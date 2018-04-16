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藍質疑務實台獨說傷害台灣 綠盼勿過度解讀

2018-04-16 16:23中央社 台北16日電

國民黨立委李彥秀。 圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。 圖／聯合報系資料照片
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行政院長賴清德提出台獨工作者的務實面說法，國民黨團書記長李彥秀今天說，賴清德對外發言應依憲法，否則恐犧牲國家利益。民進黨團幹事長何欣純則認為，賴清德只是闡述個人立場，在野黨勿過度解讀。

賴清德15日在花蓮與媒體早餐會時表示，自己身為台獨工作者的務實面，具體展現在3個方面，包括台灣已是主權獨立國家，不必另外宣布獨立；以及台灣前途只有台灣2300萬人能決定等。

中國國民黨立法院黨團總召林德福、黨團書記長李彥秀等人今天在立法院召開記者會。國民黨立委江啟臣表示，總統蔡英文14日才召開國安高層會議表示不挑釁的原則，結果賴清德就發表務實台獨說，賴清德是行政院長，卻代表中華民國政府發表這樣的言論，這是蔡總統可以容許的嗎？還是蔡總統默許。

國民黨立法院黨團副書記長許淑華呼籲賴清德要謹言慎行，政府更不要錯估形勢，一再挑釁大陸，這樣到底能帶給國家什麼利益？

李彥秀表示，兩岸和平穩定發展絕對是所有國人最大的公約數，希望民進黨政府應謹慎小心，賴清德對外發言應依照憲法，否則最後犧牲的會是國家整體利益。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，在野黨不用過度解讀、自己嚇自己，賴清德只是闡述個人立場，告訴大家自己是堅持立場的政治工作者，闡述一以貫之的理念，沒有越權問題。兩岸關係的正式發言，包括國安、國防、外交權責，當然還是屬於總統權責。

此外，民進黨立法院黨團副幹事長吳思瑤也說，國民黨立委在總質詢時不斷追問賴清德對台灣主權的立場，這是國民黨要賴清德回應的不是嗎？她說，若國民黨立委認為賴清德沒權力回答，何必不斷追問。

賴清德國民黨立法院

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