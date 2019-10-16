親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Google新品發表
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

怎樣的孤立無援 讓城市變成「小丑」化學池？

「韓假」3個月誇張嗎？當年賴神請半套 行政資源攬牢牢

Google承諾投資1億5千萬美元 支援產品產地導入再生能源

2019-10-16 09:59楊又肇

在此次Made by Google發表會裡，Google除了強調旗下產品帶來更大便利、更具智慧且有更高安全特性，更說明將以永續經營理念發展旗下產品，並且承諾額外投資1億5千萬美元，藉此支持硬體產品主要產地能進一步導入再生能源，讓產品本身不僅能以更環保形式生產，甚至就連運輸過程也能符合環保。

分享

Google強調，即便採用回收材質，並不會在產品外觀有所妥協

依照Google說明，包含Chromecast、支援Stadia使用的控制手把都是採用回收塑膠材質打造，就連此次宣布推出的NEST Mini也採相同生產方式，以一個半公升容量的寶特瓶約可製作兩個NEST Mini所使用織面材質。

而本身產品設計更朝向減少環境影響發展，例如NEST團隊過去打造的NEST Thermostat溫控設備，目前已經累積節省超過410億千瓦 (kW)電力，總計約可維持美國丹佛市區境內6年所需電力運作需求。另外，Google也以雲端串流遊戲服務Stadia為例，說明透過雲端運作使用模式讓使用者能隨時遊玩遊戲作品之餘，同時也減少遊戲主機迭代升級伴隨產生的舊機囤積問題。

一個半公升的寶特瓶，可以生產對應兩組NEST Mini使用的織面材質[/caption]

除了強調藉由導入100%綠能，讓旗下服務營運達成碳中和目標，Google更說明旗下硬體產品在持續採用環保材質之餘，更計畫讓產品在供貨運輸過程也能達成零排碳目標。

Google硬體與服務永續發展負責人Anna Meegan在後續受訪時也表示，由於目前Android合作夥伴已經建立相當龐大市場生態，因此也期望能與合作夥伴一同推動永續經營理念，在產品設計、材質選用，乃至於產品包裝與運輸模式都能達成減少碳排放效果，甚至能夠配合回收利用、採用更環保零件等方式，藉此減少產品影響環境情況。

Anna Meegan說明，Google並不會刻意說明自己是否最為環保，但是期望能與合作夥伴一同致力永續經營發展想法，讓本身產品不僅能帶動更便利的生活，同時也能讓眾人生存環境永續維持。

在2007年開始達成碳中和排放目標之後，Google更說明過去兩年已經實現導入100%綠能運作，同時目前也持續採購乾淨綠能。未來更計畫將再生綠能應用拓展到旗下供應鏈合作夥伴，以及產品生產協力單位，預計透過額外投資1億5千萬美元資金，協助更多硬體產品主要產地合作夥伴導入再生綠能，進而催生約可達15億美元的再生能源發展效益。

