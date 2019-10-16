Pixel 4加入全新手勢識別、更多人工智慧技術應用 相機功能更強悍

在此次發表會之前，幾乎已經提前曝光所有新機消息，甚至令人懷疑是否根本就是Google授意放出相關資訊的Pixel 4系列，將會區分為Pixel 4與Pixel 4 XL兩款手機，分別採用5.7吋OLED螢幕與6.3吋OLED螢幕，同樣都支援90Hz畫面更新率設計的Smooth Display螢幕規格，兩者均搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器，並且配置6GB記憶體與64GB儲存容量，另外也確定提供128GB儲存容量規格選項，電池容量則分別為2800mAh與3700mAh。

分享 facebook

相機部分，兩款新機都搭載800萬畫素視訊鏡頭，並且配置1220萬畫素廣角鏡頭與1600萬畫素長焦鏡頭的雙鏡頭主相機設計，其中視訊鏡頭將提供媲美蘋果Face ID般的3D人像解鎖功能，同時也將配置以超音波雷達為基礎的Soli浮空手勢識別技術應用功能「Motion Sense」。

依照說明，「Motion Sense」功能將能預知使用者是否準備解鎖手機，甚至能透過感知識別使用者浮空手勢，並且透過手勢揮舞操作音樂播放，或是在遊戲中與皮卡丘等角色揮手互動，未來也預期會應用到更多應用服務。

基於隱私安全，Google也說明「Motion Sense」功能可以手動關閉，同時強調所有數據都僅在Pixel 4上完成運算，不會被其他 Google 服務保存或共享取用。

至於在新版Google Assistant應用部分，則是加入拿起手機、擠壓機身兩側就能喚醒，並且直接提問互動功能，無需額外透過「Hey,Google」或「Ok,Google」字詞預先喚醒Google Assistant (但基本上還是可以透過關鍵字，或是點按Google圖示喚醒)，同時使用者也能透過Titan M晶片確保隱私安全，或是進一步刪除過去曾經記錄聲音互動內容。

另一項新功能則是藉由人工智慧與語音識別技術設計的全新錄音器功能，將可透過語音識別方式，將錄音檔案內容快速轉換成文字，並且能透過搜尋方式快速查找聲音內容。不過，目前此項功能主要還是先以英文內容對應為主，但預期也會陸續對應更多語言。

而在此次相機功能，除了持續強化HDR+表現與高解析變焦功能 (此次對應8倍高解析變焦)，更進一步強化夜拍表現，不僅能讓使用者藉由人工智慧技術拍得更遠，同時也能在極度暗夜情況下拍出銀河繁星景象，並非僅只是呈現些許星芒夜景，並且讓手機內建閃光燈僅為備用設計。

另外，新款相機功能也加入可分別調整亮度與對比表現，以及透過人工智慧學習的白平衡，藉此讓使用者能更有彈性調整影像呈現效果，並且讓影像色彩表現更加真實，全新肖像模式也進一步強化毛髮邊緣分析，讓散景效果表現更自然。

配色方面，則預期會推出「就是黑 (Just Black)」、「非常白 (Clearly White)」，以及「如此橘 (Oh So Orange)」三款配色。價格方面，Pixel 4系列將會以799美元起跳價格於美國在內市場推出，預計10月24日上市，同時此次也確定在美國境內與主要電信業者合作資費方案，相比去年僅與Verizon合作顯然擴展更多銷售通路。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》