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新黨告發賴清德：著手實施內亂行為

2018-04-17 00:23聯合報 記者賴佩璇／台北報導

新黨青年軍王炳忠等人赴高檢署告發賴清德涉刑法內亂罪。 記者賴佩璇／攝影
新黨青年軍王炳忠等人赴高檢署告發賴清德涉刑法內亂罪。 記者賴佩璇／攝影
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行政院長賴清德「務實台獨工作者」言論再度引起爭議，新黨青年軍王炳忠等人不滿高檢署日前依罪證不足將賴揆被控內亂罪簽結，昨天赴高檢署再度告發並提出「三面向及六個具體工作內容」等事證，強調賴已在著手實施內亂行為，還「自白」利用其職權變更國憲、傷害社會安定，呼籲檢方勿繼續等閒視之，怠忽職守。

新黨黨主席郁慕明去年指控台獨借「中華民國」的殼已成事實，率眾赴高檢署告發賴清德涉刑法內亂罪。但是高檢署認為「僅憑其主張，查無實據有明確行動」、「不具脅迫」等理由，去年十一月將全案簽結。

新黨告發指出，賴著手實行台獨，即刑法內亂罪所指「以非法方法變更國憲」。

新黨台獨賴清德郁慕明王炳忠

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