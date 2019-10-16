新版Google Assistant加入混合語言模型 變得更加聰明、反應更快

如同亞馬遜持續加強旗下Alexa數位助理服務，Google近年來也持續加強Google Assistant應用效果，而此次配合新款Pixel 4宣布推出的新版Google Assistant，則是進一步整合支援更多應用程式，並且能搜尋手機內的資訊、分享螢幕畫面及更多功能。

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在Pixel 4的新版Google Assistant，將可透過擠壓機身兩側直接喚醒，並且換上全新呈現介面，改為藍黃綠紅四色，而不是原本Google Asssitant喚醒時的動畫效果。

而此次新版Google Assistant更導入混合語言模型，配合Google雲端平台運作，讓Google Assistant能同時對應不同指令請求，進而更快、更精準完成使用者需求。

另外，針對Google Assistant使用數據管理方式，Google也如先前說明可讓使用者自行設定數據保存期限，甚至可以直接透過Google Assistant說明目前隱私數據使用情況，並且直接刪除當天，或是一週內所記錄內容。

不過，由於新版Google Assistant必須配合雲端平台運作，因此目前暫時僅先在美國地區提供使用，其他地區則尚未跟進更新此版本功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》