預測／即將在紐約展開的Made by Google發表會 除了Pixel 4還有什麼？

2019-10-15 09:38 聯合新聞網 楊又肇



除了Pixel 4、Pixel 4 XL兩款新機已經有大量曝光消息，Google預計在美國紐約舉辦的Made by Google發表會預期還包含再次更新的Pixelbook Go，以及併入Google硬體部門、藉由NEST品牌名稱推出的智慧喇叭、路由器等物聯網應用產品，另外也預期包含首次以真無線耳機形式呈現的全新Pixel Buds。

分享 facebook

NEST全新產品

去年宣布原本獨立運作的NEST併入Google硬體部門消息，並且在今年Google I/O 2019宣布推出Nest Hub Max之後，一直都有消息指稱Google計畫將原本Google Home智慧喇叭名稱更改為NEST，而此次Made by Google發表會預期將會公布新款智慧喇叭NEST Mini，顯然會是先前的Google Home Mini升級款，而原本的標準款Google Home是否也會同步更名為NEST，暫時還無法確認。

另一款同樣會更名的產品，則是原本以Google WiFi為稱的無線路由器，有可能換上NEST WiFi名稱，並且加入Google Assistant數位助理服務，讓使用者能直接透過聲控方式調整家中網路設定，甚至將針對Google物聯網裝置連接應用最佳化。

是否還會有額外新品？目前暫時還無法確認。

分享 facebook

全新Google Assistant數位助理服務

如同亞馬遜持續加強旗下Alexa數位助理服務，Google近年來也持續加強Google Assistant應用效果，例如加入可模擬真人口語互動的Duplex技術，以及可能會在Pixel 4首度應用的直接提問功能，另外包含強化真實語句理解、接續對話，或是支援更多語言與開放更多使用地區，或許都會是這次發表會說明重點。

而除了可能需要借助特定硬體元件進行運算加速功能，理論上所有Google Assistant數位助理服務功能都能開放絕大多數的Android手機使用，只要作業系統版本不要低於4.0，應該都可以獲得更新。

分享 facebook

新款Pixelbook Go

繼2017年推出Pixelbook之後，Google在日前確認中止平板裝置的發展，因此今年選擇推出新款Pixelbook Go，並且以傳統筆電形式呈現，或許希望能進一步擴大Chrome OS裝置應用市場。

而從產品名稱冠上「Go」字樣來看，或許將會採用低價設定，藉此吸引更多新興國家市場使用族群，預期也會搭載諸多Chrome OS相關應用服務，並且提供更低網路流量使用模式，讓使用者能透過網路取得更多資訊服務。

(圖／擷取自9to5Google網站) 分享 facebook

新款Pixel Buds

在新款Pixel 4手機可能不會額外提供耳機配件情況下，預期Google也準備推出全新Pixel Buds耳機，相比先前推出版本更鎖定真無線耳機形式設計，預期加入更好音質、解碼播放效果，以及Google Assistant數位助理服務應用或即時翻譯等功能。

諸如蘋果、微軟、亞馬遜在內廠商都開始著重耳機配件發展，Google自然也會藉由耳機產品強化透過聲音與手機自然互動的操作模式，搭配此次在Pixel 4系列手機增加的Soli浮空手勢操作功能，讓使用者能以觸控以外操作模式，更容易操作手機。

分享 facebook

Pixel 4系列手機

在此次發表會之前，幾乎已經提前曝光所有新機消息，甚至令人懷疑是否根本就是Google授意放出相關資訊的Pixel 4系列，將會區分為Pixel 4與Pixel 4 XL兩款手機，分別採用5.7吋OLED螢幕與6.3吋OLED螢幕，同樣都支援90Hz畫面更新率設計的Smooth Display螢幕規格，兩者均搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器，並且配置6GB記憶體與64GB儲存容量 (預期還有128GB儲存容量規格選項)，電池容量則分別為2800mAh與3700mAh。

在人工智慧技術應用部分，先前在Pixel 2與Pixel 3系列搭載的Pixel Visual Core影像處理器，預計更名為Pixel Neural Core，可能會在人工智慧技術運算提供加速效果。

相機部分，兩款新機都搭載800萬畫素視訊鏡頭，並且配置1200萬畫素廣角鏡頭與1600萬畫素長焦鏡頭的雙鏡頭主相機設計，其中視訊鏡頭將提供媲美蘋果Face ID般的3D人像解鎖功能，同時也將配置以超音波為基礎的Soli浮空手勢識別技術應用功能「Motion Sense」。

除此之外，Pixel 4系列手機也支援藉由內建感側元件識別車輛碰撞等意外功能，並且讓手機能自動撥打緊急聯絡電話，分別通報警方、醫院，或是緊急聯絡人。至於在新版Google Assistant應用部分，則是預計加入拿起手機就能直接提問互動功能，無需額外透過「Hey,Google」或「Ok,Google」字詞預先喚醒Google Assistant。

(圖／擷取自9to5Google網站) 分享 facebook

配色方面，則預期會推出「就是黑 (Just Black)」、「非常白 (Very White)」、「不太粉 (Not Pink)」，以及「如此橘 (So Orange)」四款配色。價格方面，先前已經有消息指稱Pixel 4系列將在加拿大市場分別以1049.95加幣及1199.95加幣起跳銷售，換算為新台幣價格約為2萬4400元與2萬7800元左右起跳。

除了推出Pixel 4系列手機，預期Google屆時也會在發表會當下宣布Pixel 3退離市場消息，僅保留Pixel 3a作為入門選擇機種。

「One More Thing」？

雖然Google並不太像蘋果過去會以「One More Thing」形式公布壓軸產品，但在微軟稍早在紐約發表會以壓軸產品Surface Duo作為最後驚喜，或許Google此次也會透露相關消息，但不一定會有具體可進入市場銷售產品。

從先前的消息來看，Google或許會公布接下來在5G網路應用發展方向，其中可能包含支援5G連網的Pixel手機，或是目前與三星持續合作打造的螢幕可凹折手機設計想法，但具體細節依然要以發表會屆時公布資訊為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》