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賴清德台獨3務實說 藍委：分明扯總統後腿

2018-04-16 11:36聯合報 記者陳熙文╱即時報導

行政院長賴清德昨於花蓮重申自己作為務實台獨政治工作者的立場，提出3務實、6方向的解釋，引發爭議。國民黨立委江啟臣直言，總統蔡英文日前才召開國安高層會議，針對中國18日軍演進行討論，強調面對中國大陸解放軍動態要秉持不挑釁原則，賴清德此舉分明是扯蔡英文後腿。

為促進花蓮觀光，賴清德上周末特地至花蓮參訪，昨上午接受媒體提問，他藉機解釋自己作為務實台獨工作者的立場，強調他所堅持的「務實」是台灣是一個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立；台灣的前途只有台灣2300萬人可以決定；他率領行政團隊建設國家，發展經濟、壯大台灣，讓國人選擇台灣、支持台灣。

相較於賴清德在擔任台南市長期間的言論，賴清德的3務實中除了強調發展經濟以外，說法符合民進黨「台灣前途決議文」的核心主張，然而卻引發國民黨團質疑，認為賴清德不再是地方首長，要有身為行政院長的自覺，不應該為個人的意識形態發言，引起兩岸不必要的紛爭，認為對岸18日軍演就是針對賴清德「台獨政治工作者」而來。

據了解，中國方面日前才結束南海軍演，但中國福建海事局12日又發布警告，指出中國軍隊將於18日早上8時至晚間12時，於台灣海峽進行實彈射擊軍事演習，並在相關海域實施臨時禁航。中國大陸國台辦主任劉結一今表示，「我們舉行軍演，是為了捍衛我們祖國主權和領土完整的一次行動。」

江啟臣更批評賴清德是故意要講，也扯總統後腿，特別是蔡英文在14日邀集行政院副院長施俊吉及國安部會首長召開國安高層會議，聽取國防、外交與情治部門報告有關解放軍最新動態，並裁示國防部就解放軍動態，秉持不挑釁、不怯敵的原則保衛國家領空、領海。國民黨團認為賴清德的言行已構成挑釁。

國民黨團並指出，雖然總統蔡英文日前於專訪中為賴清德緩頰，強調兩人一致認同在兩岸政策上維持現狀與穩定的基調，但賴清德頻頻放話，顯然兩人論述分歧。行政院發言人徐國勇則表示，賴清德昨天的發言主要是在釐清日前遭扭曲內容，在兩岸政策上，政府的立場一致，就是「維持現狀」。

賴清德台獨3務實說 藍委：分明扯總統後腿。圖/國民黨團提供
賴清德台獨3務實說 藍委：分明扯總統後腿。圖/國民黨團提供
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