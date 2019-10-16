Pixel 4降臨！星空夜拍更強大 售價還比上一代便宜

Pixel 4 將有「純粹黑」、「就是白」和「如此橘」三種顏色，台灣售價 24600 元起並列為全球首發國家之一，即日起接受 Google 官網、台灣大哥大、momo 預購。

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Google Pixel 4 終於正式發表了！就如之前許多新聞所暴露，Pixel 4 將有「純粹黑」、「就是白」和「如此橘」三種顏色，台灣售價 24600 元起並列為全球首發國家之一，即日起接受 Google 官網、台灣大哥大、momo 預購。

Pixel 4 與 XL 分別具備 5.7 吋 Full HD+ OLED 與 6.3 吋 Quad HD+ 螢幕，搭載高通 Snapdragon 855 處理器，兩者均有 90Hz 更新率，但在某些情況下會自動調整為 60Hz 來優化電池續航力。記憶體則是都具有 6 GB，儲存空間也有 64 GB、128 GB 兩種規格可以選。

這次 Pixel 4 還搭載新的微型雷達感應器帶來 Motion Sense 功能，可以直接不用手碰螢幕就能使用快捷手勢，手輕輕在手機上一擺就可以換下一首歌或關閉鬧鐘等各種操作；此外還使用 Titan M 安全防護晶片對人臉資料進行點對點加密處理，讓臉部解鎖、支付更加安全。 ▲Motion Sense 功能，可以直接不用手碰螢幕就能用快捷手勢操作 分享 facebook

最特別值得一提的就屬攝影功能了，鏡頭硬體部分主相機搭載 1600 萬、1220 萬像素雙鏡頭，並具備自動對焦與 Dual Pixel 相位檢測技術，前鏡頭也有 800 萬像素並具備 NIR 泛光發射器、NIR 點陣投射器。在經過 Google 精心用機器學習調校之下，這次遠距攝影在望遠鏡頭結合高解析變焦之下擁有非常精細的攝影品質，並且 HDR+ 自動調整高亮度、陰影部分的曝光平衡更加自然，拍攝當下即時模擬 HDR 讓照片「如你所見」。 分享 facebook

延續去年 Pixel 3 夜視功能給世人帶來驚艷體驗，Pixel 4 再度強化夜視模式，能力甚至可以直接拍攝畫高畫質星空照片，並且所有相片都能以免費無限雲端儲存空間，用高畫質儲存在手機內建的 Google 相簿中，並贈送 3 個月的 Google One 雲端空間。 ▲左：Pixel 3，右：Pixel 4 分享 facebook

此外 Google 也發表了新款「真」智慧型無線耳機 Pixel Buds，最大特色為直接加入 Google 引以為傲的 Google Assistant，並支援即時翻譯，電力續航力達 5 小時，搭配電池收納盒可提供長達 24 小時電力。而且還支援遠距藍牙功能，在室內最多可以在三個房間之內保持連線，但到了沒有障礙物的戶外，甚至最遠到一個美式足球場還能連線。 分享 facebook

Pixel Buds 除了可以跟 Pixel 手機配對以外，也支援其他 Android 6.0 以上的手機，或是藍牙 4.0 以上的筆記本電腦、平板電腦與 iOS 設備配對。Pixel Buds 目前售價為 179 美元，不過要等到明年 2020 才會正式發售。

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《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》