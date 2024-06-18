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拒發醫美簽證 百億產值成泡影

聯合報／ 記者賴錦宏／專題報導
陸客來台醫美健檢遲未開放，影響台灣醫美健檢收入。圖為街頭醫美廣告，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
陸客來台醫美健檢遲未開放，影響台灣醫美健檢收入。圖為街頭醫美廣告，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

新冠疫情後，陸客來台醫美健檢遲未開放，影響台灣醫美健檢收入。國際醫療工作小組委員、新光醫院副院長洪子仁指出，衛福部雖已開放國際醫療業務，但移民署尚未開放陸客以醫美名義申請來台簽證，造成自疫情至今仍無陸客以該名義來台。

洪子仁表示，在疫前，極盛時期陸客來台做醫美健檢及相關產值，每年可達新台幣一七○億元，對台灣醫療院所有一定幫助。他預計，要等大陸恢復赴台團體旅遊和自由行後，屬於專業交流的醫美健檢才會開放。

對於未來可望逐步開放，洪子仁稱醫界當然樂觀其成，但他也坦言，以目前兩岸氣氛，「不敢太過期待」。

一位執業多年的莊姓醫師表示，疫後兩岸醫療交流幾乎停頓，現階段更是「非常卡」。他指出，日前台灣某大醫院舉辦醫學學術研討會，邀請大陸三甲醫院（大陸最高等級醫院）高層來台參會，但審核過程遇到各種障礙，即使所有證件和手續補齊，仍然無法成行，最終只好放棄。

去年十月，時任衛福部長薛瑞元在立法院表示，陸客來台醫美健檢政策已回到疫情前，衛福部會委託專業團體，初審陸人來台醫美健檢相關案件。不過，洪子仁表示，衛福部委託私立醫療院所協會的國際醫療工作小組，審核醫院提出規畫成為簽證核發機構的申請，目前小組尚未討論陸客來台醫美健檢簽證恢復事宜，實務上並無陸客來台醫美健檢。

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