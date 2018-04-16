觀察站／賴揆台獨主張誠實轉務實 兩岸有解？

2018-04-16 00:29 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林河名



行政院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院長賴清德「台獨工作者」的說法，引發對岸強烈批判，大陸媒體甚至直指近日軍事演習是衝著賴揆而來。蔡英文總統日前被問到賴的台獨主張，僅表示他是一個「誠實」的人，沒把困擾說出口；賴清德昨天主動說明，特別強調「務實」的部分，且把基調拉回兩岸「維持現狀」，等於表態不給蔡總統續添麻煩。

對於賴揆先前的台獨主張，蔡總統日前以「誠實的人」為其緩頰，並表示在兩岸政策上，「他還是支持我們的維持現狀，支持我們兩岸要維持穩定」。蔡總統說法委婉，卻也讓外界感受她的為難之處。對岸反應卻再明顯不過，解放軍十八日實彈射擊演習，明明選在蔡總統即將出訪史瓦濟蘭期間，大陸鷹派媒體卻把矛頭對準賴清德。

賴清德昨天上午在花蓮與媒體茶敘，被問到台北市長柯文哲所說的「台北價值」，卻話鋒一轉，主動表示要把話誠實講清楚，自己是「務實」的台獨工作者。其中，最引人注意的，應該是「台灣是個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立」，清楚回應部分人士對他要「獨立建國」的疑慮。隨後還「加碼」補充，強調政府的立場一致，就是「維持現狀」，更是回歸蔡總統的兩岸政策基調。

不過，賴清德雖從「個人意見」回到「政策基調」，但對岸仍可從其說法中挑出問題，包括：「台灣」是一個主權獨立的國家，以及台灣前途只有兩千三百萬人可以決定，「其他人都不行」等，恐非賴揆從「誠實」轉為「務實」，就能獲得對方信賴。

就在賴清德「拚觀光」這兩天，蔡總統針對兩岸及國際情勢召開國安會議，包括掌握解放軍動態，秉持不挑釁、不怯敵之原則。我方固然不該怯敵，但兩岸要維持穩定，互相「不挑釁」應更重要，而這也是賴揆必須「務實」面對的問題。