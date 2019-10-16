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智慧喇叭NEST Mini、NEST WiFi同步揭曉 使用者更容易建造智慧家庭

2019-10-16 09:15楊又肇

去年宣布原本獨立運作的NEST併入Google硬體部門消息，並且在今年Google I/O 2019宣布推出Nest Hub Max之後，在此次Made by Google發表會確定推出新款智慧喇叭NEST Mini，不僅說明是針對先前推出的Google Home Mini進行升級，更進一步強化音質表現，並且推出名為NEST Aware的訂閱使用服務。

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在此次更新的NEST Mini，主要延續先前Google Home Mini造型設計，而Google更強調所有塑膠元件都是透過回收寶特瓶重新打造，並且進一步將音質表現提昇，機身背面也增加一組掛孔，讓使用者能將NEST Mini固定在更多元的位置使用，顏色部分則推出粉筆白 (Chalk)、木炭黑 (Charcoal)，以及全新天空藍 (Sky)。

使用者也能在家中建置多組NEST Mini，並且透過先前推出的NEST Hub作為控制中心，藉此讓多組NEST Mini能依照需求播放音樂，並且讓家中任何角落都能呈現音樂，或是隨著使用者需求將原本在廚房播放的音樂移轉到客廳繼續播放。

依照Google說明，NEST Mini將可對應每秒1兆位元 (TeraOPS)等級的邊緣運算效能，藉此對應更準確的Google Assistant互動，並且讓處理運作效率提昇，甚至也能對應家庭對講機、家庭警報系統，或是使用Google Duo功能撥打電話。

而針對家中監控系統建置需求，Google此次更在美國地區推出Nest Aware服務，讓使用者能透過兩種按月訂閱方式，依照使用需求建置NEST攝影機數量，藉此打造具備智慧提醒與影片歷史紀錄功能的家庭監控系統，並且支援以連網喇叭、顯示器作為居家警報系統，隨時確保家中安全。

建議售價方面，NEST Mini將以49美元價格銷售，預計在10月22日正式推出，預計在美國在內23個國家地區上市。

另一款更名的產品，則是原本以Google WiFi為稱的無線路由器，此次正式換上NEST WiFi名稱，並且區分作為主機的NEST WiFi router，以及作為訊號延伸使用的NEST WiFi point，藉此加強室內無線網路覆蓋密度，甚至在後者加入Google Assistant數位助理服務功能，讓使用者能直接透過聲控方式調整家中網路設定，或是直接當做NEST Mini使用。

依照Google說明新款NEST WiFi將可提供最高2倍連接速度，並且提昇25%覆蓋範圍表現，透過一組NEST WiFi router與NEST WiFi point即可覆蓋85%室內連接覆蓋範圍。同時，新款NEST WiFi更採用時尚造型，並且提供多款配色，讓使用者能將NEST WiFi作為家中擺設使用。

透過Google Home App更可在幾分鐘內完成設定家中Wifi網路，並且能輕易分享Wifi密碼、管理網路，或是設定孩童的上網時間，以及快速創建客人專屬網路連接訊號，另外也能對應更多物聯網裝置快速連接使用。

新款NEST WiFi預計在11月4日正式推出，預計在美國在內8個國家市場推出，其中包含NEST WiFi router與NEST WiFi point的組合將以269美元價格銷售，包含一組NEST WiFi router與兩組NEST WiFi point則會以349美元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google智慧喇叭NEST

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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