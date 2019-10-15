親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Google新品發表
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

NBA中國風暴 湖人詹姆斯：「挺港」推文很危險

全球百大數位企業大洗牌！台灣從6家掉到剩這兩個

支援掛在牆上使用 新款NEST Mini外型幾與Google Home Mini相同

2019-10-15 15:07聯合新聞網 楊又肇

預期在Google於紐約發表會上同步亮相的新款NEST新品，顯然將採用與Google Home Mini相仿外觀，但實際名稱預期會調整為Nest Mini，並且將能透過底部的掛孔固定在牆上使用。

分享

從今年在Google I/O 2019期間把Google Home Hub更名為NEST Hub後，顯然Google接下來將使原本Google Home智慧喇叭產品名稱一併做調整，而此次預計推出的新款Google Home Mini將會更名為NEST Mini，並且將被賦予全新使用模式－懸掛在牆上使用。

不過，目前仍無法確認新款NEST Mini在整體操作使用是否有所不同，或是僅只是增加底部掛孔、採用15W供電器，並且支援802.11 b / g / n / ac WiFi與藍牙5.0連接模式。

至於配色部分分別提供炭黑、淺灰、珊瑚色與天藍色四款配色，同時實際尺寸也與先前推出的Google Home Mini相仿。

另外，相關消息也確認Google Pixelbook Go確定會在接下來的發表會上同步亮相，而先前已經曝光加拿大售價的Pixel 4，稍早也傳出將以799美元起跳價格銷售，而Pixel 4 XL則預期從899美元起跳。

分享

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

珊瑚紐約加拿大
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

預測／即將在紐約展開的Made by Google發表會 除了Pixel 4還有什麼？

2019-10-15 09:38

消息指稱Google Pixel 4發表之後 Pixel 3就會立即宣布停產

2019-10-15 09:46

Google發表會還沒來 Pixelbook Go實機照及試用影片已曝光

2019-10-12 17:37

Google可能著手提擬Android遊戲手機設計認證

2019-10-11 08:14

Google要求合作夥伴在Android 10手機產品「隱藏」非客製化操作手勢設定

2019-10-10 11:20

Google 5G手機 下周亮相

2019-10-10 00:14

日經：Google最快下周發表5G智慧機 領先蘋果

2019-10-09 17:29

熱門文章

iPhone把瀏覽資料偷傳給騰訊？ 蘋果正式回應了！

2019-10-15 11:45

違約還倒賺！攜碼到這家電信 賺到一隻iPhone 11現金

2019-10-15 11:11

消息指稱Google Pixel 4發表之後 Pixel 3就會立即宣布停產

2019-10-15 09:46

DJI更輕量入門空拍機Mavic Mini亮相 預計10/30正式揭曉

2019-10-15 09:45

蘋果Safari瀏覽器 傳送使用者資料給騰訊

2019-10-14 22:57

最殺價格優惠 Apple TV+11月1日開張！

2019-10-15 15:38

今年推出手機將搭載鴻蒙作業系統？ 華為：沒有計畫

2019-10-15 08:33

新版macOS Catalina許多App無法運作？原因在於全面升級64位元架構

2019-10-15 08:30

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top