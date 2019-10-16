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新款Pixel Buds換上真無線耳機設計 對應數位助理服務、支援環境降噪

2019-10-16 09:00楊又肇

Google稍早在Made by Google發表會上，率先宣布將於2020年推出以真無線耳機形式打造的全新Pixel Buds

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全新Pixel Buds除了以真無線耳機形式打造，提供5小時連續使用時間，搭配隨身攜行盒更可對應24小時使用時間，而本身也支援環境聲降噪，並且以波束成形技術加強收音通話效果，透過全新Adaptive Sound技術，更可讓使用者從家中安靜環境移至地鐵或嘈雜咖啡館時，即可自動調整音量，讓使用者能維持適當聆聽音量表現。

而功能方面，除了對應Google Assistant數位助理服務，同樣也支援即時翻譯等功能應用，而Google也強調新款Pixel Buds的音質表現。同時透過遠程藍牙連接技術，新款Pixel Buds可對應最多室內間隔三個房間連接距離，甚至可在室外對應一座美式足球場的連接使用距離。

至於配戴部分則可對應絕大多數的使用者耳型，並且透過耳塞將輸出聲音完整保留在耳朵內，並且維持適量的環境聲音，確保使用過程安全。

另外，針對使用者隱私安全部分，Google也在此款耳機加入Titan安全晶片，藉此確保用戶通話內容、使用服務不會遭竊取。

不過，新款Pixel Buds預計要等到2020年春季才會正式上市，Google預計會在下個月進一步透露更多此款耳機細節，至於建議售價則為179美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

GooglePixel Buds耳機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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