Google發表會還沒來 Pixelbook Go實機照及試用影片已曝光

分享 facebook 一個月前，已經有媒體報導過 Google 在下週除了Pixel 4系列手機會發表之外，還會發表一款名為 Pixelbook Go 的筆電。沒想到，還沒等到下週的發表會到來，外媒 9to5Google 已經直接發表這款產品的實機照片以及影片了。

根據9to5Google表示，這是一款原型機，因此與最終版本可能還是會稍微有點出入。不過，這款機器採用Google產品罕見的所謂「Not Pink」粉紅色配色，機殼質感近於Pixel 3，而翻到背面，他的背面採用凹凸線條的設計，讓人想起 Rimowa 行李箱的外殼。

鍵盤的排列與前代Pixelbook相同，也有Google語音助手專用鍵。採用的是ChromeOS作業系統，搭配13.3吋、16:9比例的4K螢幕。機身提供一個3.5mm耳機孔，兩側各有一個USB-C連接埠。

根據先前的資訊，Pixelbook Go 的規格最高會用到Intel Core i7處理器、16GB記憶體與256GB容量。另外它的前置相機為200萬畫素，也會將之前用在Pixel Slate的Titan C安全晶片內建在裡頭。據說除了目前曝光的這款「Not Pink」之外，到時還會推出一款「Just Black」顏色機種。

詳細規格如下

●Intel Core m3, i5, i7

●Either 8GB or 16GB 記憶體

●64GB, 128GB, or 256GB 儲存空間

●2 前置喇叭

●2MP 像素相機 – 1080p at 60fps

●Titan C 安全晶片

●Wifi 及 Bluetooth

●13.3 吋觸控螢幕

●16:9 比例，可選Full HD或 4K “Molecular Display” 顯示螢幕

●兩組 USB-C

●3.5mm 耳機孔headphone jack

●兩種顏色: “Just Black” 、“Not Pink”

▲ Just Black

新聞來源：9to5google

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》