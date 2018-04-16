親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賴清德台獨主張
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陸台海實彈軍演
教長潘文忠請辭
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

很蝦的歷史：台灣的釣蝦場是怎麼冒出來的？

國道拖吊車總比警車早到 業者一句話秒答

賴清德台獨3務實說 國民黨團：分明扯總統後腿

2018-04-16 12:02聯合報系攝影中心 記者楊萬雲╱即時報導

行政院長賴清德表態自己作為務實台獨政治工作者的立場，提出3務實、6方向的解釋引發爭議，國民黨團上午舉辦記者會，強調面對中國大陸動態要秉持不挑釁原則，賴清德此舉分明是扯蔡英文後腿。

行政院長賴清德表態自己作為務實台獨政治工作者的立場引發爭議，國民黨團認為賴清德此...
行政院長賴清德表態自己作為務實台獨政治工作者的立場引發爭議，國民黨團認為賴清德此舉分明是扯蔡英文後腿。記者楊萬雲／攝影
分享

相關新聞

賴神指台不必宣布獨立 學者：那你要工作什麼？

2018-04-16 08:17

賴清德台獨3務實說 藍委：分明扯總統後腿

2018-04-16 11:36

務實台獨說 藍批賴清德：迴避提中華民國

2018-04-16 00:42

觀察站／賴揆台獨主張誠實轉務實 兩岸有解？

2018-04-16 00:29

賴揆誠實大放送：我是務實台獨工作者

2018-04-15 23:49

兩岸政策 賴清德：政府立場一致 就是「維持現狀」

2018-04-15 19:53

「台獨工作者」賴揆 提3務實6方向

2018-04-15 13:17

賴清德講「務實」：台灣是主權獨立國家 不必宣布獨立

2018-04-15 11:46

支持台獨的政治工作者 賴清德：我有3務實、6方向

2018-04-15 11:18
看更多

熱門文章

馬英九坦言核四啟動就沒深澳問題 前廠長大讚說得好

2018-04-15 20:14

管案延燒！教育部2政次皆請辭待命

2018-04-16 09:44

馬英九說重啟核四就沒深澳問題 李應元：是馬關核四

2018-04-16 10:22

軍公教減退休俸 壓垮飯店業？

2018-04-16 00:56

教育部長遺缺又是高市府團隊升任？ 陳菊：我不清楚

2018-04-15 14:57

史上最激烈苗栗市長國民黨內初選 全民調邱鎮軍出線

2018-04-15 14:55

盧秀燕與江啟臣「放閃」？ 臉書透露將有重大訊息

2018-04-15 16:52

官員請辭理由千百種 潘文忠的說法你給幾分?

2018-04-16 08:00

賴神指台不必宣布獨立 學者：那你要工作什麼？

2018-04-16 08:17

解放軍18日台海軍演？國防部：假新聞 陸官媒渲染

2018-04-15 19:31

黨工驚爆吸毒遭逮 林昶佐強力切割「與時力無關」

2018-04-15 16:29

中華民國最老飛行員 歡度105歲壽誕

2018-04-15 15:19

共軍對台演習 孫大千：賴清德多嘴惹的禍

2018-04-16 08:20

潘文忠請辭 綠委：下一個的抗壓性要更強

2018-04-15 15:37

獵雷艦傳賣中資一銀急赴義聲請假扣押？ 一銀：沒赴義

2018-04-15 14:48

馬英九和反核朱立倫聊天 核四啟動就沒深澳問題

2018-04-15 16:46

賴揆誠實大放送：我是務實台獨工作者

2018-04-15 23:49

拚嘉義市長三強同台 妳講話我吃飯她拍照

2018-04-15 16:14

「為何要建燃煤電廠」孩子童言童語 爸媽卻無法解釋

2018-04-16 07:53

深澳燃煤有解？ 蔡英文：各種再生能源都能研議

2018-04-15 22:10

影／被諷最會撩民 蔡英文的四大金句

2018-04-16 10:19

深澳案 李應元：保育區沒說不能開發 把我送監院都可以

2018-04-16 12:01

時代力量黨工網購毒品遭攔截 辯不知包裹從何而來

2018-04-15 19:29

觀察站／賴揆台獨主張誠實轉務實 兩岸有解？

2018-04-16 00:29

蔡總統見環團：台灣企業 不能缺電

2018-04-15 23:56

新教長若卡管 台大行動聯盟要告

2018-04-16 00:52

賴清德再拋台獨言論 陸學者：有意爭2020總統大位

2018-04-16 09:51

揭于孝斌偷吃閨蜜 程恩慈：質疑其人格缺陷和誇大經歷

2018-04-16 08:59

蔡總統出訪史瓦濟蘭 扁：被另一友邦婉拒

2018-04-15 19:39

兩岸政策 賴清德：政府立場一致 就是「維持現狀」

2018-04-15 19:53

蘇貞昌競選團隊 將是新組合

2018-04-16 01:03

教長繼任人選 陳菊：支持中央決定

2018-04-15 13:45

談大潭藻礁 環團：蔡總統有點不專業

2018-04-15 22:05

解放軍台海演習？國安局：未發現共軍異常調動

2018-04-15 20:44

深澳電廠 想闖關至少還要過3關

2018-04-15 21:58

蔡總統「為環境努力」環團未埋單

2018-04-16 00:10

影／中和潑水節雨中登場　馬英九穿泳裝有備而來

2018-04-15 15:47

深澳爭議 李應元：要尊重環評 有意見應訴願

2018-04-16 09:50

一銀持續進行追償 緊盯獵雷艦交船進度

2018-04-15 18:34

比超商店員更神！民代服務處 賣菜教英語兼道路救援

2018-04-16 10:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top