織面材質。

而本身產品設計更朝向減少環境影響發展，例如NEST團隊過去打造的NEST Thermostat溫控設備，目前已經累積節省超過410億千瓦 (kW)電力，總計約可維持美國丹佛市區境內6年所需電力運作需求。另外，Google也以雲端串流遊戲服務Stadia為例，說明透過雲端運作使用模式讓使用者能隨時遊玩遊戲作品之餘，同時也減少遊戲主機迭代升級伴隨產生的舊機囤積問題。

一個半公升的寶特瓶，可以生產對應兩組NEST Mini使用的織面材質[/caption]

除了強調藉由導入100%綠能，讓旗下服務營運達成碳中和目標，Google更說明旗下硬體產品在持續採用環保材質之餘，更計畫讓產品在供貨運輸過程也能達成零排碳目標。

Google硬體與服務永續發展負責人Anna Meegan在後續受訪時也表示，由於目前Android合作夥伴已經建立相當龐大市場生態，因此也期望能與合作夥伴一同推動永續經營理念，在產品設計、材質選用，乃至於產品包裝與運輸模式都能達成減少碳排放效果，甚至能夠配合回收利用、採用更環保零件等方式，藉此減少產品影響環境情況。

Anna Meegan說明，Google並不會刻意說明自己是否最為環保，但是期望能與合作夥伴一同致力永續經營發展想法，讓本身產品不僅能帶動更便利的生活，同時也能讓眾人生存環境永續維持。

在2007年開始達成碳中和排放目標之後，Google更說明過去兩年已經實現導入100%綠能運作，同時目前也持續採購乾淨綠能。未來更計畫將再生綠能應用拓展到旗下供應鏈合作夥伴，以及產品生產協力單位，預計透過額外投資1億5千萬美元資金，協助更多硬體產品主要產地合作夥伴導入再生綠能，進而催生約可達15億美元的再生能源發展效益。

Google以Stadia為例，若能透過雲端運作模式提供更好串流遊戲服務，市場或許就不用經常迭代更新遊戲主機，並且也能相對減少整體碳排放比例

Google硬體與服務永續發展負責人Anna Meegan

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》