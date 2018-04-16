告發賴清德涉內亂 王炳忠：賴已自白是現行犯

2018-04-16 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



行政院長賴清德去年於國會答詢時，一席「我是主張台灣獨立的政治工作者」言論引起爭議，新黨黨主席郁慕明指控台獨借「中華民國」的殼已成事實，率眾赴高檢署告發賴清德涉刑法內亂罪。高檢認為無法僅憑賴的主張即推斷有所行動，認定罪證不足，已將全案簽結；新黨青年軍王炳忠等人今持《聯合報》、《中國時報》再度赴高檢署告發。

王炳忠指出，賴清德去年9月首次在立法院公開答詢，以中華民國最高行政首長身分，自稱務實台獨工作者，並宣稱台灣已經獨立為一個國家，公然違反中華民國憲法及兩岸人民關係條例「為因應國家統一前之需要」、「中華民國包含大陸地區及台灣地區」的國家定位，已是公然叛國行為，當時新黨由郁慕明正式向高檢署告發。

但高檢署卻以「僅憑其主張，查無實據有明確行動」、「不具脅迫」等理由，將新黨告發賴揆叛國案草草簽結。賴揆又於今年3月30日答詢立委、以及昨日先後兩次重申「務實台獨工作者」。因此，新黨今再度告發並提供相關事證，請求高檢署重新偵辦。

律師陳麗玲表示，從今日《聯合報》、《中國時報》報導，「賴揆：兩岸政策就是維持現狀。我是務實台獨工作者」所謂「務實」包含三面向及六個具體工作內容，可見賴清德已有相關工作面向、項目，「這已是在著手實施內亂行為」。

告發指出，賴揆是以行政院長正式身分，三番兩次提出務實台獨說，其為中華民國最高行政首長，擁有具體實質行政權，在未經修憲下即變更國憲，等同叛國，是以其職權脅迫中華民國憲政顛覆，領土變更，並著手實行中，即刑法內亂罪所指「以非法方法變更國憲」。

王炳忠認為，新黨從事正當兩岸交流，青年軍發展青年組織宣揚理念，竟被當局以國安名義違法搜索拘提。反之賴清德身為最高行政首長帶頭違憲叛國，才是真正國安危機。「賴揆有權能叛國！人民交流遭拘提！」