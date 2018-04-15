兩岸政策 賴清德：政府立場一致 就是「維持現狀」

2018-04-15 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長賴清德今天上午在花蓮與媒體茶敘，針對他是「務實的台獨工作者」，提到所謂的「務實」包含三方面及六個方向。行政院今晚再發新聞稿指出，賴清德下午再特別表示，其中有關兩岸關係的部分，主要在釐清日前遭扭曲內容；至於在兩岸政策上，政府的立場一致，就是「維持現狀」。

行政院徐國勇發言人也表示，希望外界勿刻意引申賴院長談話，以避免扭曲原意，造成不必要的誤解。

賴清德上午表示，所謂的「務實」包含三方面：第一，務實就是台灣是一個主權獨立的國家，「不必另外宣布台灣獨立」；第二，務實是台灣的前途只有2,300萬人可以決定，其他人都不行；第三，他接任行政院長，率領行政團隊建設國家、發展經濟、壯大台灣，讓國人選擇台灣、支持台灣。