賴神指台不必宣布獨立 學者：那你要工作什麼？

2018-04-16 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



去年漢光卅三號演習在澎湖實施三軍聯合反登陸作戰操演。本報資料照片 分享 facebook 行政院長賴清德昨天提出3務實、6方向，指台灣已是主權獨立國家，不必另外宣布台獨，世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書貼文表示，賴在大陸軍演前夕提出這些談話，不知是否為了回應對岸的實彈軍演，應對對岸軍演賴神靠一口真氣？對於三務實中的不必另外宣布台獨，游梓翔認為，如果台灣已經獨立，不必另外宣布，那請問賴神這陣子一直在喊「台獨工作者」是要工作什麼？

游梓翔指出，星期三大陸將在福建沿海實施火砲實彈軍演，部分分析家認為是這針對「台獨工作者」賴清德而來。台灣這邊，國防部說這是「例行性」軍演，總統府要大家別「自亂陣腳」，並召開「國安會議」。

這是不是「例行性」軍演？以解放軍規模的大、實戰訓練的頻繁，軍演自有「例行性」成分。但由現今兩岸局勢，要說軍演全無「針對性」，很少專家能說得出來。

總統府要大家別「自亂陣腳」，但多數人看著兩岸關係變糟，其實只能無奈。而搞到大陸任何訓練軍演都有了些許「針對性」，根本原因不就是因為民進黨政府拒絕接受九二共識，因此自亂了陣腳？

貼文指出，就在這詭譎氣氛下，「台獨工作者」開講了，不知是否為了回應對岸的實彈軍演，他來了個「三個務實六個方向」。

六個方向其實都是常見口號，無須細談，三個務實是——

1 台灣是個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立

2 台灣前途只有兩千三百萬人可以決定，其他人都不行

3 他率領行政團隊、建設國家、發展經濟、壯大台灣，讓國人選擇台灣，支持台灣

如果這三個務實都是真的，想請問——

1 如果台灣已經獨立，不必另外宣布，那請問你這陣子一直在喊「台獨工作者」是要工作什麼？所以喜樂島聯盟那些人對你而言都是頭腦有問題，對吧？

2 如果台灣前途只有兩千三百萬人可以決定，是誰允許你把「中華民國」給藏了起來？你為何不說「中華民國是個主權獨立的國家」？難道消滅中華民國才是你的「台獨工作」？

3 如果承認九二共識並和大陸發展互利關係，確實可能有助於「發展經濟、壯大台灣」，真這麼務實，你為何早早排除了接受九二共識的可能？

游梓翔認為，突然來的這些「務實」的話如果只為應付一下軍演壓力，還是照喊照搞照幹你的「台獨工作」，惹到大陸必須用你眼中的「他自狠來他自惡」堅定反制，而你的回應方式就是耍嘴皮式的「我自一口真氣足」，叫大家如何對兩岸穩定和台灣安全有信心呢？