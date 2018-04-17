批賴「就是個台獨」…中共曾連3年 高規格批李

國台辦主任劉結一昨天在大陸河南省鄭州市的兩岸裝備論被媒體堵訪時，點名批判行政院長賴清德「他就是個台獨」。事實上，中共很少對台灣的政治人物點名批判，多半是針對最高領導人也就是總統的言行有所批判，點名批判我行政院長可說是絕無僅有，批賴可說是史上首次。

●1994／遭李登輝罵「土匪」 中共首次批李

1994年6月14日，中共的中央電視台、新華社同時點名批判李登輝的跨洲之旅及謾罵中國共產黨的言論，海峽兩岸的「嚴重關注」。這是中共第一次對李登輝點名批判，李與司馬遼太郎的對話引起北京戒懼，這有很大關聯。

新華社稱，李登輝多次聲言台灣「需以主權國家從事外交」，「加入聯合國的立場不會退後」，甚至一再破口大罵大陸是「土匪」。在此之前，與日本作家司馬遼太郎對話時還談「生為台灣人的悲哀」、中共對兩岸統一的呼喚是「奇怪的夢囈」，以及中國國民黨是「外來政權」，並聲稱「中國這個詞是含糊不清的」。

文章中說，李登輝所謂「中華民國在台灣」是「兩個中國」理論，並稱台灣主要當權者從推行「彈性外交」到「度假外交」，從提出「階段性兩個中國」到「可接受南非對海峽兩岸雙重承認」政策，顯露他們正滑向「台獨」之路。

●1995／李訪美 中共「把李掃進歷史的垃圾堆」

1995年6月7日李登輝受母校康乃爾大學之邀展開六天突破性的訪美行程，美方聲稱這是非正式、私人與罕有的行程，卻無法抑制中共的怒火。中共不但在六月下旬宣布推遲兩岸所有會談，並於7月與8月各發動了兩次四評李登輝的系列批李文章，第一個「四評」是批判李登輝在康乃爾大學的演講，第二個四評則是批判李登輝的台獨言行，這八篇文章都是以人民日報與新華社聯合評論員的名義發出，是中共最高等級的批判文章。

除此之外，新華社並在8月下旬，在李登輝宣布參選翌年首次民選總統後，發表題為「李登輝其人」近一萬字的評論文章，指海峽兩岸緊張關係由李登輝一手造成，文章中更批評，「把李登輝掃進歷史的垃圾堆，是海峽兩岸中國人民共同的歷史責任」。

●1996／大選前試射飛彈 批李搞「兩個中國」

中共試射飛彈及發動媒體批評李登輝總統〈右〉，兩岸關係陷入緊張。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

1996年總統大選前夕，3月8日凌晨零時與一時，中共進行飛彈試射，發射四枚東風15導彈，越過臺灣海峽先後落在高雄及基隆外海29海浬處。就在中共試射導彈的第一天，當時的中共中央軍委副主席、國防部長遲浩田頗不尋常的出席了全國人大福建團的會議，並以強硬的語氣表示，中共和平統一中國的大政方針早已確定，但敵對勢力挖空心思分裂中國，所以不放棄動武的原則，一定要堅持。這位中共軍方的實權人物，點名指責李登輝搞「兩個中國」、「一中一台」，又連續兩次譴責「敵對勢力」挖空心思，阻礙中國統一。

三天後即3月11日，連排名僅次於江澤民、李鵬的「全國人大委員長」喬石也出席福建團會議，並在會中宣稱，「不能對李登輝抱什麼希望」。他說，「李登輝挾洋自重，大搞台獨，在分裂祖國的道路上越走越遠，所作所為已完全不像是一個中國人，對其不能抱什麼希望，要實現祖國統一大業，必須寄希望於台灣人民。」

●1999／李發表兩國論 中共疾言促「懸崖勒馬」

李登輝1999年7月9日接受德國之聲訪問，提出「特殊國與國關係」，中共當局以罕見速度由中共中央台辦、國務院台辦發言人發表談話，措詞嚴厲地批評李登輝「公然把兩岸關係歪曲為國與國關係，暴露其一貫蓄意分裂中國領土和主權的政治本質」。並說：「我們嚴正警告台灣分裂勢力，立即懸崖勒馬，放棄玩火行動，停止分裂活動。我們將一如既往地與廣大台灣同胞一道，全面發展兩岸關係，推動祖國和平統一進程。」

●2000／陳水扁當選 中共沒批扁 卻批呂秀蓮

2000年總統大選，民進黨正副總統候選人陳水扁〈左〉、呂秀蓮在台中清水舉辦造勢晚會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2000年大選陳水扁意外當選總統，中共對扁採取「聽其言、觀其行」的立場，並沒有立即點名批判。不過，卻比照前一年批兩國論的規格，由中台辦、國台辦發言人發表談話，抨擊副總統當選人呂秀蓮接受香港媒體訪問時「大放厥辭」，頑固堅持台灣是一個主權獨立國家的立場；鼓吹海峽兩岸是兩個華人國家，露骨地挑戰「一個中國」原則，蓄意挑釁全中國人民。

