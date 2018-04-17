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直言集／敲鑼打鼓談台獨 怎維持現狀？

2018-04-17 00:18聯合報 本報記者黃國樑

行政院長賴清德「台獨工作者」的說法引起議論。 圖／聯合報系資料照片
行政院長賴清德「台獨工作者」的說法引起議論。 圖／聯合報系資料照片
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賴清德藉花蓮拚觀光行程，搬出「務實」當表面文章，卻把他的台獨理念洋洋灑灑地臚列了三個主軸與六個方向，旁人看了不免一頭霧水，這到底是要解釋誤會，還是宣揚信念？是要滅火，還是放火？顯然劉結一不埋單，一句話回應，「他就是個台獨」。

國安局長不知是說溜嘴還是口誤，說中共明天的軍演是有針對性的，換句話說，就是或多或少地不免總帶著一點針對賴清德的意涵，即使他馬上改口了，說這是例行性的演訓，聽眾還是心照不宣地領會了他的意思。中共軍演當然不會只有一個用意，雖然賴清德也不抓台灣的兩岸大政，但一再表達自己的「務實」立場，屢蹈台獨紅線，作一點示警，總是要的。

可是賴清德似嫌對岸的意思表達不夠強烈，有條不紊地說了三條，前兩條最嗆，意思是：台灣已經獨立了，不必再宣布獨立；而台灣前途不干北京的事兒，北京管不著。這對於兩岸關係發展，恐怕不是低調，而是挑釁。

就算後來行政院發了一紙新聞稿，把早上的整段話框上了一頂「維持現狀」的帽子，卻已經太遲了，中共是文字的訓詁學家，哪一個字、哪一句話裡有貓膩，中共很清楚的。

如果賴揆真想配合總統「維持現狀」，就不會一而再、再而三說自己主張台獨，這樣敲鑼打鼓的做法，誰會相信這是「維持現狀」？

台獨中共賴清德北京國安局

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