務實台獨說 藍批賴清德：迴避提中華民國

行政院長賴清德提出務實台獨說，國民黨質疑賴的說法迴避提及中華民國。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院長賴清德提出務實台獨說的三個方面和六個方向具體內容，國民黨認為，這是賴清德面對中共即將舉行軍演提出的說詞。國民黨文傳會主委李明賢質疑，賴清德的說法始終迴避提及中華民國的正式國號，蔡政府要虛級化甚至消滅中華民國的疑慮仍未解除。

立法院國民黨團書記長李彥秀表示，賴清德還是沒有搞清楚自己個人主張與政府依照憲法運作的差異。賴已經不是民代，也不是地方政府首長，身為行政院長，代表的就是國家行政體系的執行者。特意加上務實，但卻是虛偽的政治話術，除了自欺欺人，毫無意義。執政黨應回到憲法及增修條文的原則，才是維護國家尊嚴維護兩岸對等和平發展的中道路線。面對大陸的文攻武嚇，賴清德如果不調整自己的論述說法，最後犧牲的是國家的利益。

民進黨團幹事長何欣純表示，賴清德只是向外界重申，不管外在環境如何，他仍堅持自己的意念。至於賴言論是否可能激怒大陸當局，她認為，總統近日召開國安會議制定因應措施，台灣也已經做好準備，沉著應對任何變化。

親民黨團總召李鴻鈞表示，賴清德如今已是行政院長，不能像以前擔任台南市長或立委一樣用私人感情發表個人想法，何況中共近期又將進行實彈演習，應該盡量緩和衝突，設想如何恢復溝通管道才是首要任務。時代力量發言人李兆立表示，支持執政黨捍衛台灣主權，更期待政府實質推動國家正常化。