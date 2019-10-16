Google雲端串流服務Stadia 將於11/19正式上線

先前透露將在今年秋季推出雲端串流服務Stadia，稍早在Made by Google發表活動上，由Google硬體產品負責人Rick Osterloh宣布將於今年11月19日上線運作。

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Stadia服務預計在美國、加拿大、歐洲與英國地區率先推出，而專屬控制器也能應用在其他平台使用，基本上本身就是以標準USB HID控制器設計，因此也能藉由USB有線連接方式使用於不同平台，但實際相容度則會以不同平台支援為主。

在手機裝置相容方面，雖然Google承諾可同時支援Android與iOS裝置使用，但初期將僅先開放Pixel 3、Pixel 3 XL，以及Pixel 3a與Pixel 3a XL使用，以及支援Chrome OS的平板裝置，之後才會進一步開放更多Android裝置與iOS裝置遊玩，同時使用者可透過Android或iOS平台上的Stadia app購買遊戲。

至於Stadia在初期營運時，即可加入多人連線遊玩模式，但現階段還沒有計畫收錄VR遊戲內容。

在申請註冊部分，Google也強調透過Google帳號申請使用Stadia服務之後，將會提供一組啟用序號，使用者可以透過此項序號讓不同帳號啟用Stadia服務，意味使用者可以透過不同電子郵件帳號申請、遊玩Stadia收錄遊戲作品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》