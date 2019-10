消息指稱Google Pixel 4發表之後 Pixel 3就會立即宣布停產

相較先前Pixel推行策略,Google可能選擇在今年推出新款Pixel 4的同時,就會讓去年推出的Pixel 3系列手機進入停產,預期僅保留今年5月推出的Pixel 3a系列作為入門選擇,而Pixel 4系列則會作為主打機種。

會有這樣的調整其實並不意外,畢竟以價格調整角度來看,一旦Pixel 3系列調整價格,勢必會衝擊現有Pixel 3a系列銷售,而若調整幅度不大,則在Pixel 4系列推出後,造成Pixel 3系列機種銷售不佳。

因此選擇讓Pixel 3系列退離市場,對於Google而言會是相當正確的市場策略。

至於預計在美國紐約10月15日上午舉辦發表會上公布的Pixel 4系列,稍早更由Best Buy「不小心」公布具體規格細節,其中包含新機確定區分為Pixel 4與Pixel 4 XL,分別採用5.7吋OLED螢幕與6.3吋OLED螢幕,同樣都支援90Hz畫面更新率設計的Smooth Display螢幕規格,兩者均搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器,並且配置6GB記憶體與64GB儲存容量 (預期還有128GB儲存容量規格選項),電池容量則分別為2800mAh與3700mAh。

在人工智慧技術應用部分,先前在Pixel 2與Pixel 3系列搭載的Pixel Visual Core影像處理器,預計更名為Pixel Neural Core,可能會在人工智慧技術運算提供加速效果。

而相機部分,兩款新機都搭載800萬畫素視訊鏡頭,並且配置1200萬畫素廣角鏡頭與1600萬畫素長焦鏡頭的雙鏡頭主相機設計,其中視訊鏡頭將提供媲美蘋果Face ID般的3D人像解鎖功能,同時也將配置以超音波為基礎的Soli浮空手勢識別技術應用功能「Motion Sense」。

除此之外,Pixel 4系列手機也支援藉由內建感側元件識別車輛碰撞等意外功能,並且讓手機能自動撥打緊急聯絡電話,分別通報警方、醫院,或是緊急聯絡人。至於在新版Google Assistant應用部分,則是預計加入拿起手機就能直接提問互動功能,無需額外透過「Hey,Google」或「Ok,Google」字詞預先喚醒Google Assistant。

價格方面,先前已經有消息指稱Pixel 4系列將在加拿大市場分別以1049.95加幣及1199.95加幣起跳銷售,換算為新台幣價格約為2萬4400元與2萬7800元左右起跳。配色方面,則預期會推出「就是黑 (Just Black)」、「非常白 (Very White)」、「不太粉 (Not Pink)」,以及「如此橘 (So Orange)」四款配色。

除了Pixel 4系列手機,Google預期在接下來的發表會還將公布新款NEST系列新品,其中包含更名為NEST Wi-Fi、結合Google Assistant服務的新款Google路由器,以及預期更新的智慧喇叭NEST (原本的Google Home),另外也會推出新款筆電Pixelbook Go,而是否會推出新款智慧手錶產品,目前還無法確認。

