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商務來台緊縮 我業者難尋客戶

聯合報／ 記者廖士鋒黃雅慧／專題報導
儘管疫情早已解封，但對陸籍商務人士來台的限制仍僅有部分鬆綁。圖為桃園機場「歡迎來台灣」標語。圖／聯合報系資料照片
儘管疫情早已解封，但對陸籍商務人士來台的限制仍僅有部分鬆綁。圖為桃園機場「歡迎來台灣」標語。圖／聯合報系資料照片

新冠疫情後受我方邊境管控措施影響，大陸商務人士來台遲遲未能回復到疫情前規模。儘管疫情早已解封，但對陸籍商務人士來台的限制仍僅有部分鬆綁，嚴重衝擊「後疫情時代」兩岸交流。

去年八月，陸委會提出所謂「放寬」陸籍人士來台商務交流，即有業界人士反映新規限制更嚴格，執行上也有諸多困難。其中來台「參展」項目，邀請或受邀單位須為「參展廠商」；至於「觀展」則要求陸方受邀單位須為我方參展廠商之「合作廠商或具合作潛力之廠商或買家」。上述規定乍看是免於走「專案申請」流程，實際上仍形成新的障礙，且與疫情前相比收緊許多。

長期經手兩岸會展事務的王姓業者指出，正常狀況應是展覽主辦方去邀請全世界的買主，而不是由參展廠商邀請，展覽目的是促成尚未合作的雙方能在其中找到合作對象，「現在很多條件規定不是很合理」，他認為沒辦法讓潛在客戶彼此對接。

專門協助承辦大陸人士赴台觀展、參展的旅行社業務陳先生指出，上述規定會有幾個問題，一是沒辦法大規模邀請，二是必須要有布展的廠商才能邀請，換言之，中間會有費用，等於邀請的門檻變高。

據其了解，移民署握有生殺大權，業界只能在申請時盡量提交能夠證明企業營業額很大、與台灣往來金額大、採購需求大、市占率高、對台灣重要性強等方面，刻意凸顯出「必要性、急迫性、不可替代性」。不少大陸公司也會考量，不過是想去台灣，但公司各種資料、商業機密都要調出繳交申請，有些業者乾脆就不申請了。

台商 市占率 疫情 移民署 門檻 陸委會

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