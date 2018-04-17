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國台辦主任劉結一：賴清德就是台獨

2018-04-17 00:46聯合報 大陸特派員王玉燕、記者許依晨／河南鄭州、台北連線報導

大陸國台辦主任劉結一昨在河南鄭州的兩岸智能裝備製造論壇受訪時，直指行政院長賴清德...
大陸國台辦主任劉結一昨在河南鄭州的兩岸智能裝備製造論壇受訪時，直指行政院長賴清德就是台獨。 美聯社資料照片
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行政院長賴清德表示自己是「務實台獨工作者」，並指台灣是一個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立；中共國台辦主任劉結一昨天回應時，直接點名賴清德說：「他就是個台獨！」

中共明天將在福建沿海舉行軍演，針對這次軍演是例行性演習，或是警告台獨？劉結一明確表示：「我們舉行軍演，是為了捍衛我們祖國主權和領土完整的一次行動。」

陸委會傍晚回應，我政府針對陸方軍演已充分掌握動態，並秉持不挑釁、不怯敵的原則妥善應處，請國人放心；國台辦負責人意圖透過宣傳福建沿海的例行軍演恫嚇台灣、製造台海緊張情勢，國台辦的蓄意作為，永遠無法達到其領導人所謂「心靈契合」的境界。

劉結一昨天上午參加在鄭州舉行的兩岸智能裝備製造論壇，論壇開幕式結束後，劉結一被媒體堵住，詢問賴清德的「務實台獨工作者」及中共軍演是否針對台獨，劉結一說，大陸的立場是一貫的，非常明確，大陸有最大誠意，願盡最大努力，爭取兩岸前景；「但我們有足夠的意志信心和能力，阻止任何企圖把祖國任何一塊領土從祖國分裂出去的言論和行動。」

行政院長賴清德繼在立法院答詢，日前再提他是「務實」的台獨工作者，引來對岸的點名批...
行政院長賴清德繼在立法院答詢，日前再提他是「務實」的台獨工作者，引來對岸的點名批判。 圖／聯合報系資料照片
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劉結一在論壇開幕式上，指台灣當局拒不承認「九二共識」，縱容「去中國化」漸進台獨，阻撓干擾兩岸交流合作；個別人肆意鼓吹台獨，這些不僅破壞兩岸關係和平發展，也損害廣大台灣同胞的切身利益。

陸委會說，政府的兩岸政策主張一貫，堅持維持台海現狀的承諾不變，但有決心與毅力捍衛國家主權尊嚴與台灣民主制度，絕不會屈服於北京當局的要脅，也不會隨其刻意操作起舞。

陸委會指出，對岸應認清武力與拉攏不可能動搖台灣人民對未來自由選擇的意志力，只會反其道而行，而「和平與溝通」才是兩岸關係邁向良性互動的正途。

賴清德前天上午先提到，所謂「務實台獨工作者」包含三方面及六個具體工作內容。但前晚行政院又發出新聞稿指出，賴清德下午再特別表示，其中有關兩岸關係的部分，主要在釐清日前遭扭曲內容；至於在兩岸政策上，政府的立場一致，就是「維持現狀」。

台獨劉結一賴清德陸委會

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