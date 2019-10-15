支援掛在牆上使用 新款NEST Mini外型幾與Google Home Mini相同

2019-10-15 15:07 聯合新聞網 楊又肇



預期在Google於紐約發表會上同步亮相的新款NEST新品，顯然將採用與Google Home Mini相仿外觀，但實際名稱預期會調整為Nest Mini，並且將能透過底部的掛孔固定在牆上使用。

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從今年在Google I/O 2019期間把Google Home Hub更名為NEST Hub後，顯然Google接下來將使原本Google Home智慧喇叭產品名稱一併做調整，而此次預計推出的新款Google Home Mini將會更名為NEST Mini，並且將被賦予全新使用模式－懸掛在牆上使用。

不過，目前仍無法確認新款NEST Mini在整體操作使用是否有所不同，或是僅只是增加底部掛孔、採用15W供電器，並且支援802.11 b / g / n / ac WiFi與藍牙5.0連接模式。

至於配色部分分別提供炭黑、淺灰、珊瑚色與天藍色四款配色，同時實際尺寸也與先前推出的Google Home Mini相仿。

另外，相關消息也確認Google Pixelbook Go確定會在接下來的發表會上同步亮相，而先前已經曝光加拿大售價的Pixel 4，稍早也傳出將以799美元起跳價格銷售，而Pixel 4 XL則預期從899美元起跳。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》