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賴揆台獨論 金門副縣長批：對金門人無同理心

2018-04-17 09:54聯合報 記者許依晨╱即時報導

金門縣副縣長吳成典認為，賴清德以目前身份三分兩次行台獨宣示「太魯莽」。圖／取自中...
金門縣副縣長吳成典認為，賴清德以目前身份三分兩次行台獨宣示「太魯莽」。圖／取自中評社
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行政院長賴清德三番兩次主張自己是台獨工作者，為此，金門縣副縣長吳成典接受港媒中評社專訪，他說，身為金門人他希望賴院長的發言能更謹慎些，以賴的身份做出台獨宣示既不恰當且魯莽，對兩岸關係是挑戰，對金門人也無同理心。他也擔憂兩岸關係會成為對立的共同存在。

中評社報導，吳成典說，金廈自古是一家，金門鄉親都知道在大的戰略上必須跟大陸合作，現在大陸實力雄厚，我們更應避免挑動對方的敏感神經，大陸18日要在泉州灣打實彈射擊，媒體也說是「衝著賴清德」的，金門有能力叫大陸不要軍演嗎？

他認為，兩岸都應該有所節制，不要一直往衝突的方向走去。若兩岸最終武力衝突，那才真是國家民族的大不幸。

吳成典說，台灣是民主自由社會，每個人都有表達自己意見的權力，但賴清德的言行不僅僅代表他個人，而是代表中華民國的行政院長。台灣確實有人主張台獨，但賴清德的身份與說法，吳認為「太魯莽」。

吳成典表示，居高位者發言有時要有同理心。台獨會不會讓台灣更好？台獨能不能成功？有時候理想與現實的落差必須要有所盱衡。未來的方向，台獨還能有多遠呢？

吳成典說，兩岸一起攜手是好的，以前學校都教「我們要當一個堂堂正正的中國人」，但曾幾何時，在台灣高喊「我是中國人」卻成了異類？他希望台灣要重新去思考這個問題，我們都希望兩岸關係能夠更好，或許現階段無法走向深水區，但彼此至少要互相理解、互相提拔與支援。金門很願意成為兩岸交流與和平的媒介。

台獨金門賴清德

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