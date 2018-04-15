賴揆誠實大放送：我是務實台獨工作者

2018-04-15 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／花蓮報導



行政院長賴清德昨在第二天花蓮拚觀光行程中與媒體茶敘時說，他是「務實」的台獨工作者。 中央社 分享 facebook

「台灣主權獨立 不必另宣布台獨」

行政院長賴清德「台獨工作者」的說法引起議論，他昨天表示，為了避免只被扣「其中兩個字」，或刻意去引申而產生誤會，他要把話誠實講清楚。他強調自己是「務實」的台獨工作者，台灣是個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立。

賴清德昨天上午先提到，所謂「務實」包含三方面及六個具體工作內容。但昨晚又由行政院發出新聞稿指出，賴清德下午再特別表示，其中有關兩岸關係的部分，主要在釐清日前遭扭曲內容；至於在兩岸政策上，政府的立場一致，就是「維持現狀」。

賴清德的補充說明，等於回應日前蔡英文總統所說，「在兩岸政策上，他（賴清德）還是支持我們的維持現狀，支持我們兩岸要維持穩定」。行政院發言人徐國勇也表示，希望外界勿刻意引申賴院長談話，以避免扭曲原意，造成不必要的誤解。

「務實」三個方向、六具體內容

賴清德邀請媒體同遊花蓮兩天一夜「拚觀光」，昨天上午利用與媒體茶敘的機會，順勢「把話說清楚」。他強調「務實」有三個方向、六個具體工作內容。有關「務實」三方向：第一個務實是，台灣是個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立；第二個務實是，台灣前途只有兩千三百萬人可以決定，其他人都不行；第三個務實是，他接任行政院長，率領行政團隊、建設國家、發展經濟、壯大台灣，讓國人選擇台灣，支持台灣，這就是務實的地方。

至於具體的工作內容，有六個方向： 第一是鞏固、捍衛國家的主權；第二是維護台灣自由、民主、人權的生活方式；第三是捍衛國人決定自己前途的權利、選擇的權利；第四是發展經濟、壯大台灣，讓國人安居樂業；第五是自信地展開兩岸交流，求同存異，藉由交流增進彼此的了解、理解、諒解、和解，維持兩岸和平發展 ；第六是台灣身為國際一員，也應與日本、韓國、美國等亞太區域國家，共同維護亞太區域的和平安全。

回答自己是台獨「都應立委質詢」

「我所謂的務實，就是務實在這裡。」賴清德強調，過去在立法院回答自己是「務實的台獨工作者」，「都是應立委質詢，並不是在我的施政報告內容」；其次，對於台獨的主張，是他從競選國代、立委以來的政見，也是長期以來的主張，即便擔任台南市長在議會接受質詢，也都誠實講出來，相信社會大眾應該都了解他的政治主張。

「我把話誠實講清楚 避免誤解 」

他強調，上述都是作為一個行政院長的職責所在，為避免只被扣「其中兩個字」，或刻意去引申而產生誤會，「我把話誠實講清楚，避免誤解 」。