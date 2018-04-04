游梓翔：何不成立台獨部賴清德轉任當部長

2018-04-04 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



行政院長賴清德一席「台獨工作者」論調發酵，成為兩岸焦點。世新大學傳播學院院長游梓翔建議蔡總統，既然民進黨「台獨工作者」這麼多，何不成立一個「台獨部」，讓賴清德轉任部長，如此才能帶領「台獨工作者」適才適所、發揮所長。

游梓翔在臉書表示，大陸經濟、國際與軍事實力愈來愈強，兩岸因政府拒絕九二共識而搞僵，眼看台灣人才流失、電力不足、募兵短缺，正當大家擔心政府是否已無力「強台」時，行政院長賴清德出招了。

他的絕招就是誦讀起「台獨」的神符魔咒，每天將「台獨工作者」掛在嘴邊。

他說，台獨是兩岸關係的紅線。誦讀「台獨」魔咒多少可以對大陸的耳朵進行騷擾，這果然讓各種「台獨工作者」莫名振奮，「強台」幻覺自自冉冉上升，你說厲害不厲害？

但「台獨」魔咒無論誦讀多少次，都無助於解決台灣人才流失、電力不足、募兵短缺的實際問題，也根本無助於「台獨」的實現。

他表示，這魔咒的效果有二：一是邀請大陸「捉妖降魔」，讓兩岸關係雪上加霜，讓台灣承受更大的經濟、國際和軍事壓力；二是在台灣內部展開「不讀魔咒，其心必異」的內部鬥爭。

這樣有何好處？兩岸亂一亂、內部鬥一鬥，選票和政治利益就到手了，對「台獨工作者」而言，很划算的。

他說，不過賴院長，納稅人請你來擔任的是「行政工作」。您這麼想做「台獨工作」，卻要擔負吃重的「行政工作」，每天處理功德低薪、乾淨的煤、安全停機一類的瑣事，實在太委屈您了。建議蔡總統，既然貴黨「台獨工作者」這麼多，就算不敢立即實現台獨，何不利用全面執政機會，成立一個「台獨部」（或叫「魔法部」也行），讓賴清德轉任部長，如此才能帶領「台獨工作者」適才適所、發揮所長。