中台辦發言人還指責呂秀蓮是一個極端、不可救藥的台獨分子，數典忘祖。中共將堅決與之鬥爭到底。

●「財經時報」批張榮發、殷琪等七台商

「中國證券市場研究設計中心」主辦的「財經時報」，曾經批評殷琪等七位台商。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中共還將矛頭對準挺扁的企業，由「中國證券市場研究設計中心」主辦的「財經時報」，在扁尚未就任的4月即以一版顯著篇幅和標題報導「少數台商為台獨張目終於激起大陸憤怒」，並刊登施振榮、許文龍、殷琪和張榮發四人的照片。

文章稱，在台灣大選時少數台商帶頭支持陳水扁，在陳水扁的「國政顧問團」中共包括七位工商界人士，包括奇美實業許文龍、長榮集團張榮發、宏碁集團施振榮、大陸工程殷琪、中華汽車林信義、玉山銀行林鐘雄、義美食品高志明等。文章強調，這些挺扁企業有一共同特點，就是在大陸有巨大的商業利益。但這些企業在攀附新貴時，卻忘記他們的行為已招致大陸方面的警惕和不滿。

不過，過了幾天後，中共中央宣傳部卻出面點名批評這些報紙，說他們超過中共對台宣傳尺度，報導上「出了格」，可能不利兩岸關係發展。顯然是試圖滅火。

●新華社批林義雄「囂張地鼓吹台獨」

新華社曾經批評時任民進黨主席林義雄是「囂張地鼓吹台獨」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

到了同一年5月，中共新華社昨天發表署名評論文章，轉而批評民進黨主席林義雄的談話，是「囂張地鼓吹台獨」，台獨不可能得到廣大台灣人民支持。文章警告說，這些言行，只會把兩岸關係推入深淵，不可能為台灣海峽帶來安全和穩定。文章稱，林義雄最近的言行告訴世人，有些人在兩岸關係上做的一些表面文章，已一下子被林義雄之言戳得粉碎。

●批陸委會主委蔡英文「搞分裂者終將碰壁」

新華社形容蔡英文為「參與李登輝兩國論的核心人物，曾為李登輝的分裂、台獨言行出謀畫策」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陳水扁520終於就職，並提出「四不一沒有」緩和兩岸情勢，並在6月接見外賓時，表明可以接受「九二共識」，可是隔天就被他任命的陸委會主委蔡英文推翻，於是到了7月下旬，中共透過新華社評論文章，首度點名批判蔡英文。這時，蔡英文成為繼李登輝與呂秀蓮之後，第三位被點名批判的我方官員，也是中共第一次以文宣攻擊我方主管大陸政策事務的官員。

新華社這篇署名「邰海」、攻擊蔡英文的文章，題為「搞分裂者終將碰壁──評蔡英文近來言行」，形容蔡英文為「參與李登輝兩國論的核心人物，曾為李登輝的分裂、台獨言行出謀畫策」。

●2001／許文龍「慰安婦是自願的」 石廣生回擊

兩岸在2001年1月同時加入世界貿易組織，到了3月，陳水扁的總統府資政許文龍稱「慰安婦是自願的，是被父母出賣的」，引來中共對外貿易經濟合作部部長石廣生以嚴厲口吻批判，許文龍的言論使每一個中國人都很吃驚，完全與日本軍國主義侵略者的言論一脈相連，「不知他是否還有中國人的民族感情」。

●2002／批扁提一邊一國 「將台灣引向災難」

陳水扁〈中〉當年面對記者就「一邊一國」提出的問題，只說了一句「謝謝」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2002年8月，陳水扁在世台會上提出一邊一國與公投立法說，中共國台辦副主任李維一即在記者會指出，陳水扁總統的言論和前總統李登輝「兩國論」如出一轍，充分暴露其頑固堅持台獨的立場，鼓吹「台獨」，是將台灣引向災難；中共並警告台灣分裂勢力不要錯判形勢，懸崖勒馬，停止一切分裂活動。

這是中共官方在陳執政兩年多以來，首度針對陳水扁談話點名批判。這是國台辦緊急通知媒體舉行的記者會，李維一宣讀一篇措辭嚴厲、立場強硬的回應稿，文中並三度點名批評陳水扁，同時強調陳水扁罔顧民意，鼓吹「台獨」，將台灣引向災難。

半個月後，仍是國務院副總理的錢其琛也點名批扁表示，陳水扁」公然鼓吹大陸與台灣是一邊一國，煽動要以所謂公民投票方式來決定台灣的前途、命運和現狀，這些分裂言論與李登輝的「兩國論」一脈相承，給兩岸關係設置新的障礙，給台灣社會帶來新的動盪，也給國際社會製造新的麻煩。

●2006／扁「終統」 胡錦濤、賈慶林高規格批判

2006年2月27日，陳水扁宣布終止國家統一委員會與國家統一綱領的運作，中共出現了史無前例的最高規格的批判，中共國家主席胡錦濤藉接見外賓親自批判，陳水扁一意孤行，邁出危險一步。

胡錦濤是在會見瑞士國防部長施密德的場合，就終統公開講話。胡錦濤說，「台灣當局不顧島內外的強烈反對，一意孤行，決定終止國統會、國統綱領，這是對國際社會普遍堅持的一個中國原則和台海和平穩定的嚴重挑釁，是在走向台獨的道路上邁出的危險一步」。他說，中共絕不允許把台灣從祖國分裂出去，任何逆歷史潮流而動的人，都逃不了失敗命運。

全國政協主席賈慶林也在新聞聯播中批終統。中共對台最高決策部門排名第一、二領導同時批陳水扁，可說史無前例，可見中共憤怒已臻極點。