賴揆說自己是台獨工作者 馬英九：大家都知道

2018-04-04 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



歡慶兒童節，國民黨新生代青年軍台北市議員參選人游淑慧、徐巧芯、鍾沛君今日共同在南港運動中心舉辦「誰來挑戰世界氣球冠軍~氣球奇技巡迴秀」，許多家長帶著孩子在現場體驗摺汽球的樂趣，前總統馬英九與國民黨副主席郝龍斌等人也親自出席。對於日前行政院長賴清德說自己是台獨工作者，馬英九笑著回答，大家都知道。 前總統馬英九參加市議員參選人舉辦的兒童節活動「誰來挑戰世界氣球冠軍」氣球奇技巡迴秀。記者曾吉松/攝影 分享 facebook

對於國民黨要母雞帶小雞的方式拉抬青年軍，郝龍斌表示，他和馬前總統一樣都是公的不是母的，並說國民黨需要年輕人才能改革並改變，最重要還是慶祝兒童節，找年輕父母帶著孩子，在這不僅能看到世界摺汽球冠軍的選手，也能留下美好回憶。

國民黨台北市黨部日前通過年底議員參選名額，提名總席次僅31席，破天荒未達議會過半目標。郝龍斌表示，尊重議長決定，未來議長席位是很重要，目前仍在與地方黨部溝通，選舉要過半的席次，才能提升整體國民黨氣勢，國民黨一定要有新人才能改變與改革，支持認同國民黨的青年，讓年輕人來參選、爭取勝選，也相信主席夫人沒有關切席次問題。

至於賴清德說自己是台獨工作者，郝龍斌說，這件事眾所皆知，但希望他是為台灣好、是台灣工作者，並為台灣民眾謀福利，只是他這樣講話造成兩岸關係緊張，對國家、民眾來講，身為行政院長這樣講話是不妥當、不應該的。

主辦單位邀請2018年世界氣球大賽（World Balloon Convention，WBC）新科冠軍高文祥面對面指導大小朋友如何摺出「世界級」的氣球作品。活動策劃人游淑慧表示，世界氣球大賽素有氣球界奧斯卡、全世界公認氣球比賽最高殿堂之稱，今日首場次一開放報名即被秒殺，看到親子們玩得很愉快，也很開心。