Google以Stadia為例，若能透過雲端運作模式提供更好串流遊戲服務，市場或許就不用經常迭代更新遊戲主機，並且也能相對減少整體碳排放比例

Google硬體與服務永續發展負責人Anna Meegan

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google再生能源

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

Google新手機Pixel 4自帶雷達 用手勢就能操作某些功能

2019-10-16 08:44

Pixel 4系列升級雙鏡頭 新一代夜視功能可以拍出銀河

2019-10-16 03:17

Pixel 4降臨！星空夜拍更強大 售價還比上一代便宜

2019-10-16 01:07

Google發表會新品大爆發 Pixel 4系列台灣即刻預購

2019-10-16 01:22

新版Google Assistant加入混合語言模型 變得更加聰明、反應更快

2019-10-16 10:20

Pixel 4將於台灣首發上市 NEST Mini智慧喇叭將首次登台

2019-10-16 10:11

動眼看／用上許多人工智慧技術的Pixel 4 這次連銀河都拍得到

2019-10-16 09:27

Pixel 4加入全新手勢識別、更多人工智慧技術應用 相機功能更強悍

2019-10-16 09:17

智慧喇叭NEST Mini、NEST WiFi同步揭曉 使用者更容易建造智慧家庭

2019-10-16 09:15

以回收金屬打造、強調更輕便且穩固使用的Pixelbook Go揭曉

2019-10-16 09:11

新款Pixel Buds換上真無線耳機設計 對應數位助理服務、支援環境降噪

2019-10-16 09:00

Google雲端串流服務Stadia 將於11/19正式上線

2019-10-16 08:58

支援掛在牆上使用 新款NEST Mini外型幾與Google Home Mini相同

2019-10-15 15:07

消息指稱Google Pixel 4發表之後 Pixel 3就會立即宣布停產

2019-10-15 09:46

預測／即將在紐約展開的Made by Google發表會 除了Pixel 4還有什麼？

2019-10-15 09:38

Google發表會還沒來 Pixelbook Go實機照及試用影片已曝光

2019-10-12 17:37

Google可能著手提擬Android遊戲手機設計認證

2019-10-11 08:14

Google要求合作夥伴在Android 10手機產品「隱藏」非客製化操作手勢設定

2019-10-10 11:20

Google 5G手機 下周亮相

2019-10-10 00:14

日經：Google最快下周發表5G智慧機 領先蘋果

2019-10-09 17:29
看更多

熱門文章

iPhone把瀏覽資料偷傳給騰訊？ 蘋果正式回應了！

2019-10-15 11:45

違約還倒賺！攜碼到這家電信 賺到一隻iPhone 11現金

2019-10-15 11:11

Pixel 4降臨！星空夜拍更強大 售價還比上一代便宜

2019-10-16 01:07

Google發表會新品大爆發 Pixel 4系列台灣即刻預購

2019-10-16 01:22

Pixel 4系列升級雙鏡頭 新一代夜視功能可以拍出銀河

2019-10-16 03:17

NCC介入調處不成功 北都再陷斷訊危機

2019-10-15 20:41

網傳TeamViewer遭駭客入侵 已安裝使用者注意

2019-10-15 17:08

首創！酷碁攜手教宗全球祈禱網絡 發表智慧玫瑰念珠

2019-10-15 18:06

支援掛在牆上使用 新款NEST Mini外型幾與Google Home Mini相同

2019-10-15 15:07

知情人士：Apple TV+自製劇 早就列「不激怒中國守則」

2019-10-15 15:58

觀點／Uber EATS、foodpanda外送人員真的需要工作保險嗎？

2019-10-15 16:19

蘋果版Safari瀏覽器 竟會傳送資料回騰訊? iPhone再惹疑慮

2019-10-15 12:31

動眼看／用上許多人工智慧技術的Pixel 4 這次連銀河都拍得到

2019-10-16 09:27

Google新手機Pixel 4自帶雷達 用手勢就能操作某些功能

2019-10-16 08:44

首款「非洲製造」手機Mara X和Mara Z將上市 售價約5,900元

2019-10-15 15:50

Safari疑傳網站URL給騰訊 蘋果聲明：絕對不會

2019-10-15 13:07

100,000 Faces「不存在的臉孔」圖庫 適於商業用途

2019-10-15 22:19

LINE與台灣檢警調在台 採用全球一致資料調閱模式

2019-10-15 18:20

最殺價格優惠 Apple TV+11月1日開張！

2019-10-15 15:38

LINE公布透明度報告 台執法機關近半年調閱約136件

2019-10-15 17:24

中光電智能機器人新一代無人機 AIoT Taiwan 2019登場

2019-10-16 09:28

宏碁旗下酷碁攜手教宗 推「智慧玫瑰念珠」

2019-10-16 08:44

Google雲端串流服務Stadia 將於11/19正式上線

2019-10-16 08:58

新款Pixel Buds換上真無線耳機設計 對應數位助理服務、支援環境降噪

2019-10-16 09:00

智慧喇叭NEST Mini、NEST WiFi同步揭曉 使用者更容易建造智慧家庭

2019-10-16 09:15

以回收金屬打造、強調更輕便且穩固使用的Pixelbook Go揭曉

2019-10-16 09:11

Pixel 4加入全新手勢識別、更多人工智慧技術應用 相機功能更強悍

2019-10-16 09:17

中國手機品牌在台交鋒 4鏡頭應戰搶市

2019-10-16 09:47

Pixel 4將於台灣首發上市 NEST Mini智慧喇叭將首次登台

2019-10-16 10:11

Google承諾投資1億5千萬美元 支援產品產地導入再生能源

2019-10-16 09:59

新版Google Assistant加入混合語言模型 變得更加聰明、反應更快

2019-10-16 10:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top